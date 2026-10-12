కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకోనున్న రాష్ట్రపతి ముర్ము - మహిళలు, లఖ్పతి దీదీలతో విందు
Droupadi Murmu visit Indrakeeladri: ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాల్లో మహాచండీ దేవి అలంకరణ రోజున రాష్ట్రపతి ముర్ము అమ్మవారిని దర్శించుకోనున్నారు. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రపతి పర్యటనకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయాలని సీఎస్ అధికారులను ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 4:43 PM IST
President Droupadi Murmu to visit Indrakeeladri Temple : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో మహాచండీ దేవి అలంకరణ రోజున రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అమ్మవారిని దర్శించుకోనున్నారు. ఈ నెల 14వ తేదీన రాత్రి 7 గంటల 20 నిమిషాలకు ముర్ము ఆలయానికి చేరుకోనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రపతి పర్యటనకు సంబంధించి భద్రతా ఏర్పాట్లను ఆలయ అధికారులు పకడ్బందీగా చేపడుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్ ఆధ్వర్యంలో చీఫ్ ఫెస్టివల్ అధికారి త్రినాధరావు పాలకమండలి చైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ, ఈఓ శీనానాయక్ పండితులతో సమావేశమయ్యారు. డీసీపీ కేజీవీ సరిత పర్యవేక్షణలో రాష్ట్రపతి పర్యటన సన్నాహాలపై ట్రయల్ రన్ నిర్వహించారు.
ప్రోటోకాల్ తప్పకుండా పాటించాలి : రాష్ట్రపతి ముర్ము పర్యటనకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయి ప్రసాద్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ నెల 14, 15 తేదీల్లో రాష్ట్రపతి పర్యటన సందర్భంగా ప్రోటోకాల్ నిబంధనలను తూచా తప్పకుండా పాటించాలని, నిమిషాల వారీగా నిర్దేశించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం కార్యక్రమాలు సకాలంలో పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు. పర్యటన ఏర్పాట్లపై వివిధ శాఖల అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షలో సీఎస్ పలు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఈ నెల 14వ తేదీ సాయంత్రం గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకోనున్న రాష్ట్రపతి రాత్రి ఇంద్రకీలాద్రిపై కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకోనున్నారు.
15న పున్నమి ఘాట్లో నిర్వహించే సరస్ మేళాలో ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొంటారు. అనంతరం స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు, లఖ్పతి దీదీలతో కలిసి విందులో పాల్గొని మధ్యాహ్నం గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి దిల్లీకి తిరుగు ప్రయాణమవుతారు. రాష్ట్రపతి పర్యటనలో ఎలాంటి లోపాలకు తావులేకుండా అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సీఎస్ సాయిప్రసాద్ ఆదేశించారు.
తెల్లవారుజామునుంచే భారీగా భక్తుల తాకిడి : ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి దసరా మహోత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో రెండో రోజు అమ్మవారు గాయత్రీదేవి ఆలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. తెల్లవారుజామునుంచే భక్తుల తాకిడి భారీగా ఉంది. క్యూలో నిల్చున్న భక్తులు అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుంటున్నారు. గాయత్రీ దేవిని పంచముఖాలు కలిగిన రూపంలో పూజిస్తారు. ఆ రూపంలో అమ్మవారిని దర్శించుకుంటే సకల సౌభాగ్యాలూ కలుగుతాయని పండితులు తెలిపారు.
ఇంద్రకీలాద్రిపై గాయత్రీ దేవి దర్శనం - తొలిరోజు లక్ష మంది పైగా భక్తులు
ఐదేళ్లుగా భిక్షాటన - వచ్చిన నగదుతో ఆలయంలో ఇనుప క్యూలైన్లు ఏర్పాటు