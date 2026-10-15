మహిళల ఆదాయార్జన దేశ ఆర్థిక సమృద్ధికి దోహదపడుతుంది: రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము
విజయవాడలో జాతీయ సరస్ మేళా కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ప్రారంభించారు. అనంతరం సరస్ మేళాలో స్టాళ్లను పరిశీలించారు. స్టాల్లో చీర కొనుగోలు చేసి డిజిటల్ చెల్లింపులు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 12:34 PM IST
President Murmu Inaugurated National Saras Mela in Vijayawada : 2047 కంటే ముందే వికసిత్ భారత్ స్వప్నం సాకారమవుతుందని రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. మహిళల స్వశక్తీకరణకు ప్రధాని మోదీ కృషి చేస్తున్నారని కొనియాడారు. మహిళలు ఆత్మనిర్భరతతో పాటు ఇతరులకు ఆసరాగా నిలుస్తున్నారని తెలిపారు. మహిళల ఆదాయార్జన దేశ ఆర్థిక సమృద్ధికి దోహదపడుతుందన్నారు.
విజయవాడలో జాతీయ సరస్ మేళా కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ప్రారంభించారు. అనంతరం సరస్ మేళాలో స్టాళ్లను పరిశీలించారు. స్టాల్లో చీర కొనుగోలు చేసి డిజిటల్ చెల్లింపులు చేశారు. ఉత్పత్తుల ప్రత్యేకతలపై డ్వాక్రా మహిళలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. సహజ ఉత్పత్తులు, చేనేత వస్తువులు, హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్లను రాష్ట్రపతి వీక్షించారు.
"మహిళలకు మరింత సాధికారత కల్పించేందుకు కృషి చేయాలి. మేళాలో దేశ నలుమూలల నుంచి మహిళలు పాల్గొన్నారు. మహిళలు తమ ఉత్పత్తులను ఉత్సాహంగా ప్రదర్శించారు. మహిళల ముఖాల్లో చిరునవ్వుతో వారు సంతృప్తిగా ఉన్నారని అర్థమైంది. గతంలో మహిళలు ఆర్థికంగా వెనకబడి ఉండేవారు. అప్పుడు మహిళలు కుటుంబ ఆలనపాలన మాత్రమే చూసుకునేవారు. చిన్న విషయాలకు ఇతరులపై మహిళలు ఆధారపడే పరిస్థితి ఉండేది. మహిళలు ఆత్మనిర్భరతతో పాటు ఇతరులకు ఆసరాగా నిలుస్తున్నారు. మహిళల ఆదాయార్జన దేశ ఆర్థిక సమృద్ధికి దోహదపడుతుంది. దేశ మహిళల ఆర్థిక వికాసానికి దోహదపడుతుంది. మహిళల స్వశక్తీకరణకు ప్రధాని మోదీ కృషి చేస్తున్నారు. 2047 కంటే ముందే వికసిత్ భారత్ స్వప్నం సాకారమవుతుంది." - ద్రౌపదీ ముర్ము, రాష్ట్రపతి
స్వయం సహాయ మహిళలతో కలిసి భోజనం : ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రి శివరాజ్ సింగ్, రామ్మోహన్ పాల్గొన్నారు. మధ్యాహ్నం స్వయం సహాయ సంఘాల మహిళలతో కలిసి రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము కలిసి భోజనం చేశారు. అనంతరం విజయవాడ విమానాశ్రయానికి వెళ్లి, అక్కడి నుంచి బయలుదేరి దిల్లీకి వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
14 రోజులపాటు సరస్ మేళా : డ్వాక్రా మహిళలు తయారు చేసిన ఉత్పత్తుల ప్రదర్శనకు 650 స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా జాతీయ సరస్ మేళా కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. 'స్వయం ఏపీ' బ్రాండ్ పేరుతో ఉత్పత్తులకు ప్రభుత్వం మార్కెటింగ్ సౌకర్యం కల్పిస్తుంది. నేటి నుంచి ఈనెల 31 వరకు 14 రోజులపాటు సరస్ మేళా కార్యక్రమం ఉంటుంది.
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