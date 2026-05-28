చంద్రబాబు నాయకత్వంలో ఎన్టీఆర్ కలలు సాకారం : ప్రధాని మోదీ
ఎన్టీఆర్ జయంతి సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నివాళి - చిత్ర పరిశ్రమకు ఆయన అందించిన సేవలు తరతరాలకు గుర్తుంటాయని వెల్లడి -ఎన్టీఆర్ జీవితం, ఆశయాలు అసంఖ్యాకమైన వ్యక్తులకు అపారమైన స్ఫూర్తిని ఇస్తుందన్న మోదీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 11:39 AM IST
Prime Minister Narendra Modi Pays Tribute To NTR : ఎన్టీఆర్ జయంతి సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నివాళి అర్పించారు. పేద, అణగారిన వర్గాలకు గౌరవం తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ప్రజా సంక్షేమం, సుపరిపాలన పట్ల ఆయనకున్న అంకితభావం నేటికీ ప్రజల హృదయాల్లో శాశ్వత స్ఫూర్తిగా నిలిచిందన్నారు. చిత్ర పరిశ్రమకు ఆయన అందించిన సేవలు తరతరాలకు గుర్తుంటాయన్నారు. ఎన్టీఆర్ జీవితం, ఆశయాలు అసంఖ్యాకమైన వ్యక్తులకు అపారమైన స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉన్నాయని కొనిడాయారు. చంద్రబాబు నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఎన్డీయే ప్రభుత్వం ప్రజల కోసం ఆయన కలలను సాకారం చేయడానికి కట్టుబడి ఉందని 'ఎక్స్' వేదికగా తెలిపారు.
మహనీయులు ఎన్టీఆర్ గారి జయంతి సందర్భంగా వారికి ఘన నివాళులు. పేదలకు, అణగారిన వర్గాలకు గౌరవాన్ని కల్పించే దిశగా ప్రజా సంక్షేమం, సుపరిపాలన పట్ల ఆయనకున్న అంకితభావం నేటికీ ప్రజల మదిలో చిరస్థాయిగా నిలిచి ఉంది. చలనచిత్ర రంగానికి ఆయన అందించిన సేవలు తరతరాలను అలరిస్తూనే ఉన్నాయి. ఆయన జీవితం,…— Narendra Modi (@narendramodi) May 28, 2026
యుగ పురుషుడికి చంద్రబాబు శ్రద్ధాంజలి : ఎన్టీఆర్ 103వ జయంతి సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్ నివాళులర్పించారు. కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులౌతారు, మహాపురుషులౌతారు అనే మాటకు నిలువెత్తు నిదర్శనం అన్న ఎన్టీఆర్ అని చంద్రబాబు కొనియాడారు.1923 మే 28న కృష్ణా జిల్లా నిమ్మకూరులో జన్మించిన ఆయన తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన కారణజన్ముడన్నారు. సినీ వినీలాకాశంలో రాముడుగా, కృష్ణుడుగా చెరగని ముద్ర వేసిన ఆయన రాజకీయ రంగంలో ధృవతారగా వెలిగారని తెలిపారు. తెలుగు ప్రజల జీవితాల్లో పెను మార్పులు తెచ్చిన ఆధునిక సంఘ సంస్కర్త ఎన్టీఆర్ అన్నారు. ఆ యుగ పురుషుడికి చంద్రబాబు శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు.
తాతా మీరే తెలుగు ప్రజల కీర్తి - లోకేశ్ : తెలుగుజాతి ఆత్మగౌరవంగా తెలుగుదేశం పార్టీ పతాకాన్ని ఎగురవేశారని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. అణగారిన వర్గాలకు అండగా పసుపు జెండాని నిలబెట్టారని తెలిపారు. మహిళా సాధికారతకు బాటలు వేశారన్నారు. ప్రజల కోసం ప్రగతి కోసం తెలుగుదేశం పార్టీని అంకితం చేశారని లోకేశ్ గుర్తుచేశారు. సంక్షేమానికి చిరునామా ఎన్టీఆర్ అన్నారు. అన్నా అంటే నేనున్నానంటూ ఆదుకున్నారని గుర్తుచేశారు. కోట్లాది హృదయాల్లో కొలువైన మరణంలేని మహా మనిషి ఎన్టీఆర్ కు లోకేశ్ జోహార్లు తెలిపారు. తాతా మీరే తెలుగు ప్రజల కీర్తి మీరే తమకు నిత్యనూతన స్ఫూర్తి అంటూ లోకేశ్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
ఎన్టీఆర్ది మరణం లేని జననం - పురందేశ్వరి : మరణం లేని జననం ఎన్టీఆర్దని రాజమహేంద్రవరం ఎంపీ పురందేశ్వరి అన్నారు. ఎన్టీఆర్ 103వ జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని ఎన్టీఆర్ ఘాట్లో ఆమె నివాళులర్పించారు. రాజకీయాలు అధికారం చెలాయించడానికి కాదు ప్రజాసేవకు ఎలా వినియోగించుకోవొచ్చో ఎన్టీఆర్ రుజువు చేశారని పురందేశ్వరి గుర్తుచేశారు.
ఘాట్ వద్ద జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నివాళులు : ఎన్టీఆర్ జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నివాళులు అర్పించారు. తెలుగు ప్రజలకు ఆయన చేసిన సేవలను ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకున్నారు. ప్రముఖుల రాక నేపథ్యంలో ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
