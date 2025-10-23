ETV Bharat / state

పెట్రోల్‌ బంకుల్లో మీటర్‌ ట్యాంపరింగ్‌ - అప్రమత్తత అవసరం గురూ!

విజిలెన్స్‌ అధికారులు పట్టుకున్నా మోసాలకు అడ్డుకట్ట పడలేదు - ఈ మోసాలను ఎలా గుర్తించాలి అంటే?

Petrol Bunk Fraud Chip Meter Tampering Precautions
Petrol Bunk Fraud Chip Meter Tampering Precautions (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Petrol Bunk Fraud Chip Meter Tampering Precautions: ఎంత అప్రమత్తంగా ఉన్నా పెట్రోల్ బంకుల్లో మోసాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. పెట్రోల్​ బంకుల్లోని ఫిల్లింగ్ యంత్రాల్లో చిప్​లు అమర్చుతున్నారు. మనకు రావాల్సిన దాని కంటే 10 శాతం తక్కువ ఇంధనం పడుతున్న ఉదంతాలను ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా విజిలెన్స్ అధికారులు బయట పెట్టారు.

ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో 332 పెట్రోల్ బంకులు ఉన్నాయి. రోజువారీగా 4.06 లక్షల లీటర్లు పెట్రోల్ వినియోగం జరుగుతోంది. ఇక డీజిల్ అయితే 5.65 లక్షల లీటర్లు వాడకం అవుతోంది. అయితే అనంతపురం సోమలదొడ్డి సమీపాన ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో ఓ బంకులో చిప్ అమర్చిన ఘటన వెలుగు చూసింది. ఫిల్లింగ్ రూపంలో సంవత్సరంలో 2,80,798 లీటర్లు మిగుల్చుకున్నాడు. అంటే రూ.2.78 కోట్ల సొమ్ము దోచేసినట్లే మరి.

పరిస్థితి మారిందా?: విజిలెన్స్‌ అధికారులు పట్టుకున్నా ఈ మోసాలకు అడ్డుకట్ట పడలేదు. ఎలా మోసపోతున్నాం, ఏ విధంగా గుర్తించాలి? మోసపోయినట్లు తెలిస్తే ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలో చాలా మందికి తెలియదు. ఈ నెలలో అనంత నగరంలోని ఓ బంక్‌లో లీటర్‌ బాటిల్‌లో పట్టి పరీక్షించగా, తక్కువ వస్తున్నట్లు తెలుసుకుని వినియోగదారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

కచ్చితంగా ఇవి గమనించాలి:

1. మీటర్‌ జంప్‌ 4- 5 మధ్యనే ఉందా?: చాలా మంది పెట్రోల్‌ లేదా డీజిల్‌ కొట్టించే సమయంలో రీడింగ్‌ ‘0’ నుంచి మొదలు అవితే చాలు అంతా సవ్యంగానే ఉందని భావిస్తారు. ఒకవేళ జంప్‌ ట్రిక్‌ పద్ధతిలో బురిడీ కొట్టిస్తున్నారా? అనేది వినియోగదారులు మొదటగా గమనించాలి. మీటర్‌ జంప్‌ 4 నుంచి 5 మధ్యలో కాకుండా, ఒకేసారి 10, 20 నుంచి మొదలైనా, ఇంధనం పట్టేటప్పుడు పైపులో ధార వేగంగా ఉన్నా బంక్ సిబ్బందిని అనుమానించాల్సిందే.

2. దీన్ని గమనించారా?: ఇంధన నాణ్యత అనేది సాంద్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఫిల్లింగ్‌ యంత్రంపై సాంద్రత తెలియజేసేలా ప్రత్యేక విభాగం ఉంటుంది. పెట్రోల్‌ సాంద్రత అయితే 710-770 మధ్యలో, అలాగే డీజిల్‌ 820-860 మధ్యలో ఉండాలి.

3. ఐదు లీటర్ల పరీక్ష : ఒకవేళ రీడింగ్‌లో గనక అనుమానాలు ఉంటే 5 లీటర్ల పరీక్ష చేయవచ్చు. బంక్ నిర్వాహకులు పరీక్షకు అంగీకరించకపోతే ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

4. రౌండ్‌ ఫిగర్‌ వద్దు: రూ.100, రూ.200, రూ.500 రౌండ్ ఫిగర్​ వద్దు. వీటి వల్లే మోసాలు ఎక్కువగా జరిగే ఆస్కారం ఉంది. ఇంధనం తక్కువ వచ్చేలా ప్రత్యేక చిప్‌లు ఏర్పాటు చేస్తారు. రూ.110, రూ.180, రూ.210, రూ.520 కొట్టిస్తే మేలు.

ఫిర్యాదు చేయండిలా: బంకుల్లో మోసం జరిగినట్లు గనక గుర్తిస్తే అక్కడే ఫిర్యాదుల పుస్తకంలో నమోదు చేయాలి. ఆ పుస్తకం ఇవ్వడానికి నిర్వాహకులు విముఖత తెలిపితే ఆయిల్‌ కంపెనీ వెబ్‌సైట్‌లో, లేదా తూనికలు, కొలతల శాఖ అధికారికి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

టోల్‌ఫ్రీ నంబర్లు:

  • ఇండియన్‌ ఆయిల్‌ హెచ్‌పీసీఎల్‌ : 1800 2333555
  • భారత్‌ పెట్రోలియం : 1800 224344
  • రిలయన్స్‌ : 1800 89190233.

పెట్రోల్​ బంకుల్లో ఈ సౌకర్యాలన్నీ ఫ్రీ - మీకు తెలుసా!

ప్రతి చుక్క విలువైనదే – పెట్రోల్ బంకుల్లో మీ హక్కులు ఇవే!

TAGGED:

PETROL PUMP FRAUD IN AP
FUEL METER TAMPERING
FRAUD AT PETROL PUMP
బంకుల్లో మీటర్‌ ట్యాంపరింగ్‌
METER TAMPERING PRECAUTIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి' గ్రాఫిక్స్ ఖర్చు ఎంత? ఆ భారీ విగ్రహం నిజమైందా? ఈ మైండ్ బ్లోయింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?

కార్తీక మాసం వెనుక ఉన్న దివ్య రహస్యం తెలుసా? ఈ నెల రోజులు ఏం చేయాలి?

బ్రహ్మోస్‌ 2.O- శత్రువులకు హడలే! 800 కిలోమీటర్ల పరిధికి అప్​గ్రేడ్

వారంలో ఎన్ని సార్లు తలస్నానం చేయాలి? - హెడ్ బాత్​కు ముందు, తర్వాత ఈ జాగ్రత్తలు ముఖ్యమట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.