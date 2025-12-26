ETV Bharat / state

Priests in State Level Cricket (Season-3) League Competitions in Bheemavaram
Priests in State Level Cricket (Season-3) League Competitions in Bheemavaram (Eenadu)
Priests in State Level Cricket (Season-3) League Competitions in Bheemavaram : 'నా జాబ్​ ఏమిటీ పౌరోహిత్యం, కూర్చుని చేసే పని. ఆ మాత్రం పొట్టుండదా' అని ఓ సినిమాలో బ్రహ్మానందం చెప్పిన డైలాగ్​ అందరికీ తెలిసిందే. కానీ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరానికి చెందిన పండితులు అది తమకు వర్తించదు అంటున్నారు. వాళ్లంతా పండితులు అయినప్పటికీ వేదాల్లో ఆరితేరిన ఘనులు అయినా వారి తీరే వేరు. నిత్యం పూజలు, హోమాలు చేస్తూనే ఇష్టమైన క్రికెట్లో రాణిస్తున్నారు. మంచి శారీరక శ్రమ చేస్తున్నారు.

గుప్పొడు పొట్టకాదు కదా వీళ్లు పంతుళ్లలాగా కాకుండా కోహ్లీ, రోహిత్‌లా బ్యాటింగ్‌లో తమదైన శైలిలో పరుగుల వరద పారిస్తున్న వారు కొందరైతే, బుమ్రా, హార్దిక్‌ పాండ్యాలా మెరుపు వేగమైన బంతులతో వికెట్లను కుప్పకూలుస్తున్నారు మరికొందరు. అంతే కాదండోయ్‌ వీరు పలు పోటీల్లో పాల్గొని సత్తా చాటి కప్‌లు కూడా అందుకున్నారు. ఈ కథనంలో వారి గురించి తెలుసుకుందాం.

భీమవరం గన్నాబత్తుల వారి క్రీడా మైదానంలో జరుగుతున్న రాష్ట్రస్థాయి క్రికెట్‌ (సీజన్‌-3) లీగ్‌ పోటీల్లో ఆంధ్రా, తెలంగాణ, తమిళనాడుకు చెందిన పురోహితులు, వేద పండితులు, అర్చకులు తమ ఆటతో అదరగొడుతున్నారు. వీరిలో ఒక్కక్కరిదీ ఒక్కో స్టైల్​. వివిధ విభాగాల్లో ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు కలిగి తమదైన శైలితో వీక్షకుల్ని మెప్పిస్తున్నారు.

R. Venkata Sai Kumar
ఆర్‌.వెంకటసాయికుమార్, పార్వతీపురం మన్యం కెప్టెన్‌ (Eenadu)

7 గ్రామాల్లో పురోహితుడిగా సేవలు - 60 మ్యాచ్‌లు : పార్వతీపురం మన్యం కెప్టెన్‌ ఆర్‌. వెంకటసాయికుమార్ ఇప్పటికే 60 మ్యాచ్‌లు ఆడారు. కెప్టెన్‌గా 4 కప్‌లు అందుకున్న విశేష అనుభవం వారి సొంతం. వాలీబాల్‌లో జోనల్‌ స్థాయిలో సుమారు 50 మ్యాచ్‌ల్లో ఆడినట్లు ఆయన తెలుపుతున్నారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ ఒక కప్‌ సాధించారు. బీఎస్సీ పూర్తి చేసి వేదంలో ‘ప్రతిష్ఠా కల్ప’ పూర్తి చేసిన వెంకటసాయి ఏడు గ్రామాల్లో పురోహితుడిగా సేవలు అందిస్తున్నారు.

Nauduru Subrahmanya Sharma
నౌడూరు సుబ్రహ్మణ్యశర్మ, హైదరాబాద్‌ (Eenadu)

వేదంలో స్మార్త ఎంఏ పూర్తి - అంతర్జాతీయ క్రీడాకారుడిగా ఎదగడమే లక్ష్యం : హైదరాబాద్‌కు చెందిన నౌడూరు సుబ్రహ్మణ్యశర్మ వేదంలో తిరుపతి శ్రీవేంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయంలో స్మార్త ఎంఏ పూర్తి చేశారు. సుబ్రహ్మణ్యశర్మ సచిన్‌కు వీరాభిమాని అని చెబుతున్నారు. ఆ స్ఫూర్తితోనే క్రికెట్‌పై ఆసక్తి పెంచుకున్నానంటున్నారు. ఈయన ఇప్పటికే 10 టోర్నమెంట్లు, సుమారు 40 మ్యాచ్‌లు ఆడినట్లు తెలుపుతున్నారు. 4 కప్‌లూ అందుకున్నారు. ఆల్‌రౌండర్‌గా గుర్తింపు పొందిన సుబ్రహ్మణ్యశర్మకు అంతర్జాతీయ క్రీడాకారుడిగా గుర్తింపు పొందాలనేది ఆకాంక్ష అని వివరిస్తున్నారు.

Mukkarala Siddhartha Sharma
ముక్కరాల సిద్ధార్థశర్మ, హైదరాబాద్‌ జట్టు కెప్టెన్‌ (Eenadu)

విదేశాల్లో పూజలు చేయిస్తారు - ఖాళీ దొరికితే క్రికెట్​ ఆడుతారు : హైదరాబాద్‌ జట్టు కెప్టెన్‌ ముక్కరాల సిద్ధార్థశర్మ పురోహితుడిగా జీవనం సాగిస్తూనే క్రికెట్‌ను ఆరో ప్రాణంగా భావిస్తానని తెలుపుతున్నారు. సిద్ధార్థశర్మ స్మార్త విద్య పూర్తి చేశారు. యూఎస్‌ఏ, యూకే వెళ్లి సీతారామకల్యాణం, హోమాలు చేయిస్తుంటారు. ఈయన ఇప్పటికే 12 టోర్నమెంట్లలో పాల్గొని నాలుగు కప్‌లు సాధించారని సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మూఢం, అధిక మాసంలో పురోహితులకు ఖాళీ సమయం దొరుకుతుందని ఆ సమయంలో క్రికెట్‌లో గుర్తింపు పొందాలని ఆడుతుంటానని ఈయన వివరిస్తున్నారు.

Gangadhara Gauthamakumar Sharma Avadhani
గంగాధర గౌతమకుమార్‌శర్మ అవధాని, నాగోలు (Eenadu)

ఎల్‌ఎల్‌బీ చదువుతున్నారీ అవధాని - బ్యాటింగ్‌ అంటే ఇష్టం : వేదంలో కృష్ణ యజుర్వేదం పూర్తి చేశారు హైదరాబాద్​లోని నాగోలుకు చెందిన గంగాధర గౌతమకుమార్‌శర్మ అవధాని ఈయన ఎల్‌ఎల్‌బీ చదువుతున్నారు. క్రికెట్‌పై ఆసక్తితో ఖాళీ సమయాల్లో ఆటలో మెలుకువలు నేర్చుకున్నానంటున్నారు. సుమారు 40 మ్యాచ్‌లు, 3 టోర్నమెంట్‌ల్లో పాల్గొని రెండు కప్‌లు సాధించారు గంగాధర గౌతమకుమార్‌శర్మ అవధాని. ఈయనకు బ్యాటింగ్‌ అంటే ఇష్టం అని వివరిస్తున్నారు.

