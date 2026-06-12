'గ్రామాల్లో ఈ ఇబ్బందులు తగ్గినట్టే' - ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘంలో కామన్ సర్వీస్ సెంటర్స్
కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ల ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర సహకారశాఖ ద్వారా సన్నాహాలు - సంవత్సరం పూర్తయ్యేసరికి అన్నింట్లో సీఎస్సీలు - కామన్ సర్వీస్ సెంటర్లలో ఈ సేవలు అందుబాటులోకి
Published : June 12, 2026 at 4:48 PM IST
Common Service Centers Uses : స్కూల్, కాలేజీలు చదువుకునే విద్యార్థులకు ఆధార్లో మార్పులు చేర్పులు చేయడానికి మండల కేంద్రంలోని మీ సేవకు వెళ్లవలసి ఉంటుంది. పాన్, పాస్పోర్ట్, ఫాస్టాగ్, జీఎస్టీ, లేబర్ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం పట్టణాలకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి. అయితే ఆన్లైన్లో లేదంటే మీ సేవ కేంద్రాల మెట్లు ఎక్కాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఇలా ఒక్కో సేవ కోసం ఒక్కో కార్యాలయానికి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉంటే ఊహించడానికే చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది కదా! విద్యార్థులకు, వయోవృద్ధులకు ఏదైనా అత్యవసరంగా కావాల్సి వస్తే మరి ఎక్కడికెళ్లాలి? ఏం చేయాలి? అందుకోసం గ్రామీణ ప్రజలకు ప్రభుత్వ సేవలను సులభంగా అందించడం కోసం ప్రభుత్వం ఒక కొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది.
ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాలు (పీఏసీఎస్) : ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాల్లోనే సకల సేవలు అందుబాటులోకి తేవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. కేంద్రం ఆదేశాల మేరకు వీటిలో కామన్ సర్వీస్ సెంటర్లు (సీఎస్సీ) ఏర్పాటు చేసేందుకు రాష్ట్ర సహకారశాఖ ద్వారా సన్నాహాలు చేపట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా రైతులందరికి వ్యవసాయపరమైన సేవలు అందించేందుకు ప్రాథమిక సహకార సంఘాలు ఏర్పాటయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఈ సంఘాల్లో రుణాలు, విత్తనాలు, ఎరువుల పంపిణీ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
వీటితో పాటుగా డిజిటల్ భారత్ పథకంలో భాగంగా గ్రామీణులకు అవసరమైన సామాజిక, సంక్షేమ పథకాలు, విద్యా కోర్సులు, ఆర్థిక, ఆరోగ్య, డిజిటల్ అక్షరాస్యత సేవలను ఆన్లైన్లో అందించడం ద్వారా ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించడానికి పీఎస్సీలుగా మార్చాలని కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది. అందుకోసం కేంద్ర సహకార శాఖ, కేంద్ర ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ, ఎలక్ట్రానిక్ పరిపాలన, జాతీయ వ్యవసాయ అభివృద్ధి బ్యాంకు(నాబార్డు)లతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
ఈ ఏడాది పూర్తయ్యేలోపు అన్నింట్లో సీఎస్సీలు : రాష్ట్రంలో పీఏసీఎస్లు మొత్తం 908 ఉన్నాయి. మొదటి దశలో ఆగస్టు 15 లోగా 562 సంఘాల్లో సేవలు ప్రారంభించాలని నిర్ణయించారు. 15 కేంద్రాల్లో ఇప్పటికే కార్యకలాపాలు ప్రారంభమయ్యాయి. లైసెన్స్తో పాటుగా అన్ని రకాల అనుమతులు జారీ చేయడం వల్ల ఐటీశాఖ సహకారంతో ఆన్లైన్ సేవలు అనుసంధానించారు. ఈ సంవత్సరం పూర్తయ్యేసరికి అన్నింట్లో సీఎస్సీలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
ఈ కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ల(సీఎస్సీ) : ఈ కామన్ సర్వీస్ సెంటర్లలో డెయిరీ, వ్యవసాయం, గోదాములు, రేషన్ షాపులు, మత్స్య పరిశ్రమ, పెట్రోల్ బంక్లు, ఆధార్, పాన్కార్డు, ఇ - మొబిలిటి, డిజిటల్ సేవా పోర్టల్, స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్, పాస్పోర్ట్, పీఎం ఆవాస్ యోజన, భూసార పరీక్ష కార్డు, ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ యోజన, ఆయుష్మాన్ భారత్ యోజన, పీఎం శ్రమయోగి మాన్ధన్ పెన్షన్ యోజన, ఓటరు గుర్తింపు, జీవన్ ప్రమాణ్, జనన మరణాల నమోదు, పెన్షన్, సాధారణ బీమా, స్కాలర్షిప్స్, బస్, రైలు, జీవిత బీమా, విమాన టికెట్ల జారీ, ఐటీ రిటర్న్ల దాఖలు, విద్యుత్, నీటి సరఫరా, సారథి, వాహన్, ఇ - చలాన్, డ్రైనేజీ కనెక్షన్లు, ఇ - స్టాంప్ వంటి సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఔషధి కేంద్రాలుగా మార్చి లైనెన్సు : కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు, ప్రభుత్వ పౌర సేవలు, వ్యాపార పౌర సేవలు (బీ2బీ), ఆర్థిక ఆరోగ్య సేవలు, న్యాయ, పర్యాటక, ప్రయాణ, విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి మొదలైన సేవలు అందిస్తారు. పీఏసీఎస్లను జన ఔషధి కేంద్రాలుగా మార్చి లైసెన్స్లు ఇచ్చి ఔషధ విక్రయాలకూ అనుమతిస్తారు.
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