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'డొక్కా సీతమ్మ భోజన పథకం'పై నిత్యావసర ధరల ప్రభావం - వేలాది విద్యార్థులకు అవస్థలు

డొక్కా సీతమ్మ మధ్యాహ్న భోజన పథకం నిర్వహణను నిత్యావసర ధరల పెరుగుదల ప్రభావితం చేస్తోంది. సరకుల ధరలు అనూహ్యంగా తరచూ పెరుగుతుండటం పథకం అమలుపై భారం పడుతోంది.

COSTS_EFFECT_ON_ESSENTIALS
COSTS_EFFECT_ON_ESSENTIALS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 6:58 PM IST

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Prices Impact on Mid Day Meal Scheme Implementation: బడి పిల్లల ఆకలి తీర్చేందుకు ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ‘డొక్కా సీతమ్మ మధ్యాహ్న భోజన పథకం’ నిర్వహణ ప్రస్తుతం కత్తిమీద సాములా మారింది. నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్నంటుతుండటం, ప్రభుత్వం నుంచి సకాలంలో నిధులు విడుదల కాకపోవడంతో పథకం అమలు ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది. వంటనూనె, కందిపప్పు, గ్యాస్‌, ఉల్లిపాయలు, కూరగాయల ధరలు అనూహ్యంగా పెరుగుతుండటంతో ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన మెనూ ప్రకారం విద్యార్థులకు భోజనం వడ్డించడం నిర్వాహకులకు అసాధ్యంగా మారుతోంది. ఈ ధరల ప్రభావం నేరుగా భోజన నాణ్యతపై పడుతుండటంతో వేలాది మంది విద్యార్థులు అవస్థలు పడాల్సి వస్తోంది.

ప్రస్తుతం మార్కెట్‌ రేట్లతో నిమిత్తం లేకుండా ప్రభుత్వం పాత పద్ధతిలోనే వంట ఛార్జీలను చెల్లిస్తోంది. 1 నుంచి 5వ తరగతి విద్యార్థికి రోజుకు గరిష్ఠంగా రూ.7, ఆరు నుంచి ఎనిమిదో తరగతి వరకు రూ.10, ఆపై తరగతుల వారికి రూ.17 చొప్పున మాత్రమే ఇస్తున్నారు. మార్కెట్‌లో ఏ వస్తువు ధర చూసినా మండిపోతుంటే, ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఈ అరకొర నిధులతో నాణ్యమైన పౌష్టికాహారం ఎలా అందించగలమని నిర్వాహకులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు మార్కెట్‌ని బట్టి ధరలను సవరించకపోవడమే ఈ దుస్థితికి కారణమని వాపోతున్నారు.

అప్పులు తెచ్చి మరీ వంటలు: వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా వ్యాప్తంగా దాదాపు 60 వేల మందికి పైగా విద్యార్థులు ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నారు. అయితే నిధుల విడుదల విషయంలో అధికారులు చూపుతున్న నిర్లక్ష్యం పథకం పాలిట శాపంగా మారింది. జిల్లాలో గత 3 నెలలుగా వంట ఛార్జీల బకాయిలు చెల్లించలేదు. బిల్లులు రాకపోయినా, విద్యార్థులు ఆకలితో అలమటించకూడదనే ఉద్దేశంతో వంట కార్మికులు అప్పులు తెచ్చి మరీ వంటలు వండుతున్నారు. నెలల తరబడి బిల్లులు రాకపోతే వడ్డీలకు తెచ్చి ఎంతకాలం భారం మోయాలని వంట కార్మికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ప్రభుత్వం ఒకేసారి ధరలను ఖరారు చేయడం కాకుండా, మార్కెట్‌ ధరలకు అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు మెనూ ఛార్జీలను సవరించాలని క్షేత్రస్థాయి నిర్వాహకులు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. జిల్లా జాయింట్‌ కలెక్టర్ (జేసీ) నేతృత్వంలో తరచూ మార్కెట్‌ ధరలపై సమీక్ష జరిపి, వంట ఛార్జీలను పెంచాలని కోరుతున్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి పెండింగ్‌ బకాయిలను విడుదల చేయకపోతే, మధ్యాహ్న భోజన పథకం మరింత కుంటుపడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

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