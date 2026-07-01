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యువత శక్తి సామర్థాలతోనే వికసిత్‌ భారత్‌ సాధ్యం : రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము

ఎన్నో కలలతో వర్సిటీలోకి విద్యార్థులు అడుగు పెడతారు - ఏఐ, డేటా సైన్స్‌ వంటి సాంకేతికతలను అందిపుచ్చుకోవాలి -వికసిత్‌ భారత్‌ నిర్మాణంలో విద్యార్థుల పాత్ర ముఖ్యమైంది -కేంద్రీయ వర్సిటీలో తొలి స్నాతకోత్సవ సభలో రాష్ట్రపతి

President Droupadi Murmu at Anantapur District
President Droupadi Murmu at Anantapur District (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 1:47 PM IST

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President Droupadi Murmu at Anantapur District : యువత శక్తి సామర్థాలతోనే వికసిత్‌ భారత్‌ సాధ్యమని రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము అన్నారు. వికసిత్‌ భారత్‌-2047 లక్ష్య సాధనలో ప్రతి విద్యార్థి భాగస్వామ్యం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. అనంతపురంలో జరిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్‌ కేంద్రీయ వర్సిటీలో తొలి స్నాతకోత్సవంలో ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము పాల్గొన్నారు. అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు పట్టాలు ప్రదానం చేశారు. విశ్వవిద్యాలయంలో కష్టపడినట్లే భవిష్యత్తులోనూ ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకెళ్లాలని సూచించారు.

తాము ఎన్నుకున్న రంగాల్లో విజయం సాధించి సమాజానికి సేవ చేయాలని కోరారు. సమాజంలో తమ వంతు పాత్ర పోషించే అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. నూతన సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకొని ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించాలని ఆకాంక్షించారు. ఏఐ, డేటా సైన్స్‌ వంటి సాంకేతికతలను విద్యార్థులు అందిపుచ్చుకోవాలని రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము కోరారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ కేంద్రీయ వర్సిటీ స్నాతకోత్సవంలో మాట్లాడిన గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ ఈ ప్రాంతం ఎడ్యుకేషనల్‌ హబ్‌గా ఎదుగుతోందని చెప్పారు.

" భవిష్యత్తు కోసం నూతనోత్సాహంతో విద్యార్థులు తయారవుతారు. నీలం సంజీవరెడ్డి అనంతపురం జిల్లాకు చెందినవారే. వారు భారతమాత ముద్దుబిడ్డలు. నీలం సంజీవరెడ్డి, సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జీవితం ప్రేరణ కలిగిస్తాయి. వర్సిటీలో కష్టపడినట్లే భవిష్యత్తులోనూ ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకెళ్లాలి. సమాజంలో మీవంతు పాత్ర పోషించే అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. కొత్త ఆలోచనలతో నూతన సాంకేతికతకు నాంది పలకాలి. ఏఐ, డేటా సైన్స్‌ వంటి సాంకేతికతలను అందిపుచ్చుకోవాలి. సవాళ్లను అధిగమించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలి. వికసిత్‌ భారత్‌ నిర్మాణంలో విద్యార్థుల పాత్ర ముఖ్యమైంది. వికసిత్‌ భారత్‌ 2047 లక్ష్యాల సాధనలో ప్రతిఒక్కరి భాగస్వామ్యం అవసరం." - ద్రౌపదీ ముర్ము, భారత రాష్ట్రపతి

తొలి బ్యాచ్‌కు ప్రత్యేక గుర్తింపు : అంతకుముందు మంత్రి నారా లోకేశ్ మాట్లాడుతూ, " వేలమంది విద్యార్థులున్నా తొలి బ్యాచ్‌కు ఒక గుర్తింపు ఉంటుంది. పతకాలు సాధించిన ప్రతిఒక్క విద్యార్థికి అభినందనలు. భవిష్యత్తు కలల సాకారానికి ఇదో వేదిక. విద్యార్థులు మరింత బాధ్యతాయుతమైన స్థానానికి రాబోతున్నారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము జీవితం ప్రతి విద్యార్థికి స్ఫూర్తిదాయకం.

మారుమూల ప్రాంతం నుంచి రాష్ట్రపతి స్థాయి వరకు ముర్ము స్వయంకృషితో ఎదిగారు. విద్యార్థులను భవిష్యత్ నాయకులుగా తీర్చిదిద్దుతాం. నూతన సాంకేతికత అభివృద్ధిలో యువత దూసుకెళ్లాలి. ఎన్నో ఆవిష్కరణలకు సీఎం చంద్రబాబు బాటలు వేశారు. అవకాశాలు వస్తాయి, వాటిని సరైన క్రమంలో విద్యార్థులు ఉపయోగించుకోవాలి. విజయం వరించాలంటే కష్టపడాలి, సరైన ప్రణాళిక అవసరం. ధైర్యంతో వేసే ప్రతి అడుగు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతుంది." అని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు.

కేంద్ర గిరిజన విశ్వవిద్యాలయ తొలి స్నాతకోత్సవం - ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్రపతి ముర్ము

విద్యార్థులు పుస్తక జ్ఞానంతో పాటు వ్యవహార జ్ఞానం పెంపొందించుకోవాలి: రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము

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