మీరు సుదీర్ఘకాలం ప్రజా జీవనంలో ఉండాలి - ఆరోగ్యాన్ని శ్రద్ధగా కాపాడుకోండి : పవన్తో ప్రధాని మోదీ
మీరు ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయొద్దు, సమాజానికి మీరు చేయాల్సింది ఎంతో ఉంది - ఆరోగ్య సమస్యలపై ఆరా - ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఇంటికెళ్లి పలకరించిన ప్రధాని
Published : May 11, 2026 at 10:32 AM IST
PM Modi Visited AP Deputy CM Pawan Kalyan Residence : జూబ్లీహిల్స్లోని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ నివాసానికి ఆదివారం ప్రధాని మోదీ వెళ్లారు. పవన్, ఆయన సతీమణి అనా కొణిదెల ఆయనకు సాదర స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా 'పవన్ మీరు సుదీర్ఘకాలం ప్రజా జీవనంలో ఉండాలి, మీపై ఎంతో బాధ్యత ఉంది. ప్రజా జీవనంలో ఉండే మనం ఆరోగ్యాన్ని శ్రద్ధగా కాపాడుకోవాలి' అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పవన్తో అన్నారు. ప్రధాని హైదరాబాద్ పర్యటన సందర్భంగా పవన్ను పరామర్శించారు. మోదీ పవన్ ఇంటికి వెళ్లగానే ఆయన చేయి పట్టుకుని ఇంట్లోకి తోడ్కొని వెళ్లారు.
ఇటీవల సర్జరీ చేయించుకుని విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న పవన్ను అందుకు గల కారణాలపై ప్రధాని మోదీ ఆరా తీశారు. కొన్నేళ్లుగా చేసిన పర్యటనల్లో రేగిన దుమ్ము, ధూళి సైనస్లోకి చేరాయని, అవి ఒక గట్టి బాల్ మాదిరిగా మారిపోయి ఇబ్బంది కలిగించడంతో ఇన్ఫెక్షన్ అయిందని పవన్ చెప్పారు. అది కంటిపైనా ప్రభావం చూపిందని, దీంతో డాక్టర్లు ఫంక్షనల్ ఎండోస్కోపిక్ సైనస్ సర్జరీ చేశారని వివరించారు. ఇంకా ఏమైనా ఆరోగ్య సమస్యలున్నాయా అని మోదీ అడగగా, గతంలో సినిమా షూటింగ్ల సమయంలో భుజాల దగ్గర కండరాలకు తగిలిన గాయాలు ఇప్పుడు కొంత ఇబ్బంది పెడుతున్నాయని చెప్పారు. రొటేటర్ కఫ్ ఇంజురీ అని డాక్టర్లు చెప్పారని వాటికీ కూడా సర్జరీలు అవసరం అని అన్నారు. స్పైనల్ కార్డుకు సంబంధించి సమస్య ఉన్నట్లు పవన్ చెప్పారు. దీంతో మోదీ మాట్లాడుతూ మీరు ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయొద్దు. సమాజానికి మీరు చేయాల్సింది ఎంతో ఉందంటూ ఆయనకు పలు ఆరోగ్య సూచనలు చేశారు.
మార్క్ నీ గురించి ఎంతో కంగారుపడ్డాం : పవన్ చిన్న కుమారుడు మార్క్ శంకర్ ప్రధానికి తాను ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన స్వాగత కార్డు, ధన్యవాదాల కార్డును అందించారు. మోదీ ఆ బాబును ఆప్యాయంగా దగ్గరకు తీసుకున్నారు. అతడితో మాట్లాడుతూ నీ కోసం అప్పుడు ఎంత కంగారుపడ్డామో తెలుసా అంటూ గతంలో సింగపూర్లో సమ్మర్ క్యాంప్ అగ్నిప్రమాదంలో అతను చిక్కుకున్న క్షణాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. తర్వాత పవన్ సతీమణి అనా కొణిదెలతో ప్రధాని ముచ్చటించారు. వీరి సంభాషణ మధ్య కొన్ని రష్యన్ పదాలు కూడా వచ్చాయి. మూడోసారి ప్రధానిగా తాను ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పుడు పవన్తో పాటు అనా దిల్లీకి వచ్చిన సందర్భాన్ని కూడా ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.
