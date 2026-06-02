తెలంగాణ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు - ప్రధాని మోదీ సహా ప్రముఖుల విషెస్
తెలంగాణ ప్రజలకు రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మోదీ - తెలంగాణ చరిత్ర ధైర్య సాహసాలు, పట్టుదలకు స్ఫూర్తి అన్న ప్రధాని - అమరవీరుల త్యాగాలను స్మరించుకున్న బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్
Published : June 2, 2026 at 10:50 AM IST
Modi Wishes To Telangana People For Formation Day : తెలంగాణ ప్రజలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తెలంగాణ ప్రజలు నూతన ఆవిష్కరణలకు ప్రసిద్ధి చెందిన వారని, తెలంగాణ చరిత్ర ధైర్య సాహసాలు, పట్టుదలకు స్ఫూర్తినిస్తాయని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ అభివృద్ధికి మద్దతు ఇచ్చేందుకు కేంద్రం కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు.తెలంగాణ ప్రజలు తమ సృజనాత్మకతకు, వ్యాపార దృక్పథానికి ప్రసిద్ధులు. ఈ రాష్ట్రం ధైర్యానికి, సంకల్పానికి,పోరాట స్ఫూర్తికి ప్రతీకగా నిలిచిన గొప్ప చరిత్ర, వైభవోపేతమైన సంస్కృతిని కలిగి ఉంది.— Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2026
వికసిత భారత్…
సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, గ్రామీణ వ్యవసాయ వారసత్వం : లోక్భవన్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ వేడుకలను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అమరవీరుల త్యాగాలు, దశాబ్దాల ప్రజాస్వామ్య పోరాటాలకు ప్రతీక తెలంగాణ ఆవిర్భావమని అన్నారు. ఆధునిక తెలంగాణ నిర్మాణానికి పునాదులు వేసిన ప్రతి ఒక్కరినీ స్మరించుకోవాలని, శతాబ్దాల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, గ్రామీణ వ్యవసాయ వారసత్వం తెలంగాణ అసలైన జీవనాడిగా నిలిచాయని పేర్కొన్నారు. కాకతీయుల నాటి గొలుసుకట్టు చెరువుల నుంచి నేటి ఆధునిక సాగునీటి ప్రాజెక్టుల వరకు రైతాంగం కృషి తెలంగాణను సస్యశ్యామలం చేసిందని తెలిపాాారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం మరింత అభివృద్ధి సాధించి దేశ ప్రగతిలో కీలక పాత్ర పోషించాలని ఆకాంక్షించారు.
తెలుగు గడ్డ భవిష్యత్లో మరెన్నో విజయాలు సాధించాలి : తెలుగు ప్రజలకు రెండు రాష్ట్రాలు ఏర్పడి నేటికి 12 ఏళ్లు అని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. రెండు రాష్ట్రాలుగా ఏర్పడినా తెలుగు జాతి అంతా ఎప్పటికీ ఒక్కటేనని పేర్కొన్నారు. అటు తెలంగాణ, ఇటు ఏపీ అభివృద్ధిలో దూసుకుపోవాలని ఆకాంక్షించారు. తెలుగు గడ్డ భవిష్యత్లో మరెన్నో విజయాలు సాధించాలని, హైదరాబాద్, అమరావతి ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ నగరాలుగా వెలగాలని అన్నారు. ప్రతి తెలుగు కుటుంబానికి అభివృద్ధి ఫలాలు దక్కాలన్న చంద్రబాబు వికసిత్ భారత్ లక్ష్య సాధనలో తెలుగు రాష్ట్రాలు కలిసి పనిచేయాలని కోరారు.
తెలుగు ప్రజలకు రెండు రాష్ట్రాలు ఏర్పడి నేటికి 12 ఏళ్లు. ప్రాంతాలుగా రెండు రాష్ట్రాలుగా ఏర్పడినా...తెలుగు జాతి అంతా ఎప్పటికీ ఒక్కటే. అటు తెలంగాణ, ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్దిలో పోటీ పడి దూసుకుపోవాలి. ఎంతో చరిత్ర, సాంస్కృతిక నేపథ్యం ఉన్న తెలుగు గడ్డ భవిష్యత్…
తెగువ జనసేనలోనూ : రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలకు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తెలంగాణ కోసం బలిదానం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ అంజలి ఘటిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. జనసేన ఊపిరులూదుకొన్నది తెలంగాణ గడ్డపైనేనని గుర్తు చేశారు. తెలంగాణ నేల నుంచే వారసత్వంగా పోరాటాన్ని పుణికి పుచ్చుకుందన్నారు. వ్యక్తి స్వేచ్ఛకు విఘాతం కలిగితే గళం వినిపించే తెగువ తెలంగాణలో ఉందన్న పవన్, గళం వినిపించే తెగువ జనసేన శ్రేణుల్లోనూ నిండుగా ఉందన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం సమున్నతంగా అభివృద్ధి చెందాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
పాలకులు ఆ విషయం విస్మరించకూడదు : తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రజలకు తెలంగాణ మాజీ సీఎం కేసీఆర్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తెలంగాణ రైతుల సంక్షేమం, వ్యవసాయాభివృద్ధిని పాలకులు విస్మరించకూడదని హితవు పలికారు. రాష్ట్ర సాధన పోరాటంలో అసువులు బాసిన అమరవీరుల త్యాగాలను స్మరించుకున్న కేసీఆర్, వారికి నివాళులు అర్పించారు. సాగు, తాగునీరు, విద్యుత్, వ్యవసాయం, విద్య, వైద్యం తదితర సంక్షేమ రంగాల్లో తెలంగాణ సాధించిన ప్రగతి యావత్ దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచిందన్నారు. తెలంగాణ అస్తిత్వం ప్రమాదంలో పడకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ప్రతీపశక్తుల నుంచి రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనా ఉందని కేసీఆర్ పిలుపునిచ్చారు. తెలంగాణకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎల్లప్పుడూ రక్షణ కవచంగా నిలుస్తుందని పునరుద్ఘాటించారు.
