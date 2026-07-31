150 రకాల విత్తనాలు సేకరించిన ఉపాధ్యాయుడు - 'సీడ్ బ్యాంక్' ద్వారా సరికొత్త హరిత విప్లవం
ఉచితంగా విత్తనాలను పంపిణీ చేస్తున్న అధ్యాపకుడు - దాదాపు మూడేళ్లగా సీడ్ బ్యాంక్ ద్వారా రైతులకు సహాయం - ఇతర రాష్ట్రాల పంటల నుంచి కూడా సేకరించిన టీచర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 1:29 PM IST
A Teacher Restored All The Seeds: పాఠాలు చెప్పే చేతులే పచ్చటి విత్తనాలకు కాపలాదారులుగా మారాయి. బడి పిల్లలకు అక్షర జ్ఞానాన్ని పంచుతూనే, రేపటి తరం ఆకలి తీర్చే అన్నదాతలకు అరుదైన దేశీయ విత్తనాల నిధిని అందిస్తున్నారు ఆ ఉపాధ్యాయుడు. మాయమైపోతున్న దేశవాళీ విత్తనాలను భవిష్యత్తు కోసం దాచి ఉంచాలనే సంకల్పంతో, ఆయన ఏర్పాటు చేసిన 'సీడ్ బ్యాంక్' ఇప్పుడు సరికొత్త హరిత విప్లవానికి వేదికవుతోంది.
అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడ గ్రామానికి చెందిన ఉపాధ్యాయుడు కోరుపోలు గంగాధర రావు, అంతరించిపోతున్న దేశీయ విత్తన రకాలను సంరక్షించడాన్ని తన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. గత మూడేళ్లుగా దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రకాల విత్తనాలను సేకరించడాన్ని ఆయన ఒక ధ్యేయంగా మార్చుకున్నారు. ఆరోగ్యకరమైన పంటల సాగును ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో, ఆయన ఈ విత్తనాలపై అవగాహన కల్పిస్తూ ప్రజలకు ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్నారు. గంగాధర రావు భరణికం పంచాయతీ పరిధిలోని బాపడుపాలెం మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా పని చేస్తున్నారు.
150 రకాల సేకరణ: సొరకాయ, బీరకాయ, దోసకాయ, గుమ్మడికాయ, బొప్పాయి, కాకరకాయ, వంకాయ, బెండకాయ, మునగ, నేరేడు, జామ, వెలగపండు, రేగు, చిక్కుడు, మిరప, టమోటా, 'రాజుల చిక్కుడు' (ఒక ప్రత్యేక రకం చిక్కుడు) వంటి వివిధ రకాల ఆకుకూరలతో సహా మొత్తం 150 రకాల విత్తనాలను ఆయన సేకరించారు. రాజస్థాన్, హర్యానా, తమిళనాడు, కర్ణాటక, విశాఖపట్నం ఏజెన్సీ ప్రాంతం, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్ వంటి ప్రాంతాల నుంచి ఈ విత్తనాలను సేకరించారు. హైబ్రిడ్ విత్తనాల ద్వారా పండించిన పంటలు ఆకలిని తీర్చినప్పటికీ, వాటి వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పరిమితమని, అదే దేశీయ పంటలు శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తాయని ఆయన వివరిస్తున్నారు.
పోస్ట్ ద్వారా పంపిణీ: గత రెండు నెలలుగా గంగాధర రావు సోషల్ మీడియా ద్వారా దేశీయ విత్తనాల గురించి ప్రచారం చేస్తూ వాటిని పంపిణీ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన వద్ద 1,200 మందికి సరిపడా విత్తనాల నిల్వ ఉంది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి చాలా మంది విత్తనాల కోసం ఆయనకు లేఖలు రాస్తున్నారు, ఆయన వాటిని 'ఇండియా పోస్ట్' ద్వారా అందరికీ పంపిస్తున్నారు. ఇప్పటికే సుమారు 750 మందికి విత్తనాలు పంపిణీ చేశారు. ఒక్కో వ్యక్తికి ఐదు రకాల విత్తనాలను అందిస్తున్నారు.
ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు : కె. గంగాధర రావు అధిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలిగిన దేశీయ విత్తనాల ప్యాకెట్లను సేకరించి ఒక విత్తన నిధిని (seed bank) ఏర్పాటు చేశానని చెప్పారు. వాటిని తన దగ్గరే ఉంచుకోవడం కంటే, పది మందికి పంపిణీ చేస్తే, వారు ఇతరులతో ఆ విత్తనాలను పంచుకునే అవకాశం ఉంటుందని, తద్వారా దేశీయ రకాల వ్యాప్తికి సహాయపడుతుందని తాను భావించినట్లు తెలిపారు. ఇంకా 600 మందికి సరిపడా విత్తనాలు తన దగ్గర ఉన్నాయని, అవసరమైన ఎవరికైనా వాటిని ఉచితంగా అందిస్తానని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"అధిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలిగిన దేశీయ విత్తనాల ప్యాకెట్లను సేకరించి నేను ఒక సీడ్ బ్యాంక్ (seed bank) ఏర్పాటు చేశాను. వాటిని నా దగ్గరే ఉంచుకోవడం కంటే, పది మందికి పంపిణీ చేస్తే, వారు ఇతరులతో ఆ విత్తనాలను పంచుకునే అవకాశం ఉంటుందని, తద్వారా దేశీయ రకాల వ్యాప్తికి సహాయపడుతుందని నేను భావించాను. ఇంకా 600 మందికి సరిపడా విత్తనాలు నా దగ్గర ఉన్నాయి. అవసరమైన ఎవరికైనా వాటిని ఉచితంగా అందిస్తాను" -కె. గంగాధర రావు, అధ్యాపకుడు
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