రూ.500 ఖర్చు చేసినా సంచి నిండట్లే - మార్కెట్లో ఏది కొందామన్నా పిరమే!
రాష్ట్రంలో పెరిగిన నిత్యావసరాల ధరలు - ఆదాయాన్ని మించి పెరుగుతున్న ఖర్చులు - సామాన్యులపై తీవ్ర ప్రభావం
Published : June 27, 2026 at 12:58 PM IST|
Updated : June 27, 2026 at 1:20 PM IST
Prices of Essentials Increasing in Telangana : ఇటీవల కాలంలో మార్కెట్లో ధరలు చూస్తుంటే సామాన్య ప్రజలు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. ఓ వైపు ఇంధన ధరలు మండుతుండగా, మరోవైపు కూరగాయల ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఇలా ధరలు పెరగడంతో సామాన్యులపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. సన్నబియ్యం, కోడి గుడ్లు, కూరగాయల ధరలు పెరిగి నెలవారీ ఖర్చులు ఎక్కువయ్యాయని వినియోగదారులు పేర్కొంటున్నారు. ఆదాయం పెరగకున్నా, ఖర్చులు పెరగడంతో ఇంటి బడ్జెట్ పూర్తిగా మారుతోందని వాపోతున్నారు. రాష్ట్రంలో ఎన్నో కుటుంబాలుండగా ఇందులో మెజారిటీ ప్రజలపై ధరల భారం పడుతోంది. రోజువారీ కూలీలు, ఆటో డ్రైవర్లు, చిన్న ఉద్యోగులు, పింఛన్పై ఆధారపడేవారు, చిన్న వ్యాపారులు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
సన్నబియ్యం షాక్ : గత నెలలో 26 కిలోల సన్నబియ్యం సంచి రూ.1,400 వరకు ఉండగా, ప్రస్తుతం రూ.1600 నుంచి రూ.1700ల వరకు చేరింది. ఒక్కో కుటుంబానికి నెలకు రూ.200 నుంచి రూ.250 వరకు అదనపు భారం పడుతోంది. గడిచిన 20 రోజుల్లోనే 15 నుంచి 20 శాతం వరకు ధరలు పెరిగినట్లు వ్యాపారులు తెలిపారు. అలాగే రాష్ట్రాల్లో ఇతర ఉత్పత్తి తగ్గడంతో పాటు తెలంగాణలో సన్నాలకు బోనస్ ఇచ్చి ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయడంతో మార్కెట్లోకి వచ్చే ధాన్యం తగ్గిపోయింది. పలు జిల్లాలో ఎక్కువగా వినియోగించే జైశ్రీరాం, ఆర్ఎన్ఆర్, హెచ్ఎంటీ, బీపీటీ రకాల ధరలు పెరిగాయి.
ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి విక్రయాలు : మార్కెట్లో ఉల్లి ధర ఘాటెక్కి కిలో రూ.40కి చేరింది. రూ.30 వరకు కిలో ఉన్న టమాట పది రోజుల క్రితం రూ.60 వరకు చేరి ఇప్పుడు రూ.40కు చేరింది. పచ్చి మిర్చి, పప్పులు, వంటనూనె ఇలా వంటింటి ధరలు ప్రతి ఇంటింటా సెగలు పుట్టిస్తున్నాయి. వర్షాలు సకాలంలో కురవకపోవడం, రవాణా ఖర్చుల భారం, రైతులు కూరగాయల సాగు తగ్గించడం మూలంగా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో కూరగాయల ధరలు పెరుగుదలకు కారణమవుతున్నాయి. టమాట ఏపీ నుంచి, ఉల్లి మహారాష్ట్ర నుంచి, కీరదోస, క్యారెట్ బెంగళూరు, పచ్చిమిర్చి అనంతపురం, ఆలుగడ్డ హైదరాబాద్ నుంచి వస్తున్నాయి. వంటిమామిడి మార్కెట్ నుంచి కూడా పలు కూరగాయలను హోల్సేల్గా తెచ్చి విక్రయిస్తున్నారు.
కొండెక్కిన కోడిగుడ్డు : కోడిగుడ్ల ధర పెరుగుతుండటంతో సామాన్య, మధ్య తరగతి కుటుంబాలపై అదనపు భారం పడుతోంది. అయితే ఇటీవల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెరగడం కారణంగా పోషకాహారం కోసం గుడ్ల వినియోగం విపరీతంగా పెరిగింది. గతంలో రూ.5 నుంచి రూ.6 వరకు ఉన్న గుడ్డు ధర ప్రస్తుతం రూ.7 నుంచి రూ.8 వరకు పెరగడం వల్ల ఇది కాస్త నెలవారీ ఖర్చులపై ప్రభావం చూపుతోంది. మరోవైపు కోళ్లదాణా ధరలు పెరగడం వల్ల ఉత్పత్తి ఖర్చు పెరగడం మూలంగానే గుడ్ల ధరలు పెరిగినట్లు వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
మరింత పెరిగే అవకాశం : ఇవి తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి పశ్చిమ బెంగాల్, మహారాష్ట్ర, ఉత్తర్ప్రదేశ్, కర్ణాటక, అస్సాం రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. ఏప్రిల్లో యుద్ధం కారణంగా గుడ్ల ధరలు పడిపోయాయి. ఒక గుడ్డు ఉత్పత్తి కావాలంటే రైతుకు కనీసం సరాసరి రూ.5.50 ఖర్చు వస్తుంది. ఏప్రిల్లో రైతులు రూ.3.50కే విక్రయించారు. మే నెలలో రూ.5.60కు, జూన్ 18 నుంచి రూ.6.35కు విక్రయిస్తున్నారు. ఇది మార్కెట్లోకి వచ్చేసరికి గుడ్డపై రూపాయి నుంచి రూ.1.20కు పెరుగుతుంది. అయితే రానున్న రోజుల్లో ధర మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని కోళ్ల రైతులు చెబుతున్నారు.
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