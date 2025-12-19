కాసేపట్లో రామోజీ ఫిల్మ్సిటీని సందర్శించనున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీకి రాష్ట్రపతి - పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్కు ముఖ్య అతిథిగా ప్రెసిడెంట్
Published : December 19, 2025 at 9:17 AM IST
President's Arrival at Ramoji Film City : పర్యాటకుల స్వర్గధామం రామోజీ ఫిల్మ్సిటీని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము కాసేపట్లో సందర్శించనున్నారు. ఉదయం 9.30 గంటలకు బొల్లారం రాష్ట్రపతి నిలయం నుంచి బయలుదేరి, 10.15 నిమిషాలకు రామోజీ ఫిల్మ్సిటీకి చేరుకోనున్నారు. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ ఛైర్పర్సన్ల నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్కు ఆమె ముఖ్య అతిథిగా హాజరై సదస్సును ప్రారంభించనున్నారు. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లపై సదస్సులో చర్చించనున్నారు. వివిధ రాష్ట్రాలు అవలంభిస్తున్న విధానాలు, పరస్పర సహకారంపై చర్చ జరగనుంది. ఈ సదస్సు అనంతరం రాష్ట్రపతి రామోజీ ఫిల్మ్సిటీని సందర్శించనున్నారు. భోజనం అనంతరం వాయుమార్గంలో తిరిగి బొల్లారం చేరుకుంటారు.
పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ల నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ 2 రోజుల పాటు జరగనుండగా, రేపు ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ హాజరుకానున్నారు. గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ, సీఎం రేవంత్రెడ్డి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారని సమాచారం.
నో ఫ్లై, నో డ్రోన్ జోన్ : తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజులపాటు సదస్సు జరగనుంది. రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి పర్యటన దృష్ట్యా ప్రత్యేక భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. నో ఫ్లై, నో డ్రోన్ జోన్గా రాచకొండ సీపీ సుధీర్బాబు ప్రకటించారు. రాష్ట్రపతి పర్యటన దృష్ట్యా ఉప్పల్ మార్గంలో ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4.30 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించనున్నారు. నాగోల్, ఉప్పల్, సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు కొనసాగుతున్నాయి.