విషాదం : భార్య మరణం తట్టుకోలేక చెరువులో దూకిన భర్త, కుమారుడు

జనగామ జిల్లాలో తండ్రీ కుమారులైన ఆలయ అర్చకుల ఆత్మహత్య - కుమారుడితో కలిసి తండ్రి బలవన్మరణం - భార్య మరణం, ఆర్థిక సమస్యలే ఆత్మహత్యకు కారణంగా ప్రాథమికంగా అంచనా

FATHER AND SON PRIESTS DIE
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 23, 2026 at 2:01 PM IST

Priest and Son Found Dead and Floating in Pond : అన్నీతానై ఇంట్లో కుటుంబ బాధ్యతలను చూసుకునే భార్య ఇటీవలే దూరమైంది. మరోవైపు మానసిక పరిపక్వత లేని అమాయక కుమారుడు ఎలా బతుకుతాడో అన్న ఆందోళన. ఈ ఆలోచనలతో నెల రోజుల పాటు కుంగిపోయిన ఆ తండ్రి చివరకు ఈ లోకాన్నే విడిచిపెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. తన కుమారుడిని ఒంటరిని చేయడం ఇష్టం లేక తనతో కలిసి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన జనగామ జిల్లాలోని లింగాలఘనపురం మండలం బండ్లగూడెంలోని లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయం వద్ద శుక్రవారం వెలుగు చూసింది.

పోలీసులు, గ్రామస్థుల కథనం ప్రకారం : దేవరుప్పుల మండలంలోని చిన్నమడూరు గ్రామానికి చెందిన లక్ష్మీనర్సింహాచార్యులు (50), భార్య, కుమారుడు పవన్‌కుమారాచార్యులు (25)తో కలిసి 30 ఏళ్ల క్రితం లింగాలఘనపురానికి వలస వచ్చారు. లింగాలఘనపురం సమీపంలోని బండ్లగూడెంలో ఉన్న బండగుట్ట లక్ష్మీనర్సింహస్వామి ఆలయంలో నర్సింహాచార్యులు అర్చకుడిగా పని చేస్తున్నారు. పవన్‌కుమారాచార్యులుకు ఇంకా వివాహం కాలేదు. ఆయనకు ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు కావడంతో గ్రామస్థులు చేసిన ఆర్థికసాయంతో లింగాలఘనపురంలో ఓ ఇంటిని నిర్మించుకున్నారు.

భార్య మరణంతో మనస్తాపం చెంది : ఏప్రిల్‌ 16వ తేదీన ఆయన భార్య శ్రీదేవి అనారోగ్యంతో మృతి చెందింది. దీంతో మనస్తాపం చెందిన తండ్రీ, కుమారులు గురువారం సాయంత్రం ఆలయ ప్రాంగణంలోని కోనేరులో దూకి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. గ్రామస్థులు శుక్రవారం ఉదయం కోనేరులో తేలిన మృతదేహాలను గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారమందించారు. దీంతో డీసీపీ రాజమహేంద్రనాయక్, సీఐ ఎడవెల్లి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి, ఎస్సై శ్రవణ్‌కుమార్‌లు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను వెలికితీయించి కేసు నమోదు చేశారు. భార్య చనిపోవడంతో పాటు ఆర్థిక ఇబ్బందులు తదితర కారణాలతోనే తండ్రీకుమారులు ఆత్మహత్యకు పాాల్పడినట్లుగా పోలీసులు తెలిపారు. నెలరోజుల వ్యవధిలోనే ఒకే ఇంట్లో మూడు మరణాలతో స్థానికంగా విషాధ చాయలు అలుముకున్నాయి. అయితే చనిపోవడానికి ఆర్థిక సమస్యలు, ఒంటరితనం కారణమా లేదంటే మరేదైనా సమస్యలున్నాయా అనే విషయాలు పోలీసుల విచారణలో తేలాల్సి ఉంది.

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని, వాటికి సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కారమార్గాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్​లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్‌లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 - రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.

