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ఎల్​నినో ఎఫెక్ట్​ - ఉల్లి తినలేం అల్లం, వెల్లుల్లి కొనలేని పరిస్థితి!

యుద్ధం, వర్షాభావంతో కొండెక్కిన నిత్యావసరాలు - మినప్పప్పు, గుడ్లు, చక్కెర, మిర్చి, బియ్యం ధరలకు రెక్కలు - సరఫరా తగ్గుదల, వ్యాపారుల నిల్వలతో ప్రభావం - మధ్యతరగతి, పేద కుటుంబాల వంటింటి బడ్జెట్‌ తలకిందులు

Prices of Essential Commodities Increases
Prices of Essential Commodities Increases (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 17, 2026 at 10:00 AM IST

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Prices of Essential Commodities Increases : ఒకవైపు యుద్ధ పరిణామాలు, మరోవైపు వర్షాభావ పరిస్థితులు ఫలితంగా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఒక్కొక్కటిగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ భారం అధికంగా పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలపై పడుతోంది. జూన్​లో నెమ్మదిగా అంటుకున్న ధరల మంట, జులై వరకు సామాన్యుడి వంటింట్లో సెగలు రేపుతోంది. వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొనడంతో పాటు సరఫరా తగ్గుతుండటం, ఇంధన ధరల పెంపుతో రవాణా ఖర్చులు అధికమై మార్కెట్​లో కూరగాయల నుంచి కిరాణం వరకు వస్తువుల ధరలు పైచూపులు చూస్తున్నాయి.

క్వింటాకు రూ.1300-1600 వరకు : ప్రస్తుతం వాహనాలకు పెట్రోల్ ధరలు, వంటింట్లో గ్యాస్​ బండ ధరలు కలిపి సామాన్యుడి ఇంటి బడ్జెట్​ను కుదేలు చేస్తున్నాయి. ఎండు మిర్చి, టమాటా వంటి సరకులతో మొదలైన ధరల పెరుగుదల జులై నాటికి బియ్యం, ఉల్లి, ఎల్లిగడ్డ, మినపప్పు, అల్లంకు విస్తరించింది. సన్నబియ్యం రకానికి తగ్గట్టుగా క్వింటాకు రూ.1300-1600 వరకు పెరిగాయి. ముఖ్యంగా 15 రోజులుగా ధరల పెరుగుదల అధికంగా ఉందని హైదరాబాద్​ బండ్లగూడలోని ఓ కిరాణషాప్​ యజమాని తెలిపారు.

జూన్​ నుంచి పెరిగిన ధరలు : ఇప్పటికే పిల్లల ఫీజులు, వైద్యం, ఇంటి అద్దెలు, విద్యుత్​ బిల్లు వంటి ఖర్చులతో ఇబ్బందులు పడుతున్న కుటుంబాలకు నిత్యావసరాల ధరలు పెరుగుదల గుదిబండగా మారింది. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి, వేతన జీవులు, పింఛనుదారులు నెలవారీ బడ్జెట్​ను సవరించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. గత నెలలో పోలిస్తే నిత్యవసరాల కొనుగోలుకు అదనంగా చెల్లించాల్సి వస్తోందని వినియోగదారులు చెబుతున్నారు. ఏప్రిల్​ వరకు నియంత్రణలో ఉన్న సన్నబియ్యం ధరలు జూన్​ నుంచి పెరుగుతున్నాయి. రేషన్​కార్డులపై ఉచితంగా సన్నబియ్యం ఇస్తున్నప్పటికీ నూకల శాతం అధికంగా ఉంటుండడంతో లబ్ధిదారుల్లో కొందరు వాటిని తక్కువ ధరకు అమ్మేసి షాపుల్లో అధిక ధరకు సన్నబియ్యం కొంటుండటం, ఎల్​నినో ప్రభావం, వ్యాపారులు నిల్వ చేస్తుండటంతో సన్నబియ్యం ధరలకు రెక్కలు వస్తున్నాయి.

