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కేంద్ర గిరిజన విశ్వవిద్యాలయ తొలి స్నాతకోత్సవం - ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్రపతి ముర్ము

373 మంది డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థులకు పట్టాలు ప్రదానం - అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన 13 మంది విద్యార్థులకు రాష్ట్రపతి బంగారు పతకాలు

President Droupadi Murmu in Visakhapatnam Tour
President Droupadi Murmu in Visakhapatnam Tour (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 9:22 AM IST

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President Droupadi Murmu in Visakhapatnam Tour: రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము నేడు విశాఖలో పర్యటిస్తారు. నొవాటెల్‌ హోటల్‌లో జరిగే కేంద్ర గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం స్నాతకోత్సవానికి ముర్ము ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రపతి కార్యాలయం నిర్దేశించిన ప్రోటోకాల్‌ నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించేలా అధికారులు సన్నాహాలు చేశారు.

విద్యార్థులకు పట్టాలు ప్రదానం: విశాఖలోని కేంద్రీయ గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం తొలి స్నాతకోత్సవాన్ని నేడు స్థానిక బీచ్‌ రోడ్డులోని నొవొటెల్‌ హోటల్‌లో నిర్వహించనున్నారు. వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము హాజరుకానున్నారు. 2020-21 నుంచి 2025-26 విద్యా సంవత్సరాల వరకు వివిధ కోర్సులు అభ్యసించిన 373 మంది డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థులకు పట్టాలు ప్రదానం చేయనున్నారు. అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన 13 మంది విద్యార్థులకు రాష్ట్రపతి బంగారు పతకాలు అందచేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్, కేంద్ర విద్యా శాఖమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, మంత్రి నారా లోకేశ్, వ్యవస్థాపక వీసీ కట్టమణి సహా రిజిస్ట్రార్‌ జితేంద్రమోహన్‌ మిశ్రా పాల్గొంటారు.

సుందరంగా ముస్తాబైన విశాఖ : రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము దిల్లీ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు విశాఖకు చేరుకుంటారు. విమానాశ్రయం నుంచి ఐఎన్ఎస్​ చోళాకు వెళ్లి విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు నొవొటెల్‌ హోటల్‌కు చేరుకొని స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొంటారు. సాయంత్రం 4.30 గంటలకు ప్రత్యేక విమానంలో బెంగళూరుకు బయల్దేరుతారు. రాష్ట్రపతి పర్యటన సందర్భంగా విశాఖ నగరం సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. ఆర్​. కే బీచ్‌లో వెదురు కర్రలతో చేసిన భారీ పూల కుండీలను ఏర్పాటు చేశారు. పర్యావరణహితమైన, గిరిజన సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా చేసిన పూలకుండీలు చూపరులు అలరిస్తున్నాయి. జీవీఎంసీ ఉద్యానవన శాఖ సంయుక్తంగా బీచ్ పొడవునా వెదురు పూలకుండీలు ఏర్పాటు చేసింది. రాష్ట్రపతి సహా పలువురు కేంద్ర మంత్రుల సందర్శన వేళ విశాఖ నగరంలో సంబంధిత అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. కేెంద్ర, రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రులు భోగాపురంలోని మోడల్​ స్కూల్​ సందర్శించనున్నారు.

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DROUPADI MURMU AT VISAKHAPATNAM

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