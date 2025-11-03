ETV Bharat / state

'చేవెళ్ల' మృతుల కుటుంబాలకు పరిహారం : తెలంగాణ రూ.5 లక్షలు, కేంద్రం రూ.2 లక్షలు

రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన ప్రధాని మోదీ - మృతుల కుటుంబాలకు ఎక్స్​గ్రేషియో ప్రకటించిన ప్రధానమంత్రి

PM Modi Reacts on Rangareddy Accident
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 3, 2025 at 11:13 AM IST

1 Min Read
PM Modi Reacts on Chevella Bus Accident : చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాద ఘటనపై ప్రధాని మోదీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నానన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షలు, క్షతగాత్రులకు రూ.50 వేల చొప్పున ఆర్థిక సాయం ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ప్రధాని మోదీ ఎక్స్​ వేదికగా ట్వీట్​ చేశారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిహారం : మృతుల కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల చొప్పున పరిహారం చెల్లిస్తామని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ తెలిపారు. క్షతగాత్రులకు రూ.2 లక్షల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందిస్తున్నామన్నారు. పోస్టుమార్టం తర్వాత మృతదేహాల అప్పగింతకు అధికారులను కేటాయించామన్నారు.

