ఏపీకి పూర్తి మద్దతు - రూ.13,430 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు ప్రధాని మోదీ శ్రీకారం
చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ రూపంలో ఏపీకి శక్తిమంతమైన నాయకత్వం - ఆంధ్రప్రదేశ్కు కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి మద్దతు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 3:59 PM IST|
Updated : October 16, 2025 at 5:47 PM IST
PM Narendra Modi Speech in Super GST Super Savings Meeting in AP : ఆత్మగౌరవం, సంస్కృతికి నిలయంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. కర్నూలు శివారులోని నన్నూరు వద్ద ‘సూపర్ జీఎస్టీ- సూపర్ సేవింగ్స్’ పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభకు మోదీ హాజరయ్యారు. అలాగే సీఎం చంద్రబాబు, గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, నారా లోకేశ్ తదితరులు సభలో పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలుచోట్ల నిర్మించిన, నిర్మించబోతున్న రూ.13,429 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు ఈ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్రమోదీ వర్చువల్గా ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు చేశారు.
అభివృద్ధి పనులకు మోదీ శ్రీకారం :
- రూ.9,449 కోట్ల విలువైన పనులకు ప్రధాని మోదీ శంకుస్థాపనలు
- రూ.1,704 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ
- రూ. 2,276 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులను జాతికి అంకితం చేసిన ప్రధాని
- కర్నూలులో రూ.2,880 కోట్లతో విద్యుత్ ట్రాన్స్మిషన్ వ్యవస్థకు ప్రధాని శంకుస్థాపన
- రూ.4,920 కోట్లతో ఓర్వకల్లు, కొప్పర్తి పారిశ్రామిక కారిడార్లకు శంకుస్థాపన
- రూ.493 కోట్లతో కొత్తవలస-విజయనగరం మధ్య 4వ లైన్కు ప్రధాని శంకుస్థాపన
- రూ.184 కోట్లతో పెందుర్తి-సింహాచలం నార్త్ మధ్య రైల్ ఫ్లైఓవర్ లైన్కు శంకుస్థాపన
సైన్స్, ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది, రాష్ట్రంలో అనంత అవకాశాలతో పాటు యువతకు అపార శక్తి ఉంది అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. 'అహోబిలం నర్సింహస్వామి, మహానంది ఈశ్వరుడికి నమస్కరిస్తున్నా. మంత్రాలయం రాఘవేంద్రస్వామి అందరినీ ఆశీర్వదించాలని కోరుతున్నా. జ్యోతిర్లింగం సోమనాథుడి నేల అయిన గుజరాత్లో నేను జన్మించాను. విశ్వనాథుడి భూమి అయిన కాశీకి సేవ చేసే అవకాశం లభించింది. ఇవాళ శ్రీశైలం మల్లికార్జునస్వామి ఆశీస్సులు పొందాను.
చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ రూపంలో ఏపీకి శక్తిమంతమైన నాయకత్వం ఉంది. ఏపీకి కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి మద్దతు ఉంది. 16 నెలలుగా రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి శరవేగంగా జరుగుతోంది. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారు ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రం అపూర్వ ప్రగతి సాధిస్తోంది. దిల్లీ, అమరావతి వేగంగా అభివృద్ధి పథంలో సాగుతున్నాయి. 2047 నాటికి మన దేశం వికసిత్ భారత్గా మారుతుంది. 21వ శతాబ్దం 140 కోట్ల భారతీయుల శతాబ్దం. ప్రాజెక్టుల వల్ల రాష్ట్రంలో కనెక్టివిటీ బలోపేతం అవుతుంది. ప్రాజెక్టులతో పరిశ్రమలకు ఊతంతో పాటు జీవన ప్రమాణాలు మెరుగవుతాయి. ఏ దేశమైనా, రాష్ట్రమైనా అభివృద్ధి చెందాలంటే ఇంధన భద్రత కీలకం. ట్రాన్స్మిషన్ ప్రాజెక్టులతో దేశ ఇంధన సామర్థ్యం పెరుగుతుంది’’ అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.
