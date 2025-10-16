ETV Bharat / state

ఏపీలో పర్యటించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది - ఎక్స్‌ వేదికగా స్పందించిన ప్రధాని మోదీ

పరిశ్రమలను బలోపేతం చేసి పౌరులను శక్తిమంతం చేసేలా అనేక ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించామని వెల్లడి - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కనెక్టివిటీని పెంచే కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం గర్వకారణమన్న మోదీ

PM Modi Tweet on AP Visit
PM Modi Tweet on AP Visit (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 8:52 PM IST

PM Modi Tweet on AP Visit : ఏపీలో పర్యటించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. పరిశ్రమలను బలోపేతం చేసి పౌరులను శక్తిమంతం చేసేలా అనేక ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కనెక్టివిటీని పెంచే కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం గర్వకారణమన్నారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్​ను స్వాభిమానం, సంస్కృతిల భూమిగా మోదీ అభివర్ణించారు. ఇది విజ్ఞానశాస్త్రం ఆవిష్కరణల కేంద్రం అని అన్నారు. ఈ రోజు స్వచ్ఛ శక్తి నుంచి సంపూర్ణ శక్తి ఉత్పత్తి వరకు భారత్ ప్రతి రంగంలో కొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోందని తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా మల్టీ-మోడల్ మౌలిక వసతులు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయన్నారు. గ్రామాల నుంచి నగరాలకు, నగరాల నుంచి పోర్టుల వరకు కనెక్టివిటీపై తాము బలంగా దృష్టి సారిస్తున్నామన్నారు.

ఈ రోజు భారత్, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ల వేగం, స్థాయిని ప్రపంచం చూస్తోందని గూగుల్ భారతదేశపు మొదటి ఏఐ హబ్‌ను ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్థాపించబోతోందని తెలిపారు. అలాగే ప్రపంచం భారత్‌ను 21వ శతాబ్దపు కొత్త తయారీ కేంద్రంగా చూస్తోందని తమ ప్రభుత్వ దృష్టి అంతా పౌర కేంద్రిత అభివృద్ధిపైనే ఉందన్నారు. నిరంతర సంస్కరణల ద్వారా ప్రజల జీవితాలను మరింత సులభతరం చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.

సోమనాథుని భూమిగా ఉన్న గుజరాత్‌లో జన్మించానని బాబా విశ్వనాథుని కాశీలో సేవ చేస్తున్నానని, జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటైన శ్రీశైలం క్షేత్రంలో మల్లిఖార్జునస్వామి ఆశీర్వాదం పొందడం ఇవన్నీ తనకు లభించిన గొప్ప అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని మోదీ అన్నారు. శివాజీ స్పూర్తి కేంద్రంలో నివాళులు అర్పించే అవకాశం పొందానని ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజుకు నమస్కరిస్తున్నానని ప్రధాని మోదీ ఎక్స్‌ వేదికగా తెలిపారు.

ప్రధాని మోదీకి ధన్యవాదాలు : నేడు కర్నూలులో 'సూపర్ జీఎస్టీ -సూపర్ సేవింగ్స్' కార్యక్రమం జరుపుకుని దాదాపు ₹13,430 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు చేయటం ఆనందంగా ఉందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ముఖ్యంగా రాయలసీమ ప్రజలకు ఇది రెట్టింపు ఆనందాన్ని కలిగించిన రోజన్నారు. ఈ కీలక కార్యక్రమాలకు పునాది వేసినందుకు పీఎం నరేంద్ర మోదీకి ఎక్స్ వేదికగా సీఎం ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

