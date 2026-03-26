ఆ పెట్రోల్ బంకుల్లో భారీగా పెరిగిన ధరలు - లీటర్​కు రూ.5పైనే అదనంగా వసూలు

సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్​నగర్​లోని నయారా పెట్రోల్ బంకులో ధరల వ్యత్యాసం - పెట్రోల్ ధర రూ.112 పైనే వసూలు - ధరల్లో భారీ వ్యత్యాసం ఉండటంతో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న వాహనదారులు

Petrol Price Hike in Suryapet
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 26, 2026 at 3:00 PM IST

Updated : March 26, 2026 at 3:33 PM IST

Petrol Price Hike in Suryapet : నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదలతో అల్లాడుతున్న సామాన్యుడిపై పెట్రోల్ బంకుల నిర్వాహకులు ధరల భారంతో మరింత ఒత్తిడి పెంచుతున్నారు. సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్​నగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లోని నయారా పెట్రోల్ బంకుల్లో ధరల వ్యత్యాసం విపరీతంగా ఉండటం పట్టణంలో ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది. పెట్రోల్ ధర రూ.112 పైనే వసూలు చేస్తున్నారు. బంకుల యాజమాన్యంపై వాహనదారులు తీవ్రంగా మండిపడుతున్నారు.

ధరల్లో భారీ వ్యత్యాసం ఉండటంతో : సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్​నగర్ పరిధిలో రెండు రోజుల క్రితం లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.107.00 ఉండగా, ప్రస్తుతం నయారా పెట్రోల్ బంక్​లో ఏకంగా రూ.112.28 వసూలు చేస్తున్నట్లు వాహనదారులు చెబుతున్నారు. అంటే లీటరుకు సుమారు రూ.5.28 అదనంగా వసూలు చేస్తుండటం గమనార్హం. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటలకు ధరలు సవరించాలి. అయితే రాష్ట్ర సగటు ధర సుమారు రూ.108.06 (మార్చి 26, 2026 నాటికి) ఉండగా, ఇక్కడ ఇంత భారీ వ్యత్యాసం ఉండటంపై సామాన్యులు మండిపడుతున్నారు.

కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్​ : నిర్వాహకులు కావాలనే కృత్రిమ ధరలను సృష్టించి లాభపడుతున్నారని, ఇది సామాన్యులను వంచించడమేనని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తక్కువ ధర ఉన్నప్పుడు స్టాక్ లేదని చెప్పడం, ధర పెరగగానే అధిక మొత్తంలో వసూలు చేయడం వంటి చర్యలపై ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ అధికారులు తక్షణమే స్పందించి హుజూర్​నగర్ ప్రాంతంలోని బంకుల్లో తనిఖీలు నిర్వహించి, సామాన్యులను దోచుకుంటున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వాహనదారులు కోరుతున్నారు.

కేవలం రూ.300 వరకే ఇంధనం : హైదరాబాద్ పరిధిలోని మొయినాబాద్​లో పెట్రోల్, డీజిల్ కోసం వాహనదారులు కిలోమీటరు వరకు బారులు తీరారు. అధికారులు, ప్రభుత్వం సరిపడా స్టాక్ ఉందని చెబుతున్న క్షేత్ర స్థాయిలో పరిస్థితి వేరుగా ఉందని వాహనదారులు అంటున్నారు. మొయినాబాద్​లో ఉన్న రెండు బంకుల్లో బుధవారం సాయంత్రమే స్టాక్ అయిపోయిందని నిర్వహకులు తెలిపారు. ఈ రోజు భారత్ పెట్రోలియంకి చెందిన ఒక్క బంక్​లోకి స్టాక్ రావడంతో వాహనదారులు పెట్రోల్ కోసం క్యూ కట్టారు. వాహనదారులను అదుపు చేయలేక బంకు సిబ్బంది సతమతమయ్యారు. ద్విచక్రవాహనాలకు రూ.300, కార్లకు రూ.1500ల ఇంధనానికి మాత్రమే అనుమతి ఇచ్చారు.

గ్యాస్ కోసం ఆటోవాలాల పాట్లు - 3 కిలోమీటర్ల మేర క్యూ లైన్

హైదరాబాద్​లోని పెట్రోల్​ బంకుల్లో నో స్టాక్ బోర్డులు - క్యూ కడుతున్న వాహనదారులు

