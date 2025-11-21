శ్రీవారిని దర్శించుకున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము - ప్రోటోకాల్ను పక్కనపెట్టి ప్రజలతో మమేకం
శ్రీవారి ఆలయం నుంచి వెళ్తూ రాంభగీచ వసతిగృహం వద్ద వాహనం దిగిన రాష్ట్రపతి - భక్తులతో కరచాలనం చేసి చాక్లెట్లు పంచిన ద్రౌపదీ ముర్ము
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 12:48 PM IST
President Draupadi Murmu Visits Tirumala Temple : కలియుగ దైవం తిరుమల శ్రీవారిని రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము దర్శించుకున్నారు. మొదట క్షేత్రాధిపతి వరాహస్వామిని రాష్ట్రపతి ముర్ము దర్శించుకున్నారు. అనంతరం శ్రీవారి ఆలయం వద్దకు వచ్చారు. మహాద్వారం వద్ద రాష్ట్రపతికి టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్, అర్చకులు స్వాగతం పలికారు. ధ్వజస్తంభాన్ని దర్శించుకున్న తర్వాత రాష్ట్రపత్రి ముర్ము శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో రాష్ట్రపతికి పండితులు వేదాశీర్వచనం చేశారు. రాష్ట్రపతికి శ్రీవారి చిత్రపటం, తీర్థప్రసాదాలు అందించారు.
శ్రీవారి దర్శనానంతరం పద్మావతి అతిథి గృహానికి తిరుగు ప్రయాణమైన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము రాంభగీచ బస్ స్టేషన్ వద్ద రోడ్డు పక్కన నిల్చున్న భక్తులను పలకరించారు. ప్రోటోకాల్ను పక్కనపెట్టి ప్రజలతో మమేకమయ్యారు. తన కాన్వాయ్ ఆపి మరి అక్కడ ఉన్న వారిని కలిశారు. అనంతరం శ్రీవారి భక్తులకు రాష్ట్రపతి చాకెట్లను పంచారు.
పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న రాష్ట్రపతి : శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారి దర్శనార్థం రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము గురువారం తిరుమల చేరుకున్నారు. అంతకుముందు ఆమె తిరుచానూరులోని పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. కుమార్తె ఇతిశ్రీ ముర్ము, ఇతర కుటుంబసభ్యులతో కలిసి గురువారం సాయంత్రం 4.20 గంటలకు రేణిగుంట అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి వచ్చిన రాష్ట్రపతి, కుటుంబ సభ్యులు అక్కడి నుంచి నేరుగా తిరుచానూరు ఆలయానికి వెళ్లారు.
వారికి వేద పండితులు పూర్ణకుంభ స్వాగతం పలికారు. ఆలయ సంప్రదాయం ప్రకారం మహద్వారం నుంచి లోపలికి ప్రవేశించిన ద్రౌపదీ ముర్ము ముందుగా ధ్వజస్తంభానికి మొక్కారు. అనంతరం అమ్మవారి సేవలో పాల్గొన్నారు. ఆశీర్వాద మండపంలో రాష్ట్రపతికి దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, టీటీడీ ఈవో అనిల్కుమార్ సింఘాల్లు అమ్మవారి ప్రసాదాలు, జ్ఞాపికలు అందించి శేషవస్త్రంతో సత్కరించారు.
ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులతో ఫొటో : ఆలయం వెలుపల మీతో ఫొటో దిగుతామంటూ టీటీటీ బోర్డు సభ్యుడు భానుప్రకాష్రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేయగా రాష్ట్రపతి సానుకూలంగా స్పందించారు. హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత, మంత్రి రామనారాయణరెడ్డితోపాటు చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని రాష్ట్రపతితో కలిసి ఫొటో దిగారు. సమీపంలోనే ఉన్న ఈవో సింఘాల్, కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లను రాష్ట్రపతి పిలవడంతో వారూ వచ్చి ఫొటో తీయించుకున్నారు.
ద్రౌపదీ ముర్ము గురవారం సాయంత్రం 5.25కు తిరుమల చేరుకున్నారు. అక్కడి పద్మావతి అతిథిగృహం వద్ద టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, మంత్రి అనిత, అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి, బోర్డు సభ్యులు పనబాక లక్ష్మి, జానకీదేవి తదితరులు పుష్పగుచ్ఛాలు అందించి స్వాగతం పలికారు. రాష్ట్రపతి హోదాలో ద్రౌపదీ ముర్ము రెండో పర్యాయం నేడు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.
కనులపండువగా అమ్మవారికి ఊంజల్సేవ : తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి కార్తిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా గురువారం ఉదయం కల్పవృక్ష వాహనసేవ జరిగింది. అమ్మవారు చేతిలో పిల్లనగ్రోవి ధరించి మురళీకృష్ణుడు రూపంలో, రాత్రి హనుమంతవాహనంపై పట్టాభిరాముడి రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. అంతకుముందు సాయంత్రం అమ్మవారికి ఊంజల్సేవ కనులపండువగా జరిగింది.
ప్రస్తుతం తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి దర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 9 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 66,839 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. అలాగే శ్రీవారికి తలనీలాలు 19,220 మంది భక్తులు సమర్పించారు. తిరుమలలో నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.61 కోట్లు వచ్చింది.
