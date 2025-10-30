'సీజ్ చేసిన బస్సులను వదిలేయండి' - అధికారులపై పెరుగుతున్న ఒత్తిళ్లు
నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన 114 బస్సులు సీజ్ - 34 బస్సుల ఎఫ్సీలు రద్దు - నేటి నుంచి మళ్లీ తనిఖీలు మొదలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
October 30, 2025
Pressure on Officials to Release Seized Travel Buses: కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన ట్రావెల్స్ బస్సు అగ్ని ప్రమాదం తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రవాణాశాఖ అధికారులు విస్తృత తనిఖీలు ప్రారంభించారు. ఈ తనిఖీలలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన 114 ట్రావెల్స్ బస్సులను సీజ్ చేశారు. అయితే, ఈ బస్సులను విడిచి పెట్టాలంటూ యాజమాన్యాలు కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధుల ద్వారా అధికారులపై ఒత్తిడి తెస్తున్నట్లు సమాచారం.
ముఖ్యంగా జిల్లాల డీటీవోలు, ఆర్టీవోలపై ఈ ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వం ఉల్లంఘనలపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తుండగా, రవాణా కమిషనర్ కూడా ప్రతి కేసులో తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. దీంతో, తామేమీ ఏమీ చేయలేమంటూ జిల్లాల అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
981 కేసుల నమోదు: ఈనెల 24 నుంచి 27 వరకు రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో రవాణాశాఖ అధికారులు తనిఖీలు జరిపి మొత్తం 981 కేసులు నమోదు చేశారు. వీటిలో అత్యవసర ద్వారాలు లేని 47 బస్సులు, అగ్నిమాపక పరికరాలు లేని 274, ఫైర్ అలారం సిస్టమ్ లేని 33, అనధికారికంగా మార్పులు చేసిన 160 బస్సులు గుర్తించారు. అదనంగా అత్యవసర ద్వారాన్ని మూసి బెర్తులు లేదా సీట్లు ఏర్పాటు చేసిన 114 బస్సులను సీజ్ చేశారు.
ఈ ఉల్లంఘనల నేపథ్యంలో 34 బస్సుల ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ల (FC) రద్దుకు రవాణాశాఖ నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, ఇతర రాష్ట్రాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న బస్సులు, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఆటోమేటిక్ టెస్టింగ్ స్టేషన్ (ATS) లో మళ్లీ ఫిట్నెస్ పరీక్ష చేయించుకుని సర్టిఫికెట్ పొందాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అలాగే అత్యవసర ద్వారం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన సీట్లు, బెర్తులను తొలగించాల్సిందేనని చెప్పారు. ఈ నిబంధనలు అమలు చేసిన తరువాత మాత్రమే సీజ్ చేసిన బస్సులను వదులుతామని అధికారులు తెలిపారు.
మళ్లీ తనిఖీలు ప్రారంభం: ఇతర రాష్ట్రాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఆలిండియా పర్మిట్తో ఆంధ్రప్రదేశ్లో నడుస్తున్న ట్రావెల్స్ బస్సులపై ఈనెల 24 నుంచి 27 తేదీల వరకు ముమ్మర తనిఖీలు జరిగాయి. తుపాను కారణంగా 28, 29 తేదీల్లో విరామం ఇచ్చినా, గురువారం నుంచి మిగిలిన బస్సుల తనిఖీలు కొనసాగించాలని రవాణాశాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రస్తుతం ఇతర రాష్ట్రాల్లో రిజిస్టర్ అయిన బస్సులు 530 కాగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రిజిస్ట్రేషన్ కలిగినవి 165 ఉన్నట్లు లెక్క తేలింది. వీటన్నింటినీ పూర్తిగా తనిఖీ చేయాలని సూచించారు.
బస్సు బాడీ డిజైన్ కోడ్కు కట్టుబడి ఉండాలి: స్లీపర్ బస్సుల బాడీ డిజైన్ భద్రతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండాలని అంతర్జాతీయ రోడ్డు ఫెడరేషన్ (IRF) స్పష్టం చేసింది. ప్రయాణికుల భద్రతకు సంబంధించి ఇప్పటికే ఉన్న నిబంధనలను తప్పక పాటించాలని సూచించింది. ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ సహా పలు రాష్ట్రాల్లో స్లీపర్ బస్సుల్లో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదాల్లో 40 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో ఈ సంస్థ స్పందించింది.
ఐఆర్ఎఫ్ ప్రకారం, మండే స్వభావం ఉన్న ఇంటీరియర్లు, ఇరుకైన ఎగ్జిట్లు, అత్యవసర ద్వారాల లేకపోవడం, ఫైర్ సేఫ్టీ పరికరాల లేకపోవడం, సరైన శిక్షణ లేని సిబ్బంది, బయటపడటానికి సమయం లేకపోవడం వంటివే ఈ ప్రమాదాలకు కారణం అని పేర్కొంది. అంతేకాక, ఫైర్ ఎక్విప్మెంట్లు, స్పీడ్ గవర్నర్లు, డ్రైవర్లకు నిర్ణీత పని సమయం, ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్లు తప్పనిసరి అని ఐఆర్ఎఫ్ గుర్తుచేసింది. సమయానికి సాయం అందకపోవడం వల్ల అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఆ సంస్థ అభిప్రాయపడింది.