మోదీ నిరంతర కృషి చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది : ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఒక కొత్త నవోదయం మొదలైందని డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ అన్నారు. ఏపీ ప్రయాణం కర్నూలులోనే 72 ఏళ్ల క్రితం ప్రారంభమైందని గుర్తు చేశారు. అదే పవిత్ర భూమి నుంచి రాష్ట్ర అభివృద్ధి సాగుతోందన్నారు. ఇది కేవలం ప్రారంభోత్సవం కాదు దృఢ సంకల్ప ప్రకటన అన్నారు. ఒకేరోజు రూ.13,430 కోట్ల ప్రాజెక్టులు దేశానికి అంకితమయ్యాయని తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టులు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను సమూలంగా మార్చివేస్తాయన్నారు. ఈ మహత్తర మైలురాయి మోదీ అసాధారణ నాయకత్వం, సహకారానికి ఫలితం అన్నారు. ఏపీ ప్రజల పట్ల మోదీ వాగ్దానం మన భవిష్యత్తులో గొప్ప పెట్టుబడి అని తెలిపారు. మోదీ నిరంతర కృషి చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుందని వెల్లడించారు. మేము కూడా భుజం భుజం కలిపి నిరంతరం కృషి చేస్తామని ఎక్స్ వేదికగా పవన్‌ కల్యాణ్‌ తెలిపారు.

కర్నూలు సభలో ఆసక్తికర ఘటన : కర్నూలు సభలో సూపర్ జీఎస్టీ పుస్తకావిష్కరణ సమయంలో ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. దూరంగా ఉన్న మంత్రి లోకేశ్​ను తన పక్కకు పిలిచి సూపర్ జీఎస్టీ కార్యక్రమం డిజైనింగ్, నిర్వహణ అద్భుతంగా చేశావంటూ మోదీ కితాబు పలికారు. తనకు పుస్తక కాపీ అందజేసే సమయంలో పక్కన ఉండాలని లోకేశ్​ను మోదీ కోరారు. అనంతరం పుస్తక కాపీని లోకేశ్ చేతులమీదుగా ప్రధాని మోదీ అందుకున్నారు.

వైఎస్సార్సీపీ ఫేక్‌ ప్రచారంపై కేంద్ర ఇంటెలిజెన్స్ ఆరా : ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ రాష్ట్ర పర్యటనను సైతం వైఎస్సార్సీపీ అసత్య ప్రచారానికి వాడుకోవడంపై కేంద్ర ఇంటెలిజెన్స్‌ ఆరా తీసినట్టు సమాచారం. ప్రధాని రాష్ట్ర పర్యటన సందర్భంగా కర్నూలు విమానాశ్రయం వద్ద స్వాగతం పలకడం, వీడ్కోలు పలికే సందర్భాల్లో ప్రొటోకాల్‌ ప్రకారం వైఎస్సార్సీపీ ప్రజాప్రతినిధులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది. దీన్ని రాజకీయం చేసి వైఎస్సార్సీపీ విమర్శల పాలయ్యింది.

ప్రధాని మోదీకి వైఎస్సార్సీపీ ప్రజాప్రతినిధులు ఎలాంటి వినతిపత్రం ఇవ్వకపోయినా మెడికల్ కాలేజీలు, వాల్మీకిలను ఎస్టీల్లో చేర్చాలని వినతి పత్రం ఇచ్చి ప్రధానిని కోరినట్టు అసత్య ప్రచారానికి ఆ పార్టీ అనుబంధ మీడియాల్లో అసత్య ప్రచారం చేశారు. ప్రధానికి ఆహ్వానం పలికిన సందర్భాన్ని సైతం ఫేక్ ప్రచారానికి వాడుకోవడాన్ని కేంద్ర వర్గాలు తప్పుబట్టినట్లు తెలుస్తోంది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రధాని రాష్ట్ర పర్యటన సందర్భంగా ప్రొటోకాల్ ప్రకారం ప్రతిపక్ష పార్టీని వైఎస్సార్సీపీ ఆహ్వానించలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ప్రధాని కార్యక్రమాల్లో ప్రొటోకాల్ ప్రకారం ఆ పార్టీ ప్రజా ప్రతినిధులను సైతం ఆహ్వానించి తగు గౌరవం ఇస్తోంది. ఇచ్చిన గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకోకుండా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అసత్య ప్రచారానికి తెరలేపడంపై కూటమి నేతలు మండిపడుతున్నారు.

