విజయవాడ కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము
President Droupadi Murmu at Durga Temple: రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము విజయవాడ కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. అంతరాలయంలో పూజల అనంతరం అర్చకులు రాష్ట్రపతికి వేదాశీర్వచనం ఇచ్చారు. ఆలయ అధికారులు పట్టువస్త్రాలు, శేషవస్త్రం, చిత్రపటం అందజేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 8:15 PM IST
President Droupadi Murmu Visits Kanaka Durgamma Temple : రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము విజయవాడ కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. అంతరాలయంలో పూజల అనంతరం అర్చకులు రాష్ట్రపతికి వేదాశీర్వచనం ఇచ్చారు. ఆలయ అధికారులు పట్టువస్త్రాలు, శేషవస్త్రం, చిత్రపటం అందజేశారు. ఇంద్రకీలాద్రికి చేరుకున్న రాష్ట్రపతికి హోంమంత్రి అనిత, ఎంపీ కేశినేని చిన్ని, ఛైర్మన్ రాధాకృష్ణ, ఈవో శీనా నాయక్ స్వాగతం పలికారు. క్యూలైన్లలోని భక్తులకు నమస్కారం చేస్తూ రాష్ట్రపతి ముందుకు సాగారు.
అంతకుముందు దిల్లీ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో గన్నవరం విమానాశ్రయానికి రాష్ట్రపతి ముర్ము చేరుకున్నారు. గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్, కేంద్ర మంత్రులు కమలేశ్ పాశ్వాన్, పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, రాష్ట్ర మంత్రులు లోకేశ్, అనిత, కొల్లు రవీంద్ర, ఎంపీ వల్లభనేని బాలశౌరి, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ తదితరులు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం రోడ్డు మార్గంలో విజయవాడకు చేరుకున్నారు. రాష్ట్రపతి పర్యటన దృష్ట్యా అరగంటపాటు దర్శనాలు నిలిపివేశారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రపతి పర్యటనకు సంబంధించి భద్రతా ఏర్పాట్లను ఆలయ అధికారులు పకడ్బందీగా చేపట్టారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము దర్శనం అనంతరం ఇంద్రకీలాద్రిపై సామాన్య భక్తులకు యథావిధిగా దర్శనాలు కల్పిస్తున్నారు.
రేపు సరస్ మేళాలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము : రేపు(15న) పున్నమి ఘాట్లో నిర్వహించే సరస్ మేళాలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొంటారు. అనంతరం స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు, లఖ్పతి దీదీలతో కలిసి విందులో పాల్గొని మధ్యాహ్నం గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి దిల్లీకి తిరుగు ప్రయాణమవుతారు. రాష్ట్రపతి పర్యటనలో ఎలాంటి లోపాలకు తావులేకుండా అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పని చేయాలని సీఎస్ సాయిప్రసాద్ ఆదేశించారు. అలాగే 14, 15 తేదీల్లో రాష్ట్రపతి పర్యటన సందర్భంగా ప్రోటోకాల్ నిబంధనలను తూచా తప్పకుండా పాటించాలని, నిమిషాల వారీగా నిర్దేశించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం కార్యక్రమాలు సకాలంలో పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు.
వైభవంగా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు : మరోవైపు ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. నాలుగో రోజు శ్రీమహా చండీదేవి అలంకరణలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనం ఇస్తున్నారు. దేవతల కార్యసిద్ధి, దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ కోసం మహాలక్ష్మీ, మహాకాళీ, మహాసరస్వతీ కలిసిన త్రిశక్తి స్వరూపిణిగా మహాచండీ అమ్మవారు ఉద్భవించింది. ఈ అమ్మవారిలో అనేకమంది దేవతలు కొలువై ఉన్నారు. మహాచండీ రూపంలోని దుర్గమ్మను ప్రార్థిస్తే సర్వదేవతలను ప్రార్థించినట్టేనని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. అమ్మవారి అనుగ్రహం వల్ల విద్య, కీర్తి, సంపదలు లభించి శత్రువులు మిత్రులుగా మారతారు. భక్తుల సంకల్పాలు నెరవేరి విజయం సిద్ధిస్తుంది. అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు తెల్లవారుజాము నుంచే భారీ సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు.
ఇంద్రకీలాద్రిపై భద్రతకు ఏఐ - భక్తుల రద్దీ నియంత్రణకు పోలీసుల హైటెక్ నిఘా
ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రులు - నాలుగో రోజు మహా చండీ దేవిగా అమ్మవారు