అకీరా ఏం చేస్తున్నావ్? : తర్వాత పవన్ పెద్ద కుమారుడు అకీరా నందన్తో మోదీ మాట్లాడారు. ఏం చేస్తున్నావని అడగ్గా మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకుంటున్నట్లు అకీరా వివరించారు. మీ నాన్నలా నువ్వు కూడా అదే వైపు ఎందుకు, వేరే ప్రయత్నించాల్సింది కదా అని ప్రధాని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. స్పోర్ట్స్, షూటింగ్ వంటి వాటిల్లోనూ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నానని అకీరా చెప్పారు. ప్రఖ్యాత హిందీ కవి రాంధారి సింగ్ దినకర్ కవిత్వాన్ని అకీరా మోదీకి వినిపించి ఆ అర్థం కూడా హిందీలోనే అనాలసిస్ చేసి చెప్పారు. ఆ హిందీ కఠినమైనదని, అది చెప్పడంతో పాటు దాని అర్థం కూడా అంతే చక్కని హిందీలో వివరించినందుకు ప్రధాని అకీరా పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. పవన్ కుమార్తె ఆద్యతోనూ ముచ్చటించారు. ఆద్య అమ్మమ్మకు గుజరాతీ మూలాలుండటంతో వీరి మధ్య అందుకు సంబంధించి కొద్దిసేపు చర్చ జరిగింది. పవన్ మరో కూతురు పొలినా అంజనాతో మోదీ ఇంగ్లిష్లో సంభాషించారు. హిందీ తెలియదా? అని అడిగారు. మళ్లీ మనం కలిసేనాటికి పొలినా, అనా కొణిదెల కూడా హిందీలో మాట్లాడాలి అని మోదీ వారితో నవ్వుతూ అన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి నివాసానికి వెళ్లి, ఆయనతో పాటు ఆయన కుటుంబ సభ్యులను కలిశాను. పవన్ కళ్యాణ్ గారి యోగక్షేమాలు తెలుసుకుని, ఆయన సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉండాలని ఆకాంక్షించాను.@PawanKalyan pic.twitter.com/OOHSDEbbTA— Narendra Modi (@narendramodi) May 10, 2026
పవన్ ఇంటికి వెళ్లా : హైదరాబాద్లో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎ పవన్ నివాసానికి వెళ్లి ఆయనతో పాటు వారి కుటుంబసభ్యులను కలిశానని మోదీ ఎక్స్లో పేర్కొన్నారు. పవన్ ఆరోగ్యం గురించి అడిగి తెలుసుకుని ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు.
I am truly grateful to you Hon PM Shri @narendramodi ji for your concern and warmth. The memories you have given us will be cherished for the rest of our life. https://t.co/gNEmsW4I0F— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) May 10, 2026
జీవితాంతం గుర్తుంటుంది : ప్రధాని నరేంద్రమోదీ స్వయంగా తన ఇంటికి వచ్చి పరామర్శించడం పట్ల పవన్ కల్యాణ్ ఎక్స్లో కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రధాని వ్యక్తిగతంగా వచ్చి చూపిన ఆప్యాయత తనకు జీవితాంతం గుర్తుంటుందని రాసుకొచ్చారు. తన నివాసానికి ప్రధాని రావడం గొప్ప అనుభూతిని కలిగించిందన్న ఆయన తన సతీమణి అనా కొణిదెల, మా పిల్లలు అకీరానందన్, ఆద్య, పొలినా అంజనా, మార్క్ శంకర్లతో కలిసి ప్రధానికి సాదరంగా స్వాగతం పలికే గొప్ప అవకాశం, గౌరవం దక్కిందని తెలిపారు. తన ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి తెలుసుకోవడానికి విచ్చేయడం ప్రధానిలోని ఆప్యాయత, అనురాగాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయని ఆయన తమతో గడిపిన విలువైన సమయానికి తాను చలించిపోయినట్లు పేర్కొన్నారు.
