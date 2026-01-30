ఏపీలో సామాన్యులకు అందుబాటులోనే ధరలు - రాష్ట్రంలో తగ్గిన ద్రవ్యోల్బణం
రాష్ట్రంలో తగ్గిన ద్రవ్యోల్బణం - జాతీయ స్థాయిలో సగటు ద్రవ్యోల్బణం 1.72% ఉండగా, ఏపీలో 1.39%గా లెక్కింపు, ఏపీలో అమలు చేస్తున్న భూ వినియోగ మార్పిడి విధానాన్ని ప్రశంసించిన కేంద్రం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 12:14 PM IST
Prices Are Affordable For Common people in AP:ఆంధ్రప్రదేశ్లో ద్రవ్యోల్బణం ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ నుంచి డిసెంబరు మధ్య జాతీయ సగటు కన్నా తక్కువగానే నమోదైంది. జాతీయ స్థాయిలో సగటు ద్రవ్యోల్బణం 1.72% గా ఉంది. అదే సమయంలో రాష్ట్రంలో 1.39%గా లెక్కించారు. కేంద్రం గురువారం వెలువరించిన ఆర్థిక సర్వే ఫలితాలు ఈ వివరాలను వెల్లడించాయి.
ఏపీలో క్రమక్రమంగా ద్రవ్యోల్బణం తగ్గుతూనే వస్తోంది. వస్తువుల, సేవల ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం పెరిగిందనీ, ఆ ధరలు తగ్గితే ద్రవ్యోల్బణం తగ్గిందని నిర్ణయిస్తారు. మన దేశంలో వినియోగదారుల ధరల సూచిక (సీపీఐ), టోకు ధరల సూచిక ఆధారంగా ద్రవ్యోల్బణం లెక్కిస్తారు. ప్రస్తుతం రిజర్వుబ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా వినియోగదారుల ధరల సూచిక ఆధారంగానే లెక్కిస్తోంది. సామాన్య కుటుంబం ఏం కొనుగోలు చేస్తుందనే అంశాల ఆధారంగా వీటిని లెక్కిస్తారు.
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువ ద్రవ్యోల్బణం: ఎక్కువ బియ్యం, కూరగాయలు, పాలు, ఇంధనం, బట్టలు, విద్యుత్తు ఛార్జీలు, వైద్యుని ఫీజు, ఇంటి అద్దె తదితర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని లెక్కలను వేస్తారు. ప్రతి నెలా ఈ ద్రవ్యోల్బణం లెక్కిస్తారు. దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల డేటాను ఆర్థిక సర్వేను వెల్లడించింది. జాతీయ స్థాయిలో 1.72% ఉన్నట్లుగా పేర్కొంది. అర్బన్ ప్రాంతాల్లో కంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ద్రవ్యోల్బణం ఎక్కువగా ఉందని ఈ సర్వేను విశ్లేషించింది. ఏపీలో క్రమంగా ధరలు దిగి వస్తున్నాయని ఈ ఆర్ధిక సర్వే ఫలితాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో తగ్గిన ద్రవ్యోల్బణం: 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏకంగా 7.57% ద్రవ్యోల్బణం ఆంధ్రప్రదేశ్లో నమోదైంది. ఆ ఏడాది జాతీయ సగటు 6.66%. 2023-24లో ఏపీలో 5.54% గా నమోదైంది. అప్పట్లో సైతం జాతీయ సగటు కన్నా రాష్ట్రంలో ద్రవ్యోల్బణం ఎక్కువగా ఉంది. అప్పుడు జాతీయ సగటు 5.36%గా ఉంది. 2024-25 లో ద్రవ్యోల్బణం 4.41% గా నమోదైంది. ఆ ఏడాది నుంచి జాతీయ సగటు కన్నా ద్రవ్యోల్బణం రాష్ట్రంలో తగ్గడం విశేషం. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి జాతీయ స్థాయిలో 4.63% ద్రవ్యోల్బణం నమోదైంది.
తాజాగా డిసెంబరు నెల వరకు 1.39% మాత్రమే నమోదు కావడం శుభ పరిణామం అని చెప్పవచ్చు. రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 2% నుంచి 6% మధ్య ఉండాలంటూ రిజర్వు బ్యాంకు పేర్కొంటోంది. దేశంలో కేరళ, లక్షద్వీప్లు ఎగువ పరిమితిని దాటుకుని ఉన్నాయని ఆర్థిక సర్వే విశ్లేషించింది. కేరళలో ఈ ఆర్థిక ఏడాది డిసెంబరు వరకు 8.05%, లక్షద్వీప్లో 6.69% నమోదైంది.
మరికొన్ని: ఏపీలో అమలు చేస్తున్నటువంటి భూ వినియోగ మార్పిడి విధానాన్ని కేంద్రం ప్రశంసించింది. కొన్ని నిర్దిష్ట వర్గాలకు భూ వినియోగ మార్పిడి అవసరాన్ని తొలగించారని విధాన ప్రక్రియలో జరిగే జాప్యాన్ని గణనీయంగా తగ్గించేందుకు ఇది దోహదపడిందని గురువారం విడుదల చేసిన 2025-26 సామాజిక ఆర్థిక సర్వేలో వివరించింది. ప్రాధాన్య ప్రాంతాల్లో అనుసరిస్తున్న ఉత్తమ పద్ధతులు, సంస్కరణల కింద ఆంధ్రప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్లో అమలు చేస్తున్న భూవినియోగ మార్పిడి విధానాన్ని ప్రస్తావించింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఆంధ్రప్రదేశ్లో నాలా రద్దు చేసింది.
అక్రమ వసూళ్లకు చెక్: పురపాలక సంఘాలు వ్యూహాన్ని ఆమోదించే సమయంలో డెవలప్మెంట్ ఛార్జీలను వసూలు చేస్తున్నాయి. రెవెన్యూ శాఖలో చోటు చేసుకుంటున్న జాప్యానికి, అక్రమ వసూళ్లకు చెక్ పెట్టింది. విధానపరమైన అడ్డంకులను అధిగమించే ప్రక్రియలో భాగంగా పలు రాష్ట్రాలు థర్డ్పార్టీ తనిఖీలు, స్వయం ధ్రువీకరణలను అమలు చేస్తున్నాయని ఆర్థిక సర్వేలో కేంద్రం పేర్కొంది. పర్యావరణ అనుమతులకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటుగా అండమాన్ నికోబార్ దీవులు, గోవా, తమిళనాడు, ఉత్తరాఖండ్లో ఇలాంటి విధానాలన్నీ ఉన్నాయని వివరించింది.
వాణిజ్య సంస్కరణల కార్యాచరణలో ఏపీ ముందంజ - ఆర్థిక సర్వేలో వెల్లడి
ఈ ఏడాది ఏపీకి తిరుగులేదు - వృద్ధిరేటు 12.94% - ఆర్థిక సర్వేలో కీలకాంశాలు ఇవే