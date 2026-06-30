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విద్యార్థులు పుస్తక జ్ఞానంతో పాటు వ్యవహార జ్ఞానం పెంపొందించుకోవాలి: రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము

విశాఖలో కేంద్రీయ గిరిజన యూనివర్సిటీ తొలి స్నాతకోత్సవం - స్నాతకోత్సవానికి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన ద్రౌపదీ ముర్ము - 373 మంది డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థులకు పట్టాలు ప్రదాన కార్యక్రమం

CTUAP First Convocation in Visakha
CTUAP First Convocation in Visakha (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 4:49 PM IST

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Updated : June 30, 2026 at 5:01 PM IST

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CTUAP First Convocation in Visakha : విశాఖలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము పర్యటించారు. తొలుత విశాఖలోని ఐఎన్ఎస్ డేగాకు చేరుకున్న రాష్ట్రపతికి గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, మంత్రులు లోకేశ్‌, అనిత, స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు ఇతర ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం రోడ్డు మార్గాన నోవాటెల్‌కు రాష్ట్రపతి ముర్ము చేరుకున్నారు. అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రీయ గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం తొలి స్నాతకోత్సవంలో ఆమె పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా 373 మంది డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థులకు పట్టాలు, అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన 13 మంది విద్యార్థులకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము బంగారు పతకాలు ప్రదానం చేశారు. పతకాలు అందుకునేవారిలో 40 శాతం మహిళలు ఉండడం గొప్ప విషయమని ద్రౌపదీ ముర్ము పేర్కొన్నారు. స్వర్ణ పతకం సాధించిన వారిలో 70 శాతం మహిళలు ఉండడం గర్వకారణమని చెప్పారు. గిరిజన వర్సిటీ విద్యార్థుల్లో ఆత్మ విశ్వాసం పెంపొందించే కేంద్రంగా నిలుస్తోందని తెలిపారు.

"వంచిత గిరిజన యువతకు వర్సిటీ ద్వారా సరైన న్యాయం జరుగుతుంది. గిరిజన వర్సిటీ విద్యార్థులు భవిష్యత్ లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకోవాలి. అభివృద్ధి పరిణామ క్రమంలో విద్యార్థులు నైపుణ్యాలు పెంచుకోవాలి. విద్యార్థులు ఆత్మ విశ్వాసంతో ముందుకు సాగాలి. పుస్తక జ్ఞానంతో పాటు వ్యవహార జ్ఞానం పెంపొందించుకోవాలి. సంస్కృతి పరిరక్షణతో పాటు సమాజ, దేశ భవిష్యత్ నిర్మించాలి." - ద్రౌపదీ ముర్ము, రాష్ట్రపతి

'గిరిజన వర్సిటీ భవనం శంకుస్థాపన చేసే అవకాశం వచ్చింది. ఈ స్నాతకోత్సవానికి రాష్ట్రపతి రావడం గర్వకారణం. ఈ విషయం విద్యార్థులకు జీవితకాలం గుర్తుండిపోయే మధుర జ్ఞాపకం. విద్యార్థులు మరింత బాధ్యతాయుతమైన స్థానానికి రాబోతున్నారు. విద్యార్థుల బాధ్యతాయుతమైన స్థానంతో లక్షలాది మందికి హక్కుల పరిరక్షణ. వందేళ్ల క్రితం భారత్‌ పరిస్థితి ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? ఆలోచించాలని" కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ పేర్కొన్నారు.

"ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన అల్లూరి సీతారామరాజు బ్రిటీషర్లతో పోరాడారు. స్వాతంత్య్రం కోసం అల్లూరి సీతారామరాజు వీరోచిత పోరాటం చేశారు. 2047 వికసిత్‌ భారత్‌ లక్ష్యంగా విద్యార్థులు ముందడుగు వేయాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు దేశంలో చారిత్రక గుర్తింపు ఉంది. ఈ తీర ప్రాంతం నుంచి నాగరికత వివిధ దేశాలకు విస్తరించింది. భారత్‌ నుంచి తమ వారసత్వం వర్ధిల్లిందని శ్రీలంక గర్వంగా చెబుతుంది. దేశం, రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ప్రధాని మోదీ, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు పాటుపడుతున్నారు. కొందరు ఈ ప్రాంత విద్యార్థులు కాకపోయినా ఏపీ సంస్కృతిలో భాగమయ్యారు. భవిష్యత్ లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని విద్యార్థులు ముందుకు సాగాలి" - ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి

Droupadi Murmu Visakha Tour : తొలి స్నాతకోత్సవం గిరిజన వర్సిటీకి కీలక మైలురాయని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ పేర్కొన్నారు. గిరిజన విద్యార్థుల దీర్ఘకాల కలలను విశ్వవిద్యాలయం సాకారం చేస్తోందన్నారు. ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ విద్యార్థులకు మంచి విద్య అందుబాటులోకి వచ్చిందని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో 27.39 లక్షల మంది గిరిజన విద్యార్థులు ఉన్నారని చెప్పారు. గిరిజనులు సాగు చేస్తున్న అరకు కాఫీకి మంచి పేరు వచ్చిందని గవర్నర్ గుర్తుచేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు లోకేశ్, అనిత, సంధ్యారాణి, వీసీ కట్టమణి, రిజిస్ట్రార్‌ జితేంద్రమోహన్‌, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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Last Updated : June 30, 2026 at 5:01 PM IST

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