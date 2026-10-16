ఎల్నినోతో ఆహార కొరత ముప్పు! - ప్రతి గింజనూ కాపాడుకోవాలంటున్న నిపుణులు
Preventing Wastage of Food in Telangana - రాష్ట్రంలో వరి సాగులో అగ్రస్థానంలో ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా ఉంటుంది. తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా అక్కడ ఉత్పత్తి తగ్గింది.
Published : October 16, 2026 at 11:58 AM IST
Preventing Wastage of Food In telangana : మానవ మనుగడకు గాలి, నీరు ఎంత అవసరమో, ఆహారం కూడా అంతే అవసరం. ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఈ కీలక వనరుకు కొరత ఏర్పడే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ప్రధానంగా ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో ఇప్పటికే వర్షపాతం తీవ్రంగా లోపించడం వల్ల లక్షలాది ఎకరాల్లో పంట సాగు తగ్గింది. దీని ఫలితంగా రాష్ట్రంలోనే వరి సాగులో అగ్రస్థానంలో ఉండే ఈ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు బియ్యం కొరత ఏర్పడే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. ఈ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఆహార ధాన్యాలను వృథా చేయకుండా వాటిని సురక్షితమైన పద్ధతుల్లో నిల్వ చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఆహారం ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రతి ఏటా అక్టోబర్ 16న 'ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం' జరుపుకుంటారు.
ఆహార వృథాను అరికట్టాలి
రైతుల కఠోర శ్రమతో పండిన ఆహార ధాన్యాలు రకరకాలుగా వృథా అవుతున్నాయి. ఒకవైపు టన్నుల కొద్దీ ఆహారం వృథా అవుతుంటే నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, సూర్యాపేట, కోదాడ, భువనగిరి వంటి ప్రధాన పట్టణాల్లో ఎంతో మంది పేదలు, అవసరంలో ఉన్న వారు కనీస భోజనం దొరక్క ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దేశంలో ప్రతి వ్యక్తి సగటున ఏడాదికి 55 కిలోల ఆహారాన్ని వృథా చేస్తున్నారు. సామాజిక కార్యక్రమాలు, వేడుకలు, హోటళ్లలో జరిగే ఆహార వృథాను అరికట్టగలిగితే, ఆకలి చావులను సగానికి పైగా తగ్గించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలతో పోలిస్తే పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఆహార వృథా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఐదు ఏళ్లలోపు పిల్లల మరణాలకు పోషకాహార లోపమే కారణమని ఐసీఎంఆర్ హెచ్చరించింది.
అప్రమత్తంగా ఉండండి
ఎల్నినో ప్రభావం ఇలాగే కొనసాగితే భవిష్యత్తులో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుందని పెద్దవూర రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘం డైరెక్టర్ సోమ పవన్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. 'ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆహార ధాన్యాలు, ఇతర ఆహార పదార్థాల వృథాను పూర్తిగా అరికట్టాలి. అందుబాటులో ఉన్న ఆహార ధాన్యాలను సురక్షితమైన పద్ధతుల్లో నిల్వ చేసుకోవడం మంచిది. ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం వరి సాగు గణనీయంగా తగ్గిన నేపథ్యంలో బియ్యాన్ని భద్రపరుచుకోవడం ద్వారా భవిష్యత్తులో తలెత్తే ఆహార కొరతను అధిగమించవచ్చు' అని సూచించారు.
వర్షపాత వివరాలు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోనే వర్షపాతం తక్కువగా ఉంది. ఈ గురువారం వరకు చూసుకుంటే నల్గొండలో 326.6 మిల్లీ మీటర్లు కురిసింది. ఇంకా కురవాల్సింది 553.3 మిల్లీమీటర్లు. మొత్తం వర్షపాత లోటు 41 శాతం ఉంది. సూర్యాపేటలో 439.1 మిల్లీ మీటర్ల వర్షం కురిసింది. ఇంకా 627.4 మిల్లీమీటర్లు కురవాల్సి ఉంది. ఇక్కడ లోటు వర్షపాతం 30 శాతం ఉంది. ఇక యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో చూసుకుంటే కురవాల్సిన వర్షం 591.0 మిల్లీమీటర్లు. ప్రస్తుతం కురిసింది 414.5 మిల్లీమీటర్లు. ఇక్కడ 30 శాతం లోటు వర్షపాతం ఉంది.
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