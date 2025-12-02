అపార్ట్మెంట్లలో ఉండేవారు ఈ నియమాలు పాటించాల్సిందే
అగ్ని ప్రమాదాలను నివారించాలంటే నిబంధనలు తప్పనిసరి - విస్మరిస్తే భారీ మూల్యం తప్పదని నిపుణుల హెచ్చరిక - ఫైర్ సేఫ్టీ ఆడిట్లపై అవగాహన పెంచుకోవాలని సూచన
Published : December 2, 2025 at 4:26 PM IST
Prevent Actions Of Fire Accidents : తక్కువ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించి ఎక్కువ మంది నివసించేందుకు వీలుగా బహుళ అంతస్తుల భవనాలు ఉపయోగపడతాయి. వేగవంతమైన అభివృద్ధి, జన సాంద్రత అధికంగా ఉండే నగరాల్లో వీటికి ప్రాధాన్యత ఎక్కవ. అన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసి, విలాసవంతమైన నివాసయోగ్యంగా ఉన్నప్పటికీ, ఎత్తైన ఫ్లాట్లలో నివసించేవారు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంది. ఇటీవల హాంకాంగ్లోని బహుళ అంతస్తుల భవనంలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదం దృష్ట్యా, ఈ భవనాల్లో నివసించే ప్రజలకు నిపుణులు పలు కీలక సూచనలు చేశారు. ముఖ్యంగా అగ్ని ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు వీరిని కాపాడటం కష్టంగా మారుతోంది. ఈ ఎత్తైన అపార్ట్మెంట్లో ఉండేవారు, అగ్ని ప్రమాదాల నుంచి అప్రమత్తంగా ఉండాలంటే ఈ బాధ్యతలు నిర్వర్తించాల్సిందేనని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఇంతకన్నా ఎత్తులో ఉంటే : భూమి నుంచి 15మీటర్లు కంటే ఎత్తైన ఫ్లాట్లలో నివసించేవారి పట్ల భద్రత వ్యవస్థ ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సూచిస్తున్నారు. మన హైదరాబాద్ నగరంలో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న భవనాలు మినహా, పాత అపార్ట్మెంట్లలో కేవలం 50 శాతం భవనాల్లో మాత్రమే ఫైర్ సేఫ్టీ ఆడిట్ను జరుపుతున్నట్లు నిపుణులు తెలిపారు. రెసిడెన్సియల్ ప్రాంతాలు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీల్లో ఫైర్ సేఫ్టీని ఖాతరు చేయడం లేదు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే, ఏర్పాటు చేసిన పరికరాలకు పనిచేస్తున్నాయో లేదో కూడా పరిశీలన కరవైంది. అగ్ని నిరోధక ఉత్పత్తులపై దృష్టిసారించి, భద్రతా నియమాలను పాటించాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఫైర్ సేఫ్టీ తనిఖీ చేసేదిలా : ఆడిట్ను నిర్వహించడానికి ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇంజినీరింగ్, డిప్లొమాలో సర్టిఫైడ్ కోర్సు పూర్తి చేసిన వారు ఈ తనిఖీలు నిర్వహిస్తారు. వీరు భవనానికి సంబంధించి పలు వివరాలను సేకరిస్తారు. అందులో భవన పరిధి, ఎత్తు, అందులో నివసించే జనాభా, అగ్ని నిరోధక పరికరాలు, విద్యుత్ ఉపకరణాలను పరిశీలిస్తారు. అలాగే, భవన నిర్మాణానికి ఉపయోగించిన మెటీరియల్, అత్యవసర సమయాల్లో బయటికి వెళ్లేందుకు మెట్ల దారులు, అగ్నిమాపక పరికరాలు, గ్రౌండ్ వాటర్ ట్యాంక్, ఫైర్ పంపులు, ఎగ్జిట్ స్టెయిర్ కేసులు ఉండాల్సినవి ఎన్ని? ఉన్నవి ఎన్ని అని భవనం మొత్తం, అంతస్తుల వారిగా వివరాలతో పూర్తి జాబితాను సిద్ధం చేస్తారు.
ఈ నిబంధనలు పాటిస్తే : అగ్ని ప్రమాదాల బారి నుంచి పడకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- ప్రతి అంతస్తులో ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్కు సంబంధించి స్పష్టమైన సైనేజ్, ఎవాక్యుయేషన్ ప్లాన్ చార్టులు ఉండాలి.
- ప్రతీ ఫ్లోర్లో స్మోక్, హీట్ డిటెక్టింగ్ సెన్సార్లను అమర్చాలి.
- భవనంలో సెంట్రలైజ్డ్ అలారం సిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేయాలి. ప్రస్తుతం మొబైల్ యాప్ ద్వారా సమాచారం అందించేవి కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- రెనోవేషన్ సమయంలో టార్ఫాలిన్, ప్లాస్టిక్ షీట్లు, నెట్ కవర్లను ఉపయోగించరాదు.
- ప్రతీ ఫ్లోర్లో స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్, ఫైర్ హైడ్రెంట్లు ఏర్పాటు చేయాలి. అలాగే భవనం చుట్టూ 15 మీటర్ల సెట్ బ్యాక్ ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- మల్టీ సెన్సార్ టెక్నాలజీతో రూపొందించే పరికరాలను, అడ్రసబుల్ ఫైర్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేయాలి.
- భవనంలో నివసించే వారితో ఒక ఫైర్ సేఫ్టీ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి, సంవత్సరంలో రెండుసార్లు మాక్ డ్రిల్స్ను నిర్వహించాలి.
- డిజిటల్ ఫైర్ సేఫ్టీ రిపోర్ట్ను ఏర్పాటు చేయాలి. దాన్ని అందరికీ అందుబాటులో ఉంచాలి.
