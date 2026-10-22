తెలంగాణలో ప్రధాని మోదీ పర్యటన - వరంగల్ కేంద్రంగా అభివృద్ధి పనులు
Prime Minister Modi, Amit Shah Telangana Visit : వరంగల్ రైల్వే మ్యాన్ ఫ్యాక్చరింగ్ సెంటర్ను జాతికి అంకితం చేయడానికి డిసెంబర్లో ప్రధాని మోదీ తెలంగాణకు రానున్నారు.
Published : October 22, 2026 at 5:21 PM IST
Prime Minister Modi, Amit Shah Telangana Visit : తెలంగాణలో ప్రధాని మోదీ పర్యటన డిసెంబర్ నెలలో ఉంటుందని రాష్ట్ర బీజేపీ స్పష్టం చేసింది. వరంగల్లో రైల్వే మ్యాన్ ఫ్యాక్చరింగ్ సెంటర్, కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్స్ పార్క్ను జాతికి అంకితం చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఇదే క్రమంలో నవంబర్లో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పర్యటిస్తారని విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది. మొత్తానికి పశ్చిమ బెంగాల్ తర్వాత బీజేపీ తెలంగాణపై ఫోకస్ చేసినట్లుగా కనిపిస్తోంది.
బీజేపీ ముఖ్య నేతల సమావేశం
హైదరాబాద్లోని రాష్ట్ర బీజేపీ కార్యాలయంలో రామచందర్రావు అధ్యక్షతన ముఖ్యనేతల సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి, ఎంపీలు డీకే అరుణ, ఈటల రాజేందర్, కొండా విశ్వేశ్వర్రెడ్డి, రఘునందన్ రావులు పాల్గొన్నారు. బీజేపీ ముఖ్యనేతలు, వివిధ మోర్చాల అధ్యక్షులు, ఇతర నేతలు కూడా ఉన్నారు.
హైదరాబాద్లో భారీ ఎత్తున బీజేపీ ర్యాలీ
ముఖ్యనేతల సమావేశంలో బీజేపీ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ తెలంగాణ బీజేపీ నవంబర్ 1న హైదరాబాద్లో భారీ ఎత్తున నిరసన ర్యాలీ చేపట్టనుంది. సర్పై కాంగ్రెస్, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీలు చేస్తున్న రాద్ధాంతాలకు వ్యతిరేకంగా బీజేపీ వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహించనుంది. ఈ రెండు పార్టీలకు వ్యతిరేకంగా హైదరాబాద్లో భారతీయ జనతా పార్టీ పాదయాత్ర చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. "ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించండి, గుంపు సామ్యాన్ని ఓడించండి" అంటూ తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రామచందర్రావు పిలుపునిచ్చారు. దేశాన్ని బీజేపీ మాత్రమే రక్షిస్తుందనే అంశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని ఆయన సూచించారు.
భారత ఆర్థిక వృద్ధిరేటు చైనా కంటే మెరుగ్గా ఉంది: మోదీ
దేశం మొత్తం మార్పు కోరుకుంటోంది - తెలంగాణలో ఈసారి వచ్చేది బీజేపీ ప్రభుత్వమే : ప్రధాని మోదీ