7,500 హెక్టార్లలో ఆటోమేషన్ విధానం - పెరగనున్న పంట ఉత్పత్తి, ఆదాయం
2026 మార్చి నాటికి 25 లక్షలమందికి అగ్రిటెక్ ప్లాట్ఫారం - రైతులకు అందుబాటులోకి రానున్న డ్రోన్లు - సాంకేతికతతో గ్లోబల్ హబ్గా రాయలసీమ- కలెక్టర్ల సదస్సులో వ్యవసాయశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి రాజశేఖర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 5:17 PM IST
Automation Method in Agricultural Sector: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలో తాజాగా నిర్వహించిన కలెక్టర్ల సదస్సులో ఒక్కో శాఖపై చర్చలు జరిపారు. అన్ని శాఖలలో నూతన విధానాల కోసం సంబంధిత కార్యదర్శులు ప్రణాళికలు వేసి ప్రజెంటేషన్ ద్వారా సీఎంకు తెలియజేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వ్యవసాయశాఖలో కొత్తగా చేపట్టాల్సిన అభివృద్ధి పనుల గురించి వ్యవసాయశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి రాజశేఖర్ కీలక విషయాలను వెల్లడించారు.
భవిష్యత్తులో రానున్న మార్పులు: ఈ సంవత్సరానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 7,500 హెక్టార్లలో ఆటోమేషన్ విధానాన్ని తీసుకురానున్నట్లు, ముఖ్యంగా రాయలసీమలో దీనిని ఎక్కువగా వినియోగించనున్నట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఉన్న సంప్రదాయ డ్రిప్ విధానానికి ఈ ఆటోమేషన్ పద్ధతిని జోడిస్తే పంట ఉత్పత్తి వృద్ధితోపాటు ఆదాయం కూడా పెరుగుతుందని అన్నారు. ఈ విషయంపై కలెక్టర్ల సదస్సులో అగ్రి టెక్పై వ్యవసాయశాఖ ఎక్స్ అఫిసియో కార్యదర్శి రాజశేఖర్ ప్రజంటేషన్ ఇచ్చారు.
అగ్రిటెక్ ప్లాట్ఫారంపై దృష్టి: రాబోయే ఏడాది (2026) మార్చి నాటికి 25 లక్షలమంది అగ్రిటెక్ ప్లాట్ఫారం అనుసంధానమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నాం. పంటల సాగుకు అనుగుణంగా రైతులకు మేలు జరిగేలా ప్రాంతాలవారీగా అగ్రిటెక్ విధానాల్ని అనుసరిస్తున్నాం. వ్యవసాయంలో ఏఐ వినియోగానికి సంబంధించి నీతి ఆయోగ్ 28 అంశాలను సూచించింది. వాటిలో 18 అంశాలను ఇప్పటికే చేశామని, వీటి అమలుతో రాష్ట్రాన్ని దేశంలోనే ముందు వరుసలో నిలిపామన్నారు.
డ్రోన్లతోనే అన్ని పనులు: ఎరువులు, పురుగు మందుల వాడకం, విత్తనాలు చల్లడంలోనూ డ్రోన్లను వినియోగిస్తున్నాం. దీనివల్ల రైతులకు పెట్టుబడి ఖర్చు తగ్గుతుంది. 2024-25 ఏడాదిలో 68 వేల హెక్టార్లు పురుగు మందుల పిచికారిని రాష్ట్రంలో చేశారు. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు 61 వేల హెక్టార్లలో పిచికారి జరిగింది అని వ్యవసాయ కార్యదర్శి వివరించారు.
ప్రత్యేక యాప్లతో అవగాహన: డ్రోన్ దీదీ, కిసాన్ డ్రోన్ల వినియోగానికి ప్రత్యేక యాప్ను తయారు చేసి డ్రోన్ యజమానులు, రైతుల్ని ఒకే ప్లాట్ఫాం పైకి తీసుకొస్తున్నాం. పురుగుల మందు వాడకం సాగు మొత్తం కాకుండా ఏ మొక్కకు అవసరమో దాన్ని గుర్తించి పిచికారి చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. తద్వారా డ్రోన్ వినియోగ ఖర్చు కూడా తగ్గుతుందని అన్నారు.
పరిమాణం చిన్నదిగా ఉండి తక్కువ సమయంలోనే ఛార్జీ అయ్యే, ఎక్కువ బరువు తీసుకెళ్లగలిగే డ్రోన్లను రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నాం. రాయలసీమను గ్లోబల్ హబ్గా మార్చేందుకు ఉద్యాన పంటల సాగులో సాంకేతికతను వినియోగిస్తున్నాం.
ఆదాయం పెంపుపై చర్యలు: ఆహారశుద్ధి రంగంలో వాల్యూ చైన్ను విశ్లేషిస్తే రా మెటీరియల్ ఉత్పత్తి చేసే రైతులతో పోలిస్తే మిగతా వారికే ఎక్కువ ఆదాయం ఉందన్నారు. ఎఫ్పీవోలు, ఎంఎస్ఎంఈల ద్వారా వీరికి ఆదాయం పెరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. దీనికి కూడా సాంకేతికతను వినియోగిస్తున్నామన్నారు.
ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియెంటెడ్ అగ్రి బిజినెస్ మోడల్స్, స్మార్ట్ ఫార్మింగ్ టెక్నాలజీస్ను అమలు చేస్తున్నామని వ్యవసాయశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి రాజశేఖర్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వ్యవసాయ రంగంలోని ముఖ్య మార్పుల గురించి తెలియజేశారు.
