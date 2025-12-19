Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / state

కాసేపట్లో రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీని సందర్శించనున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము

రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీకి రాష్ట్రపతి - పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్స్​ నేషనల్​ కాన్ఫరెన్స్​కు ముఖ్య అతిథిగా ప్రెసిడెంట్​

Public Service Commissions Conference
Public Service Commissions Conference (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 19, 2025 at 9:17 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

President's Arrival at Ramoji Film City : పర్యాటకుల స్వర్గధామం రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము కాసేపట్లో సందర్శించనున్నారు. ఉదయం 9.30 గంటలకు బొల్లారం రాష్ట్రపతి నిలయం నుంచి బయలుదేరి, 10.15 నిమిషాలకు రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీకి చేరుకోనున్నారు. పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్స్​ ఛైర్​పర్సన్​ల నేషనల్​ కాన్ఫరెన్స్​కు ఆమె ముఖ్య అతిథిగా హాజరై సదస్సును ప్రారంభించనున్నారు. పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్లు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లపై సదస్సులో చర్చించనున్నారు. వివిధ రాష్ట్రాలు అవలంభిస్తున్న విధానాలు, పరస్పర సహకారంపై చర్చ జరగనుంది. ఈ సదస్సు అనంతరం రాష్ట్రపతి రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీని సందర్శించనున్నారు. భోజనం అనంతరం వాయుమార్గంలో తిరిగి బొల్లారం చేరుకుంటారు.

పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్​ ఛైర్​పర్సన్​ల నేషనల్​ కాన్ఫరెన్స్ 2 రోజుల పాటు జరగనుండగా, రేపు ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్​ హాజరుకానున్నారు. గవర్నర్​ జిష్ణుదేవ్​ వర్మ, సీఎం రేవంత్​రెడ్డి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారని సమాచారం.

నో ఫ్లై, నో డ్రోన్​ జోన్​ : తెలంగాణ పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్​ ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజులపాటు సదస్సు జరగనుంది. రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి పర్యటన దృష్ట్యా ప్రత్యేక భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. నో ఫ్లై, నో డ్రోన్​ జోన్​గా రాచకొండ సీపీ సుధీర్​బాబు ప్రకటించారు. రాష్ట్రపతి పర్యటన దృష్ట్యా ఉప్పల్​ మార్గంలో ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4.30 గంటల వరకు ట్రాఫిక్​ ఆంక్షలు విధించనున్నారు. నాగోల్​, ఉప్పల్​, సర్వే ఆఫ్​ ఇండియా ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్​ ఆంక్షలు కొనసాగుతున్నాయి.

TAGGED:

PUBLIC SERVICE COMMISSIONS
PRESIDENT DROUPADI MURMU
PRESIDENT AT RAMOJI FILM CITY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.