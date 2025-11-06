పేదల సొంతింటి ఆశలకు రెక్కలు - పీఎంఎవై 2.0కి నవంబర్‌ 30 వరకు గడువు పొడిగింపు

ETV Bharat / state

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్‌ యోజన ప్లస్‌ కింద మంజూరు కానున్న ఇళ్లు - పథకానికి అర్హతలు ఏమిటంటే?

Prime Minister Awas Yojana 2025
Prime Minister Awas Yojana 2025 (Eenadu)
Published : November 6, 2025 at 9:43 AM IST

Prime Minister Awas Yojana 2025: పేదల సొంతింటి కల సాకారానికి కూటమి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. ఆర్థిక కారణాల వల్ల నివాస స్థలాలు ఉండి ఇల్లు కట్టుకోలేని వారి ఆశలకు ఇప్పుడు రెక్కలు వచ్చాయి. కేంద్రం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆధ్వర్యంలో ప్రధానమంత్రి ఆవాస్‌ యోజన ప్లస్‌ కింద ఇళ్లు మంజూరు కానున్నాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న లబ్ధిదారుల వివరాలు సచివాలయాల ద్వారా సేకరించారు. వాటికి అనుగుణంగా అర్హులకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పేదలకు గూడు నిర్మించే విషయంలో సర్వేయర్లు, ఇంజినీరింగ్‌ అసిస్టెంట్‌లు నిమగ్నమయ్యారు. జిల్లాలో సచివాలయాల్లో ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా దరఖాస్తులను నవంబర్‌ 5 లోపు ఆన్‌లైన్‌ చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభ్యర్థన మేరకు కేంద్రం నవంబర్‌ 30 వరకు దరఖాస్తులు గడువు పొడిగించారు.

గతేడాది అంతంత మాత్రమే: గత ఏడాది జిల్లాలో కడియం, గోకవరం, బిక్కవోలు, అనపర్తి మండలాల్లోని 29 గ్రామాల్లో సర్వే చేసినా, మంజూరు కాలేదు. మిగిలిన 14 మండలాలు అర్బన్‌ డెవపల్‌మెంట్‌ అథారిటి (UDA) పరిధిలో ఉండటం వల్ల 14 మండలాలకు సర్వే నిర్వహించలేదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుని కేంద్రంతో సంప్రదించి 14 మండలాలకు పీఎంఏవైలో దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు.

పథకానికి అర్హతలు: ఈ పథకానికి పీఎంఏవై గ్రామీణ 2.0 యాప్‌ అందుబాటులోకి తెచ్చారు. గతంలో ప్రభుత్వ గృహ నిర్మాణ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందని వారై ఉండాలి. సొంత స్థలం ఉన్న వారు సచివాలయాల్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆధార్, రేషన్‌ కార్డుల నకళ్లు, బ్యాంకు అకౌంట్, ఇంటి పట్టా, సంబంధిత పత్రాలు అందజేయాలి. అనంతరం క్షేత్రస్థాయిలో స్థలం చిత్రాలు తీసి యాప్‌లో పొందు పరుస్తారు. పునాది దశలో ఉన్నవారికి అవకాశం కల్పిస్తారు. ఇల్లు కట్టుకునే సమయంలో లబ్ధిదారులు ఇంటి నిర్మాణంలో 90 రోజుల పని దినాలకు వేతనం చెల్లిస్తారు.

అర్హులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి:

'తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 3 నెలల కిత్రం నిర్వహించిన సర్వేలో 15,530 మంది అఫ్లై చేసుకున్నారు. వాటిని 356 మంది సర్వేయర్లు, ఇతర అధికారులు యాప్‌ ద్వారా వారి వివరాలను ఆన్‌లైన్‌ చేస్తున్నారు. అర్హులు దగ్గరలో ఉన్న సచివాలయాల్లోని ఇంజినీరింగ్‌ అసిస్టెంట్, హౌసింగ్‌ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్​ (ఏఈ)ని సంప్రదించాలి.' -నాతి బుజ్జి, హౌసింగ్‌ పీడీ, తూర్పుగోదావరి జిల్లా

పేదల సొంతింటి కల సాకారానికి కృషి - దరఖాస్తు చేసుకుంటే ఇల్లు మంజూరు

జూన్‌ నాటికి ఇళ్లు పూర్తి: మరోవైపు కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఏడాది పూర్తవుతున్న సందర్భంగా రాష్ట్రంలో 3 లక్షల ప్రభుత్వ గృహాలు పూర్తి చేయాలని లక్ష్యం నిర్దేశించారని కృష్ణా జిల్లా గృహనిర్మాణ శాఖ అధికారి వెంకట్రావు తెలిపారు. కృష్ణా జిల్లాలో 10,007 గృహాలకు గాను, ఇప్పటికే 2,637 ఇళ్లు పూర్తి చేశామని గడువు లోగా మిగతా 7,370 పూర్తి చేస్తామని అన్నారు.

గతంలో పేదలకు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న అదనపు ఆర్థిక సాయం కోసం గృహ నిర్మాణ శాఖ కార్యాలయాల్లో ఏఈ, డీఈలు అప్‌డేట్‌ చేస్తారని వెల్లడించారు. పీఎంఏవై 2.0 కింద గృహ నిర్మాణాలకు మున్సిపాలిటీల పరిధిలో డీపీఆర్‌ సిద్ధం చేశారని గ్రామాల్లో సాంకేతిక సమస్యలతో ఆలస్యమైందని వివరించారు. త్వరలోనే అందరికి ఇళ్లు మంజూరు అవుతాయని కొత్త ఇంటి కోసం గ్రామ సచివాలయాలు, మున్సిపాలిటీ కార్యాలయాల్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని అన్నారు.

ఇకపై ఇల్లు నాణ్యంగా ఉంటేనే బిల్లు - ప్రత్యేక యాప్‌ రూపకల్పన

