అప్పు తీసుకుంటాడు - అడిగితే చేతబడితో చంపేస్తానంటాడు : ఈ NRI పూజారి మోసాల్లో 'గోల్డ్ మెడలిస్ట్'
ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ నుంచి రూ.20 లక్షలు వసూలు - డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వమని అడిగితే చేతబడి చేసి చంపుతానంటూ బెదిరింపులు - కేసు పెట్టిన బాధితుడు - అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
Published : June 28, 2026 at 2:34 PM IST
NRI Priest Arrested in Hyderabad : అతడో చదువుకున్న పూజారి. పైగా గోల్డ్ మెడలిస్ట్. వేద మంత్రాలు, హోమాలు, ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలతో భక్తులను ఆకట్టుకోవడంలో దిట్ట. కానీ ఆ పవిత్రమైన వృత్తి వెనక ఒక క్రూరమైన మోసగాడు దాగి ఉన్నాడు. పూజల పేరిట అమాయకులను నట్టేట ముంచడం, వ్యాపారాల పేరుతో రూ.లక్షల కొద్దీ అప్పుగా తీసుకోవడం, తిరిగి అడిగితే చేతబడి చేసి కుటుంబంతో సహా చంపేస్తామంటూ భయపెడుతూ మోసాలకు పాల్పడుతున్నాడు. ఈ మేరకు బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న క్రమంలో అమెరికాకు పారిపోయాడు. దీంతో పోలీసులు లుక్ అవుట్ నోటీసులు జారీ చేయగా, యూఎస్ నుంచి ఇండియాకు రాగానే శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టులో అధికారులు పట్టుకున్నారు.
అమెరికాలోనూ మారని తీరు : పూజలు, వ్యాపారం పేరుతో బాధితుల నుంచి రూ.లక్షల్లో వసూలు చేసి విదేశాలకు పారిపోయిన ఎన్ఆర్ఐ పూజారిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అమెరికా నుంచి భారత్కు తిరిగి వచ్చిన పూజారిని శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం బాచుపల్లి పోలీసులకు అప్పగించారు. చామర్తి లచ్చారావు అలియాస్ రామశర్మ అనే పూజారి వ్యాపారం పేరుతో ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ నుంచి రూ.20 లక్షలు తీసుకున్నాడు.
తిరిగి చెల్లించకుండా కాలయాపన చేశాడు. డబ్బులు అడిగిన బాధితుడిని చేతబడి చేసి కుటుంబ సభ్యులతో సహా చంపేస్తామని తీవ్రంగా బెదిరించాడు. ఈ ఘటనపై బాధితుడి ఫిర్యాదుతో బాచుపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో 2025లో ఏప్రిల్ 29న కేసు నమోదైంది. తర్వాత అమెరికాకు పారిపోయిన నిందితుడు, అక్కడ కూడా ఇదే విధంగా మోసాలు చేయడం, ఆలయానికి వచ్చే ఆదాయాన్ని సైతం ఇతరుల ఖాతాల్లోకి జమ చేయడంతో అక్కడ కూడా పలు కేసులు నమోదైనట్లు సమాచారం. అక్కడ ఓ ఆలయ యజమాని కేసులు నమోదు చేయడంతో భయపడి భారత్కు వచ్చిన సమయంలో శంషాబాద్లో అధికారులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
హైదరాబాద్లోని ప్రగతినగర్లో నివాసం ఉండే చామర్తి లచ్చరావు అలియాస్ రామశర్మ తనను తాను గోల్డ్ మెడలిస్ట్ పూజారిగా పరిచయం చేసుకునేవాడు. ధనవంతులు, మధ్య తరగతి కుటుంబాలే లక్ష్యంగా హోమాలు, ప్రత్యేక పూజలు చేస్తూ వారికి దగ్గరయ్యేవాడు. మీకు గ్రహదోషాలు ఉన్నాయి, ఈ పూజ చేస్తే అంతా కలిసి వస్తుంది. రూ.కోట్ల లాభాలు వస్తాయంటూ నమ్మ బలికేవాడు. ఈ క్రమంలోనే సదరు కుటుంబాల ఆర్థిక పరిస్థితులు, వారి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ల వివరాలను అత్యంత చాకచక్యంగా పరిశీలించే వాడు.
అన్నీ అబద్ధాలు చెబుతూ : కస్టమర్లకు మరింత నమ్మకం కలిగించడం కోసం పెద్ద పెద్ద కంపెనీల పేర్లను వాడుకునే వాడు. తాను త్రివేది క్లారికల్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఇన్ఫో స్వాన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలకు డైరెక్టర్నని, అలాగే శ్రీ గురుదత్త లక్ష్మీనరసింహ గురువాంబిక పీఠానికి ట్రస్టీనంటూ భారీ బిల్డప్ ఇచ్చేవాడు. అంతటితో ఆగకుండా తన భార్య చామర్తి ప్రమీల రాణి ఆర్ఖ్యా సొల్యూషన్స్, ఆర్కియ టెక్ ఇండియా అనే ఐటీ కంపెనీలకు డైరెక్టర్ అని చెప్పేవాడు. కొండాపూర్కు చెందిన తన భాగస్వామి మంచికంటి వెంకట రాఘవేంద్ర వరప్రసాద్తో కలిసి తాము ఐటీ, రియల్ ఎస్టేట్ రంగాల్లో భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నామని, తమతో చేరితే రూ.లక్షల్లో లాభాలు వస్తాయని బాధితులను వల విసిరేవాడని పోలీసుల దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చింది.
