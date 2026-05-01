అవసరాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని - కృత్రిమ కొరత సృష్టించి : ధరలు పెంచేస్తున్న ఆటోలు, క్యాబ్​లు

దడ పుట్టిస్తున్న క్యాబ్‌, ఆటో ధరలు - కృత్రిమ కొరత సృష్టించి ఎక్కువ వసూలు చేస్తున్న క్యాబ్​, ఆటో డ్రైవర్లు - పీక్‌ అవర్స్‌ పేరుతో కొన్ని రూట్లలో అమాంతంగా ధరల పెరుగుదల

CABS AND AUTO PRICES INCREASED
CABS AND AUTO PRICES INCREASED (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 1, 2026 at 6:40 PM IST

Cabs And Auto Prices Increased In Hyderabad : హైదరాబాద్ మహా నగరంలో క్యాబ్‌లు, ఆటోల్లో ప్రయాణించాలంటే యాప్‌లలో చూపిస్తున్న ధరలు సాధారణ ప్రజలకు దడ పుట్టిస్తున్నాయి. కొన్నిసార్లు కావాలనే కృత్రిమ కొరత సృష్టించి, మరికొన్నిసార్లు ప్రయాణికుల అవసరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తక్కువ దూరానికి కూడా క్యాబ్‌ సేవలందించే యాప్‌లు (అగ్రిగేటర్‌ సంస్థలు), క్యాబ్‌ డ్రైవర్లు ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు.

అమాంతంగా పెరుగుతున్న ధరలు : ఒక వ్యక్తి ఒకే రూటులో క్యాబ్‌ సేవలను పదే పదే వినియోగించుకుంటే అల్గారిథమ్‌ ద్వారా సంబంధిత అగ్రిగేటర్‌ ఆ ప్రయాణాన్ని పూర్తిగా విశ్లేషిస్తుంది. ఆ దారిలో తప్పనిసరిగా ప్రయాణిస్తారని యాప్‌లో మునిపటి దానికన్నా ఎక్కువ ధర చూపుతుంది. దీంతో ఒక్కో ప్రయాణంపై గరిష్ఠంగా రూ.200 నుంచి రూ.300 అదనంగా వసూలు చేస్తున్నారు. గతంలో రూ.200 చెల్లించాల్సిన రూటులో, కొన్ని రోజులుగా రూ.350 వరకు వసూలు చేస్తుండటం గమనార్హం. మరొకటి 'పీక్‌ అవర్స్‌' పేరుతో కొన్ని రూట్లలో అమాంతంగా ధరలు ఒక్కసారిగా పెరుగుతున్నాయి.

డ్రైవర్లతో ఇబ్బందులు సరేసరి : క్యాబ్‌ బుక్‌ అయ్యాక గ్యాస్, డీజిల్‌ కొరత ఉందని కొంతమంది డ్రైవర్లు అదనంగా వసూలు చేస్తున్నారు. డెస్టినేషన్‌కు చేరుకున్నాక మరిన్ని డబ్బులు అడగడం ఇప్పుడు షరామామూలైంది. క్యాబ్‌ బుక్‌ అయ్యాక ప్రయాణికుడికి ఫోన్‌ చేసి డెస్టినేషన్‌ అడిగి అంత దూరం రావాలంటే ఎక్కువ ఇవ్వాలని వినియోగదారుడిని కోరుతున్నారు. తెల్లవారుజామున, రాత్రి వేళల్లో రైల్వేస్టేషన్లు, ఎయిర్‌పోర్టు వంటి అత్యవసర ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులనే లక్ష్యంగా చేసుకుని యాప్‌లో చూపించిన దాని కంటే రెండింతలు, కొందరు డ్రైవర్లు అంతకంటే ఎక్కువే డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

యాప్​లో ముందు చూపిన దాని కంటే ఎక్కువ : తమకు ఈ రేట్లు గిట్టుబాటు కావడం లేదంటూ కొన్నిసార్లు డ్రైవర్లు ఏసీ ఆన్‌ చేసేందుకూ నిరాకరిస్తున్నారు. అదనంగా చెల్లిస్తామని చెబితేనే ఏసీ ఆన్‌ చేస్తున్నారు. డ్రాపింగ్‌ పాయింట్‌ చేరాక ఏవో కారణాలు చెప్పి యాప్‌లో చూపిన ధర కంటే ఎక్కువ వసూలు చేస్తున్నట్లు అధిక సంఖ్యలో ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి.

ఈ జాగ్రత్తలు అవసరం : ప్రయాణం చేసే ముందు యాప్‌లో పేర్కొన్న ధరను ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్​ చేసుకోవాలి. ముందే ధరపై డ్రైవర్‌కు సమాచారం ఇవ్వడం వల్ల ఎక్కువ ధర వసూలుకు ఎలాంటి అవకాశం ఉండదు. అదనంగా చెల్లించాలంటే వెంటనే కుదరదని చెప్పాలి. నచ్చక ట్రిప్పు క్యాన్సిల్‌ చేస్తే కారణాలు యాప్‌లో కచ్చితంగా పేర్కొనాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల డ్రైవర్‌కు రేటింగ్‌ తగ్గడం మొదలవుతుంది. ప్రతీసారి ఒకే యాప్‌ సేవలను ఉపయోగించకుండా వేర్వేరు యాప్‌లు వాడటం వల్ల ట్రిప్పులపై డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. క్యాబ్‌ల అధిక ధరలపై హైదరాబాద్‌ జాయింట్‌ ట్రాన్స్‌పోర్టు అధికారి సి.రమేశ్‌ను ఈటీవీ భారత్​ సంప్రదించగా, ఈ అంశంపై విచారణ చేసి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.

ఎల్‌పీజీ కొరత ప్రభావం : హైదరాబాద్​లోని మెజారిటీ ఆటోలు ఎల్‌పీజీపై ఆధారపడి నడుస్తాయి. గ్యాస్ దొరకకపోవడం వల్ల డ్రైవర్లు గంటల తరబడి బంకుల వద్ద వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. ఇది ప్రయాణికులపై ధరల భారాన్ని మరింత ఎక్కువగా పెంచడానికి కారణమవుతోంది.

ప్రస్తుత ధరల అంచనా చూస్తే :

ఆటోలు : సాధారణంగా మొదటి 2 కిలోమీటర్లకు కనీస ఛార్జీ రూ.20గా వసూలు చేస్తారు. అయితే ప్రస్తుతం రద్దీ సమయాల్లో లేదా డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా 3 కిలోమీటర్ల దూరానికి గతంలో రూ.50 నుంచి 60 ఉండే ఛార్జీ, ఇప్పుడు దాదాపు రెట్టింపు అవుతోంది.

క్యాబ్‌లు : రద్దీ సమయాల్లో 10 కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి ఛార్జీలు గణనీయంగా పెరగడం ప్రయాణికుల్లో ఇప్పుడు ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

