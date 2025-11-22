ETV Bharat / state

కళలు, సంప్రదాయ మహోత్సవాలతో జాతీయ ఐకమత్యం మరింత బలోపేతం : రాష్ట్రపతి

సికింద్రాబాద్‌లోని రాష్ట్రపతి నిలయంలో ‘పశ్చిమ్‌ కి పరంపర’ - భారతీయ కళా మహోత్సవాన్ని ప్రారంభించిన రాష్ట్రపతి ముర్ము - కళలు, సంప్రదాయ మహోత్సవాలతో జాతీయ ఐకమత్యం మరింత బలోపేతం అవుతుందని వ్యాఖ్య

Bharatiya Kala Mahotsav 2025
Bharatiya Kala Mahotsav 2025 (ETV)
Published : November 22, 2025 at 7:24 AM IST

Bharatiya Kala Mahotsav 2025 : కళలు, సంప్రదాయ మహోత్సవాలతో జాతీయ ఐకమత్యం మరింత బలోపేతం అవుతుందని రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము అన్నారు. దేశ సాంస్కృతిక వైవిధ్యాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు చర్యలు చేపట్టిందని, వీటి కారణంగా దేశ వారసత్వంపై ప్రజలకు అవగాహన పెరుగుతోందని తెలిపారు. సికింద్రాబాద్‌లోని రాష్ట్రపతి నిలయంలో ‘పశ్చిమ్‌ కి పరంపర’ పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన భారతీయ కళా మహోత్సవాన్ని శుక్రవారం సాయంత్రం రాష్ట్రపతి ప్రారంభించారు. ఈ వేడుకల్లో తెలంగాణ, గోవా, రాజస్థాన్‌ గవర్నర్లు, కేంద్రమంత్రులు కిషన్‌రెడ్డి, గజేంద్రసింగ్‌ షెకావత్, రాష్ట్ర మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, సీతక్క సహా పలువురు గుజరాత్‌ మంత్రులు పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రపతి మాట్లాడారు. దేశంలో వారసత్వంగా వచ్చిన కళా సంపద, సంప్రదాయాలను యువతీ యువకులు తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలని సూచించారు. కళా మహోత్సవంలో ఈసారి ప్రత్యేకంగా పశ్చిమ భారతదేశంలోని భాషలు, ఉప భాషలు, సాహిత్య సంప్రదాయాలకు సంబంధించిన విశేషాలు ఉన్నాయని వివరించారు. మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను తెలుసుకునేందుకు ఏటా లక్షల మంది విదేశీయులు వస్తున్నారని, ఎంతో ఆసక్తిగా సూక్ష్మ అంశాలను గ్రహిస్తున్నారన్నారు. అనంతరం కళా మహోత్సవ్‌లో కళా బృందాల సభ్యులతో కలిసి రాష్ట్రపతి కొద్దిసేపు నృత్యం చేశారు.

Bharatiya Kala Mahotsav 2025
నృత్యం చేస్తున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము (ETV)

నిఫ్ట్‌ విద్యార్థుల ఫ్యాషన్‌ షో : కళా మహోత్సవ్​లో హైదరాబాద్​ నిఫ్ట్​ విద్యార్థులు నిర్వహించిన ఫ్యాషన్​ షో ఆకట్టుకుంది. విద్యార్థులు రూపొందించిన దుస్తులను రాష్ట్రపతి పరిశీలించారు. రాజస్థాన్​, మహారాష్ట్ర, గోవా, గుజరాత్​ రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు చేసిన ప్రదర్శనలను ఆమె సందర్శించారు. కళాకారులు, ప్రదర్శన బృందాల సభ్యులతో రాష్ట్రపతి మాట్లాడారు. కళాబృందాల సభ్యులతో నృత్యం చేశారు. ఈ వేడుకల్లో గోవా, తెలంగాణ, రాజస్థాన్​ గవర్నర్లు పూసపాటి అశోక్​ గజపతి రాజు, జిష్ణుదేవ్​ వర్మ, హరిభౌ కిషన్​రావు బగాడే, కేంద్రమంత్రులు గజేంద్రసింగ్​ షెకావత్​, రాష్ట్ర మంత్రులు, గుజరాత్​ మంత్రులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి సీతక్క జనవరిలో జరిగే మేడారం మహా జాతరకు రావాలంటూ రాష్ట్రపతి ముర్మును ఆహ్వానించారు. కళామహోత్సవం నవంబరు 22 నుంచి 30 వరకు కొనసాగనుంది. ప్రవేశం ఉచితమని నిర్వాహకులు తెలిపారు.

కళాకారుల గుండె చప్పుడు ఈ వేదిక : వారసత్వ సంప్రదాయాలు, కళలను నమ్ముకొని జీవనం కొనసాగిస్తున్న కళాకారుల గుండె చప్పుడుకు 'పశ్చిమ్​ కి పరంపర' వేదికగా నిలుస్తోందని కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి జి.కిషన్​రెడ్డి తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా హస్తకళల కళాకారులను ప్రోత్సహించేందుకు, కళారూపాలకు మరింత ప్రచారం కల్పించేందుకు కళా మహోత్సవ్​ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అన్నారు.

Bharatiya Kala Mahotsav 2025
రాష్ట్రపతికి స్వాగతం పలుకుతున్న గవర్నర్​, ముఖ్యమంత్రి (Eenadu)

రాష్ట్రపతికి గవర్నర్, సీఎం ఘన స్వాగతం : భారతీయ కళా మహోత్సవాలను ప్రారంభించేందుకు శుక్రవారం హైదరాబాద్​కు చేరుకున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముకు బేగంపేట విమానాశ్రయంలో ఘన స్వాగతం లభించింది. రేణిగుంట విమానాశ్రయం నుంచి మధ్యాహ్నం 1.50 గంటలకు ప్రత్యేక విమానంలో బేగంపేటకు రాష్ట్రపతి చేరుకున్నారు. ఆమెకు గవర్నర్​ జిష్ణుదేవ్​ వర్మ, సీఎం రేవంత్​రెడ్డి, కేంద్రమంత్రి కిషన్​రెడ్డి, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​, మేయర్​ గద్వాల విజయలక్ష్మి, సీఎస్​ రామకృష్ణారావు, డీజీపీ శివధర్ ​రెడ్డి, హైదరాబాద్​ కలెక్టర్​ హరిచందన దాసరి, హైదరాబాద్​ సీపీ సజ్జనార్​ తదితరులు స్వాగతం పలికారు. అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో రాజ్​భవన్​ చేరుకున్నారు. రాజ్​భవన్​ నుంచి సికింద్రాబాద్​లోని బొల్లారం వెళ్లారు.