బాధితులు తమ వలలో పడ్డారని గ్రహించిన తర్వాత ఈ ముఠా అసలు స్కెచ్ అమలు చేసినట్లు పోలీసులు తేల్చారు. తమ బిజినెస్ విస్తరణకు, భవనాల నిర్మాణం కోసం అర్జెంటుగా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు కావాలని, బయట వడ్డీ ఎంతైనా ఇబ్బంది లేదని చెబుతారు. రెగ్యులర్గా వడ్డీలు చెల్లిస్తామంటూ చెబుతారు. డబ్బులు ఇంట్లోనో, బ్యాంకుల్లోనో పెడితే ఏమొస్తుందని, తాము గోల్డ్ మెడలిస్ట్ పూజారులం, తమను నమ్మొచ్చని బతిమాలుతారు.
చేతబడి చేసి చంపేస్తా : బాచుపల్లి పరిధిలో నివాసం ఉంటున్న సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి నవీన్ కుమార్ వద్ద రామశర్మ వివిధ అవసరాల నిమిత్తం రూ.40 లక్షలు అప్పుగా తీసుకున్నాడు. అందులో రూ.20 లక్షలు తిరిగి చెల్లించకుండా తప్పించుకు తిరుగుతున్నాడు. బాధితుడు గట్టిగా నిలదీయడంతో చేతబడి చేయించి నీ కుటుంబంలో అందరినీ చంపేస్తామని బెదిరింపులకు గురిచేశాడు. దీంతో తీవ్ర భయాందోళనకు గురైన నవీన్ కుమార్ తన స్నేహితులు ఇచ్చిన ధైర్యంతో బాచుపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాడు. ప్రాథమిక సాక్ష్యాధారాల ఆధారంగా పోలీసులు ఏప్రిల్ 29, 2025న ఛీటింగ్, క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ సెక్షన్ల ప్రకారం కేసులు నమోదు చేశారు.
"ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు చామర్తి రామలచ్చారావును ఏ1గా, చామర్తి ప్రమీల రాణిని ఏ2గా, మంచికంటి వెంకట రాఘవేంద్ర వరప్రసాద్ను ఏ3గా చేర్చాం. రామలచ్చారావును అరెస్టు చేసాం. కేసు నమోదు కావడానికి ముందే ప్రీ-ప్లాన్ ప్రకారం ప్రధాన నిందితుడు రామలచ్చారావు అమెరికాకు పరారయ్యాడు. వెంటనే లుక్ అవుట్ సర్క్యులర్ జారీ చేశాం. తిరిగి ఇక్కడికి వస్తుండగా ఎయిర్పోర్టులో పట్టుకున్నాం" - సతీశ్ కుమార్, బాచుపల్లి సీఐ
ఈ కేసులో చామర్తి రామలచ్చా రావును ఏ-1గా, చామర్తి ప్రమీల రాణిని ఏ-2గా, మంచికంటి వెంకట రాఘవేంద్ర వరప్రసాద్ను ఏ-3గా చేర్చి పోలీసులు దర్యాప్తు చేశారు. పోలీస్ కేసు నమోదు కావడానికి ముందే ప్రీ-ప్లాన్ ప్రకారం ప్రధాన నిందితుడు రామ లచ్చారావు అమెరికాకు పరారయ్యాడు. దీనిని గమనించిన పోలీసులు నిందితుడిపై వెంటనే లుక్ అవుట్ సర్క్యులర్ జారీ చేశారు. అమెరికాకు వెళ్లిన రామశర్మ అక్కడ కూడా తన పాత పద్దతిని ప్రదర్శించాడు. అక్కడ రావిపాటి జనార్దన్ రావు అనే వ్యక్తి నిర్మించి నిర్వహిస్తున్న లక్ష్మీ నరసింహ సేవా సమితి దేవాలయంలో పూజారిగా చేరాడు.
కొద్ది రోజులకే తన చేతివాటం ప్రదర్శించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. దేవాలయానికి భక్తులు సమర్పించిన డొనేషన్లలో భారీగా అవకతవకలకు పాల్పడ్డాడని సమాచారం. ఆ సొమ్మునంతా తన సొంత అకౌంట్లకు, భారతదేశంలో ఉన్న తన కుటుంబ సభ్యులు, బంధువుల బినామీ అకౌంట్లకు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా పంపించాడని ఆరోపణలు సైతం ఉన్నాయి. ఆలస్యంగా విషయాన్ని గ్రహించిన టెంపుల్ ఛైర్మన్ జనార్దన్ రావు, అమెరికాలో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దాంతో భయపడి ఇండియాకు రాగా, శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టులో అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
బంగారం పేరిట మోసం కేసు - 'గోల్డ్ మ్యాన్'ను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
ఆన్లైన్లో "జ్యోతిష్యం" చెప్పించుకుంటున్నారా? - అలర్ట్ కాకపోతే "అకౌంట్" ఖాళీ!