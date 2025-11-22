విశ్వప్రేమకు ప్రతిరూపం సత్యసాయి - మానవసేవలో కోట్లాది మంది భక్తులు: రాష్ట్రపతి
పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో నిర్వహించిన శ్రీసత్యసాయి శత జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొన్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము - ఘనంగా స్వాగతం పలికిన సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2025 at 2:12 PM IST
President Droupadi Murmu at Sathya Sai Centenary Celebrations : సత్యసాయి మహాసమాధిని దర్శించుకోవడం తన అదృష్టమని రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము అన్నారు. పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో నిర్వహించిన శ్రీసత్యసాయి శత జయంతి వేడుకల్లో ఆమె పాల్గొన్నారు. పుట్టపర్తి విమానాశ్రయంలో రాష్ట్రపతి ముర్ముకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్,య్యావుల కేశవ్, కందుల దుర్గేష్ ఘన స్వాగతం పలికారు.
అక్కడి నుంచి ముర్ము నేరుగా ప్రశాంతి నిలయానికి వెళ్లారు. కుల్వంత్ హాలులో సత్యసాయి మహాసమాధిని దర్శించుకున్నారు. సత్యసాయి వందేళ్ల వేడుకల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ముర్ము పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రపతి ప్రసంగించారు.
‘విశ్వప్రేమకు ప్రతిరూపంగా సత్యసాయి జీవించారు. ఆయన బోధనలు లక్షల మందికి మార్గం చూపాయి. ఆయన సందేశంతో కోట్ల మంది భక్తులు మానవ సేవ చేస్తున్నారు. సత్యసాయి ట్రస్టు ద్వారా ఎంతో మందికి వైద్య సేవలు అందించారు. ఈ ట్రస్టుకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను’ - రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము
శ్రీసత్యసాయి శత జయంతి ఉత్సవాల్లో సీఎం ప్రసంగం : సత్యసాయి బాబా తన సందేశాలతో చాలామందిలో పరివర్తన తెచ్చారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. పుట్టపర్తిలో శ్రీసత్యసాయి శత జయంతి ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. నీటి సమస్య లేకుండా బాబా అనేక ప్రాజెక్టులు నెలకొల్పారని ఆయన గుర్తు చేశారు. విరాళాల రూపంలో వచ్చిన నిధులను ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి వినియోగించారన్నారు. అనేక గ్రామాల్లో లక్షల మందికి తాగునీరు అందించారని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. ఎన్నో వైద్యాలయాలు స్థాపించారని కొనియాడారు. సత్యసాయి ట్రస్టుకు లక్షల మంది వాలంటీర్లు ఉన్నారని తెలిపారు. మానవ సేవే మాధవ సేవ అని నమ్మి సత్యసాయి ఆచరించారని, భగవాన్ సాయి సిద్ధాంతం ప్రపంచమంతా వ్యాపించిందని దాన్ని మనమంతా అర్థం చేసుకోవాలని చంద్రబాబు అన్నారు.
శ్రీవారిని దర్శించుకున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము - ప్రోటోకాల్ను పక్కనపెట్టి ప్రజలతో మమేకం
ముర్ముకు వీడ్కోలు పలికిన అనంతరం : సత్యసాయిబాబా మహా సమాధి దర్శనం, సహా ప్రసంగం అనంతరం రాష్ట్రపతి ముర్ముకు సీఎం, మంత్రులు వీడ్కోలు పలకారు. అనంతరం ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్కు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్వాగతం పలికారు. సాయంత్రం శ్రీసత్యసాయి ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ హయ్యర్ లెర్నింగ్ 44వ స్నాతకోత్సవానికి ఉపరాష్ట్రపతితో కలిసి హాజరుకానున్నారు. రాత్రికి పుట్టపర్తిలోనే బస చేయనున్నారు. రేపు (ఆదివారం) ఉదయం శ్రీసత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొననున్నారు.
తిరుచానూరు ఆలయాన్ని సందర్శించిన రాష్ట్రపతి ముర్ము - అనంతరం తిరుమలకు