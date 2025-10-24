ETV Bharat / state

కర్నూలు బస్సు ఘటనపై స్పందించిన ప్రముఖులు - దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన ముర్ము, మోదీ

కర్నూలు బస్సు ఘోర ప్రమాదంపై స్పందించిన రాజకీయ ప్రముఖులు - క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్ష

President Murmu Respond on Kurnool Bus Accident
President Murmu Respond on Kurnool Bus Accident (ETV Bharat)
Published : October 24, 2025 at 10:47 AM IST

President Droupadi Murmu Respond on Kurnool Bus Accident: కర్నూలు జిల్లాలో ఓ ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ బస్సు ఘోర ప్రమాదానికి గురైంది. హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటన (Bus Accident in Kurnool)లో 20 మందికి పైగా మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనపై రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

ఇక, ఈ ఘటనపై ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ కూడా దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపిన ఆయన క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలన్నారు.

దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన రాష్ట్రపతి, ప్రధాని: కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన ఘోర బస్సు ప్రమాదంలో ప్రాణనష్టం జరగడం తనను తీవ్రంగా కలచివేసిందని రాష్ట్రపతి ముర్ము విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబసభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కర్నూలులో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాద ఘటన తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ విపత్కర సమయంలో నా ఆలోచనంతా బాధిత కుటుంబాల గురించేనని మోదీ అన్నారు. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నానని ప్రధాని మోదీ విచారం వ్యక్తం చేశారు. పీఎం రిలీఫ్‌ ఫండ్‌ కింద మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2లక్షల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించారు. క్షతగాత్రులకు రూ.50వేల చొప్పున ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు.

తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన సీఎం: కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన ఘోర బస్సు ప్రమాదంపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాద ఘటనను దుబాయ్‌ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం దృష్టికి అధికారులు తీసుకెళ్లారు. సీఎస్‌తో పాటు ఇతర అధికారులతో సీఎం మాట్లాడి ప్రమాద వివరాలను తెలుసుకున్నారు. ఉన్నత స్థాయి యంత్రాంగమంతా ఘటనాస్థలికి వెళ్లి సహాయక చర్యల్లో పాల్గొనాలని ఆదేశించారు. క్షతగాత్రులు, బాధితులకు అవసరమైన సహకారం అందించాలని సీఎం ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మృతుల సంఖ్య పెరగకుండా అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

భవిష్యత్తులో ఇలాంటివి జరగకుండా చర్యలు చేపట్టాలన్న పవన్: కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన ఘోర బస్సు ప్రమాదంపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటన తీవ్రంగా కలచివేసిందని చెప్పారు. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

విచారం వ్యక్తం చేసిన లోకేశ్: కర్నూలు జిల్లా బస్సు ప్రమాదంపై మంత్రి నారా లోకేశ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటన తీవ్రంగా కలచివేసిందని పేర్కొన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ప్రైవేటు బస్సు ఇంధన ట్యాంకర్‌ను బైక్‌ ఢీకొట్టడంతో అగ్నిప్రమాదం జరిగి సుమారు 20 మందికి పైగా మృతి చెందారు.

కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన ఘటన తనను తీవ్రంగా కలచివేసిందని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి అన్నారు. ఆయన ఘటనాస్థలానికి హుటాహుటిన బయలుదేరి వెళ్లి పరిశీలించారు. మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపారు. పదుల సంఖ్యలో ప్రయాణికులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన బాధించిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని మంత్రి సూచించారు. ప్రమాద స్థలంలో సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని రవాణా శాఖ అధికారులను ఆయన ఆదేశించారు.

ఘటనపై ఆరా తీసిన మంత్రి: బస్సు ప్రమాదంపై మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి ఆరా తీశారు. క్షతగాత్రులకు తక్షణ వైద్య సహాయం అందించాలని జిల్లా ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించారు. దుబాయ్ పర్యటనలో ఉన్న మంత్రి అక్కడి నుంచే జిల్లా అధికారులతో మాట్లాడి ఘటన వివరాలు తెలుసుకున్నారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య సహాయం కోసం అవసరమైతే హైదరాబాద్‌కు తరలించాలని ఆదేశించారు.

చాలామంది ప్రయాణికులు సజీవ దహనం అయ్యారన్న వార్త తీవ్రంగా కలచివేసిందని పేర్కొన్నారు. ఇటువంటి దుర్ఘటన చోటు చేసుకోవడం అత్యంత దురదృష్టకరమన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని వ్యక్తం చేశారు. మరణించిన వారి కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు.

విచారం వ్యక్తం చేసిన టీజీ భరత్: కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదంపై మంత్రి టీజీ భరత్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో పాటు దుబాయ్ పర్యటనలో ఉన్న ఆయన ప్రమాదం విషయం తెలిసిన వెంటనే జిల్లా అధికారులతో మాట్లాడారు. ఘటనలో పలువురు మృతి చెందడంపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనపై మంత్రులు అనిత, అచ్చెన్నాయుడు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలన్నారు.

