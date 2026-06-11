15 నెలల్లో మూడో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు - కిమ్స్ ఉషాలక్ష్మి సెంటర్ ఫర్ బ్రెస్ట్ డిసీజెస్ అధ్యక్షుడి ఘనత
బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్పై అవగాహన కల్పిస్తూ ఏఐ ఆధారిత హోలోగ్రాఫిక్తో ఉపన్యాసం - క్యాన్సర్ కాని బ్రెస్ట్ డిసీజెస్పైనా అవేర్నెస్ కల్పించిన డా.రఘురాం - ప్రేక్షకుల ప్రశ్నలకు పలు భాషల్లో సమాధానాలు
Published : June 11, 2026 at 7:49 PM IST
Guinness Record TO KIMS On Breast Cancer Awareness : ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం కృత్రిమ మేధస్సు(ఏఐ), ఆధునిక హోలోగ్రాఫిక్ సాంకేతికతల సమన్వయానికి ప్రతీకగా కిమ్స్ ఉషాలక్ష్మి సెంటర్ ఫర్ బ్రెస్ట్ డిసీజెస్, ఉషాలక్ష్మి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ సంయుక్తంగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ సాధించాయి. ఇంటరాక్టివ్ ఏఐ సామర్థ్యం గల హోలోగ్రాఫిక్ హెల్త్ అవేర్నెస్ అవగాహన ఉపన్యాస విభాగంలో ఈ రికార్డ్స్ ను దక్కించుకున్నాయి. దీంతో డా.పి.రఘురామ్ 15 నెలల్లోనే మూడు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ సాధించిన ఘనతకెక్కారు.
బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్పై అవగాహన కల్పిస్తూ : కార్యక్రమంలో కిమ్స్ ఉషాలక్ష్మి సెంటర్ ఫర్ బ్రెస్ట్ డిసీజెస్ అధ్యక్షుడు డా.పి.రఘురామ్ ఏఐ ఆధారిత హోలోగ్రాఫిక్ ద్వారా 30 నిమిషాల పాటు రొమ్ము క్యాన్సర్కు సంబంధించిన అవగాహనపై ఉపన్యాసం అందించారు. అనంతరం మరో 30 నిమిషాల పాటు పలు భాషలో ప్రశ్నోత్తర కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ హోలోగ్రాఫిక్ ఉపన్యాసంలో రొమ్ము క్యాన్సర్తో పాటు క్యాన్సర్ కాని రొమ్ము వ్యాధులపై శాస్త్రీయ ఆధారాలతో కూడిన సమాచారాన్ని అందించారు.
తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళ భాషల్లో ప్రేక్షకుల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చారు. కృత్రిమ మేధస్సు ఆధారిత హోలోగ్రాఫిక్ ఆరోగ్య విద్యలో వినూత్నతను గుర్తిస్తూ ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన విభాగంలో ఈ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ గుర్తింపు లభించింది.కాగా రొమ్ము క్యాన్సర్పై అవగాహన కల్పించడం, భయాలను తొలగించడం, సమయానికి వైద్య సలహా తీసుకునేలా ప్రోత్సహించడం, విశ్వసనీయ ఆరోగ్య సమాచారాన్ని అందరికీ చేరవేయడం ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన లక్ష్యాలు.
"ఫైబ్రో ఎడినోమా అనేది సాధారణంగా మహిళలకు రొమ్ము భాగంలో ఏర్పడే కణితి. ఇది ఏర్పడితే సర్జరీ చేసుకోవాలని భావిస్తుంటారు. ఇది ఒక అపోహ. సాధారణంగా ఈ కణితి పరిమాణం ఒకటి నుంచి 3 అంగుళాల వరకు పెరిగే వరకు చికిత్స ద్వారా నయం చేసుకోవచ్చు. శస్త్ర చికిత్స చేసి తొలగించే అవసరం లేదు. దీనికి సంబంధించి పరీక్షలు చేసుకుని దాన్ని నివారించవచ్చు. దీన్ని సింపుల్ ఫైబ్రో ఎడినోమా అంటారు. కాంప్లెక్స్ ఫైబ్రో ఎడినోమా అనే సమస్యకు మాత్రం కోర్ నీడిల్ బయాప్సీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ తరహా సమస్య చాలా అరుదుగా క్యాన్సర్కు దారితీస్తుంది" - డా.రఘురామ్, ఉషాలక్ష్మి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ అధ్యక్షుడు, కిమ్స్–ఉషాలక్ష్మి సెంటర్ ఫర్ బ్రెస్ట్ డిసీజెస్ డైరెక్టర్
24 గంటలూ అవగాహన కల్పించేలా : బ్రెస్ట్ హెల్త్కు సంబంధించిన అవగాహన, సమాచార జాతీయ కార్యక్రమం(నారి) కూడా ప్రారంభించారు. డా.రఘురామ్ ఏఐ ఆధారిత డిజిటల్ అవతార్ ద్వారా బ్రెస్ట్ హెల్త్, రొమ్ము క్యాన్సర్, రొమ్ము స్క్రీనింగ్, ముందస్తు గుర్తింపు అంశాలపై పలు భాషల్లో శాస్త్రీయ, విశ్వసనీయ సమాచారాన్ని 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉంచేలా ఈ వేదికను రూపొందించారు. వైద్యంతో పాటు నైతిక ప్రమాణాలతో అభివృద్ధి చేసిన ‘నారి ద్వారా బాధ్యతాయుతమైన సమాచారాన్ని అందించడం, పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ సమాచారాన్ని చేరవేయడాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ వేదిక ద్వారా ప్రజలు తమ ప్రశ్నలను అడిగి, పలు భారతీయ భాషల్లో సమాచారాన్ని పొందవచ్చు.
క్యాన్సర్ అవేర్నెస్లో కీలక అడుగు : ఈ కార్యక్రమానికి జాతీయ వైద్య కమిషన్ ఛైర్మన్ డా.అభిజాత్ శేఠ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ డా.రఘురామ్ను ఈ విశిష్ట గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఘనతకు హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నానన్నారు. డా.రఘురామ్ కేవలం 15 నెలల వ్యవధిలోనే మూడో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ సాధించడం అసాధారణమైన ఘనతగా అభివర్ణించారు. ‘నారి’ కార్యక్రమం ద్వారా సాంకేతికత, కృత్రిమ మేధస్సు సహాయంతో దేశవ్యాప్తంగా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ సమాచారాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ఒక గొప్ప కీలక అడుగువంటిదని తెలిపారు.
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