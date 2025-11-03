'చేవెళ్ల' మృతుల కుటుంబాలకు పరిహారం : తెలంగాణ రూ.5 లక్షలు, కేంద్రం రూ.2 లక్షలు
రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన ప్రధాని మోదీ - మృతుల కుటుంబాలకు ఎక్స్గ్రేషియో ప్రకటించిన ప్రధానమంత్రి
Published : November 3, 2025 at 11:13 AM IST
PM Modi Reacts on Chevella Bus Accident : చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాద ఘటనపై ప్రధాని మోదీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నానన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షలు, క్షతగాత్రులకు రూ.50 వేల చొప్పున ఆర్థిక సాయం ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ప్రధాని మోదీ ఎక్స్ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు.
The loss of lives due to a mishap in the Rangareddy district of Telangana is deeply saddening. My thoughts are with the affected people and their families during this difficult time. Praying for the speedy recovery of the injured.— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2025
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be…
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిహారం : మృతుల కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల చొప్పున పరిహారం చెల్లిస్తామని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. క్షతగాత్రులకు రూ.2 లక్షల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందిస్తున్నామన్నారు. పోస్టుమార్టం తర్వాత మృతదేహాల అప్పగింతకు అధికారులను కేటాయించామన్నారు.