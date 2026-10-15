వంట గ్యాస్ కనెక్షన్ల తనిఖీలతో అగ్నిప్రమాదాలకు చెక్ - వినియోగదారులు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిందే!
Awareness On Gas Leakages : వంట గ్యాస్ లీకేజీ ప్రమాదాలు తగ్గించాలంటే గ్యాస్ ఏజెన్సీ నియమించిన టెక్నీషియన్ పరిధిలోని అన్ని కనెక్షన్లను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయాలి.
Published : October 15, 2026 at 2:10 PM IST
Awareness On Gas Leakages : మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెట్టిపేట మండలం ఎల్లారంలోని టేకుమట్ల చిన్న సత్తయ్య ఇంట్లో ఒక సిలిండర్ నుంచి గ్యాస్ లీక్ అవ్వడంతో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. రాజవ్వ అనే వృద్ధురాలు తీవ్రంగా గాయపడగా, ఇల్లు పాక్షికంగా దెబ్బతింది. అనేక గృహోపకరణాలు కాలిపోయాయి. స్థానికులు అప్రమత్తమై గ్యాస్ సరఫరాను నిలిపివేయడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది.
వంటగదిలో ఎల్పీజీ సిలిండర్ల సురక్షిత వినియోగంపై అవగాహన లేకపోవడం వల్ల చాలా చోట్ల ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. గ్యాస్ లీకేజీ కారణంగా జరిగిన అగ్నిప్రమాదాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనలు అనేకం ఉన్నాయి. దీంతోపాటు కేవలం కట్టుబట్టలు మాత్రమే మిగిలిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి.
ఇటువంటి ఘటనలను నివారించడానికి, గ్యాస్ కంపెనీలు వినియోగదారుల కనెక్షన్లను 'మాండెటరీ ఇన్స్పెక్షన్' పేరుతో తనిఖీలు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. గ్యాస్ ఏజెన్సీ నియమించిన టెక్నీషియన్ తమ పరిధిలోని అన్ని కనెక్షన్లను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయాలి. అదే సమయంలో భద్రతా చర్యలు, జాగ్రత్తల గురించి వినియోగదారులకు అవగాహన కల్పించాలి.
ప్రయోజనాలు ఇవే
ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి 'తప్పనిసరి తనిఖీ' నిర్వహించాలి. దీనికి వినియోగదారుడు రూ.200 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. వినియోగదారుడి గ్యాస్ కనెక్షన్ను సమగ్రంగా తనిఖీ చేస్తారు. అవసరం అయిన సూచనలు చేస్తారు. కనెక్షన్ ఒక కంపెనీ, రెగ్యులేటర్ మరొక కంపెనీకి చెందినది అయితే మార్చుకోమని సలహా ఇస్తారు. దీంతోపాటు కేవైసీ, ఆన్లైన్ బుకింగ్ సక్రమంగా సాగుతుందా అని గమనిస్తారు. అన్నీ సక్రమంగా ఉన్న వారికి మాత్రమే ఆన్లైన్లో వివరాలు నమోదు చేస్తారు. ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం జరిగితే కంపెనీ బీమా సొమ్ముకు అర్హత పొందాతారు.
వినియోగదారులు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలి
- వంటగదిలో మండే పదార్థాలను నిల్వ చేయకూడదు.
- గ్యాస్ సిలిండర్ పక్కన రిఫ్రిజిరేటర్ను ఎప్పుడూ ఉంచకూడదు.
- గదిలో తగినంత గాలి, వెలుతురు ఉండాలి.
- స్టవ్ బర్నర్ ఎక్కువ, తక్కువ సెట్టింగ్స్లో సక్రమంగా పనిచేస్తుందో లేదో చూసుకోవాలి.
- సిలిండర్ను ఎల్లప్పుడూ నిటారుగా ఉంచాలి. సిలిండర్ను అల్మారాలో దాచి ఉంచడం ప్రమాదకరం.
- అత్యవసర పరిస్థితుల్లో గ్యాస్ సిలిండర్ను వెంటనే తొలగించడానికి తగిన ఏర్పాట్లు ఉండాలి.
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