అదనంగా రూ.2,500 భారం : నలుగురు సభ్యుల కుటుంబ నెలవారీ ఖర్చుల్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే నెలకు బియ్యంపై అదనపు భారం రూ.450-600, పప్పులు రూ.200-300, కూరగాయలు రూ.400-500, గుడ్లు రూ.150-160, చింతపండు, వెల్లుల్లి, అల్లం ఇతర కిరాణా రూ.300-500 కలిపి నెలకు సుమారు రూ.1500-2120 వరకూ భారం పెరిగింది. గ్యాస్​, పెట్రోల్​ ధరల పెరుగుదలనూ పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఈ అదనపు భారం సగటున నెలకు సుమారు రూ.2,500 వరకు ఉంటోందని అంచనా వెస్తున్నారు.

  • ఒక కోడిగుడ్డు ధర రూ.6 నుంచి రూ.8కి పెరగగా చిక్కుడుకాయల ధర కిలో రూ.70 దాటేసింది. కూరగాయల స్టోర్లలో నాణ్యత పేరుతో కిలో అల్లం రూ.335కి, ఎల్లిగడ్డ రూ.345కి, చిక్కుడు రూ.140కి విక్రయిస్తున్నారు.
ధరల పెరుగుదల ఇలా (కిలోకు రూపాయల్లో)
జూన్​ మొదటి వారంలో ప్రస్తుతం
అల్లం 140 210-230
ఎల్లిగడ్డ 140-160 210-450
ఎండుమిర్చి 230-245 320
చింతపండు 140 180
పచ్చజొన్నలు 55-60 75
తెల్లజొన్నలు 35-40 55
మినప్పప్పు 110 140
చక్కెర 42 48
ఉల్లిగడ్డ 22 35
మొరంగడ్డ 25 33
పచ్చిమిర్చి 45 55

నష్టాల తగ్గింపు లక్ష్యంగా కార్యాచరణ : ప్రస్తుతం వాతావరణ మార్పులకు అనుగుణంగా వ్యవసాయ అభివృద్ధి, పశుసంవర్ధక రంగం, కోత తర్వాత కలిగే నష్టాల తగ్గింపు లక్ష్యంగా కార్యాచరణ చేపట్టాలని కోరాయి. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు 3 యూనివర్సిటీలు శాస్త్రవేత్తలు ఎల్​నినోని సమర్థంగా ఎదుర్కొనే వ్యూహంపై సమగ్ర నివేదికను రూపొందించి ప్రభుత్వానికి అందించాయి. అవేంటంటే వర్షాభావం వల్ల కూరగాయల సాగు తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఇది పోషకాహార భద్రతను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ పరిస్థితిని నివారించడానికి కూరగాయలు పెంచాలి. పంటల సాగు లేకపోతే ఆదాయం దెబ్బతింటుంది. ప్రతి ఇంట్లో నాటుకోళ్లను పెంచాలి. గుడ్లు, మాంసం సొంత అవసరాలకు, అమ్మడం ద్వారా ఆదాయం పొందవచ్చు. వాతావరణంలోని మార్పులకు తగిన వ్యవసాయం, ఉద్యానాల అభివృద్ధిని చేపట్టాలి. పంట మార్పిడి, వర్షపు నీటి సంరక్షణ, నేల తేమ పరిరక్షణ, సూక్ష్మ నీటిపారుదల వంటి సాంకేతికతలను గ్రామాల్లో ప్రదర్శన ద్వారా రైతులకు చేరవేయాలి.

ఇక కూరగాయల సాగు, నాటుకోళ్ల పెంపకం మొదలెట్టాల్సిందే!

వ్యవసాయ రంగంపై ఎల్​నినో ప్రభావం - ఈ కూరగాయలు సాగు చేస్తే మేలు!

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