"దేశంలోని ప్రతి గ్రామంలో విద్యుద్దీకరణ జరిగింది. తలసరి విద్యుత్ వినియోగం 1400 యూనిట్లకు పెరిగింది. ఇళ్లతో పాటు పరిశ్రమలకు తగిన విద్యుత్ అందుతోంది. సహజ వాయువు పైప్లైన్తో 15 లక్షల ఇళ్లకు గ్యాస్ సరఫరా. చిత్తూరు ఎల్పీజీ బాటిలింగ్ ప్లాంటుకు రోజూ 20 వేల సిలిండర్లు నింపే సామర్థ్యం ఉంది. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యం సాధనకు మల్టీమోడల్ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్టుల అభివృద్ధి. సబ్బవరం-షీలానగర్ హైవేతో కనెక్టివిటీ మరింత మెరుగవుతుంది. 2047 నాటికి వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నాం. ఈ సంకల్పానికి స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యం మరింత శక్తినిస్తుంది.
డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారులో ఏపీ సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచుతాం. భారత్, ఏపీ వేగం, సామర్థ్యాన్ని యావత్ ప్రపంచం గమనిస్తోంది. గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్ ద్వారా సబ్ సీ గేట్వేగా మారుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు విశాఖను ఏఐ, కనెక్టివిటీ హబ్గా మారుస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా భారత్తో పాటు యావత్ ప్రపంచానికి సేవలు. భారత్ అభివృద్ధికి ఏపీ అభివృద్ధి చాలా అవసరం. అలాగే ఏపీ అభివృద్ధికి రాయలసీమ అభివృద్ధి అంతే అవసరం. ఈ ప్రాజెక్టులు రాయలసీమలోని ప్రతి జిల్లాలో ఉద్యోగాలు సృష్టిస్తాయి. రాయలసీమ ప్రగతికి సరికొత్త ద్వారాలు తెరిపిస్తాయి. ప్రాజెక్టులతో పారిశ్రామిక అభివృద్ధి మరింత వేగవంతమవుతుంది. ఓర్వకల్లు, కొప్పర్తి పారిశ్రామిక కారిడార్లతో మరిన్ని ఉపాధి అవకాశాలు" అని ప్రధాని తెలిపారు.
"నిమ్మలూరులో నైట్ విజన్ పరిశ్రమ రక్షణ రంగంలో ఆత్మనిర్భర్ సాధనకు దోహదం. ఇక్కడి పరికరాలు రక్షణ రంగ ఎగుమతులను సరికొత్త శిఖరాలకు చేరుస్తాయి. రక్షణ రంగ శక్తి ఏంటో ఆపరేషన్ సిందూర్ ద్వారా అందరం చూశాం. కర్నూలును దేశ డ్రోన్ హబ్గా చేయాలని ఏపీ సంకల్పించింది. డ్రోన్ రంగంలో కర్నూలు దేశానికి గర్వకారణంగా నిలవనుంది. సంస్కరణలతో ప్రజల జీవితాలను సులభతరం చేయడమే సంకల్పం. సూపర్ జీఎస్టీ-సూపర్ సేవింగ్స్ ప్రచారాన్ని విజయవంతం చేశారు. ఓకల్ ఫర్ లోకల్ సంకల్పంతో తయారీ రంగాన్ని ప్రోత్సహించాలి. వికసిత్ ఆంధ్రప్రదేశ్తోనే వికసిత్ భారత్ కల నెరవేరుతుంది" అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.
భారత్ను తిరుగులేని శక్తిగా ప్రధాని మోదీ మారుస్తున్నారు: మంత్రి లోకేశ్
చాలా మంది ప్రధానులతో పని చేశా - మోదీ లాంటి నాయకుడిని చూడలేదు: సీఎం చంద్రబాబు