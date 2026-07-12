భూగర్భ జలాలు అట్టడుగుకు - హైదరాబాద్ ప్రజలకు ట్యాంకర్లే దిక్కు!
వర్షాభావంతో నగరంలో తీవ్రమవుతున్న నీటి ఎద్దడి - రోజూ జలమండలి నుంచే 18వేల ట్యాంకర్ల సరఫరా - భారీ అపార్ట్మెంట్లలో విచ్చలవిడిగా బోర్లు - పట్టించుకోని అధికారులు - దండుకుంటున్న ప్రైవేట్ ట్యాంకర్ వ్యాపారులు
Published : July 12, 2026 at 8:00 PM IST
Hyderabad Groundwater problems : ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో తీవ్రంగా నీటి కరవు పీడిస్తోంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని సాగు, తాగు నీటికే కాకుండా నగరాలు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో నీటి ఎద్దడి ప్రజలను కంటతడి పెట్టిస్తోంది. ఇటీవల హైదరాబాద్ మహానగరంలోని కూకట్పల్లికి చెందిన రమేష్, నాలుగేళ్ల కిందట తన ఇంటి నిర్మాణ సమయంలో ఒక బోర్వెల్ వేయించారు. 1,000 అడుగుల లోతులో వేయగా, మొదట్లో సమృద్ధిగా నీరు లభించింది. అయితే, ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నాటికి అది ఎండిపోయింది. దాంతో, సమీపంలోనే ఆయన మరో బోర్వెల్ను 1,200 అడుగుల లోతు వరకు వేయించడానికి దాదాపు రూ.6 లక్షలు ఖర్చు చేశారు.
అల్విన్ కాలనీకి చెందిన ఒక రిటైర్డ్ ఉద్యోగి ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో రెండు వేర్వేరు చోట్ల 1,000 అడుగుల లోతు వరకు బోర్లు వేసినా నీరు పడలేదు. దాదాపు రూ.10 లక్షలు నేల పాలయ్యాయి. ఇప్పుడు ఆయన మరో ప్రదేశంలో మరింత లోతుగా బోరు వేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.
పెరుగుతున్న నీటి బిల్లుల భారం : మహానగరంలో వేసవిలో తరచూ నీటి ఎద్దడి ఎదురవడం సహజమే. కానీ, ఈ సంవత్సరం కష్టాలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. ఎల్ నినో ప్రభావం కావచ్చు లేదా వర్షపాతం లోపం కావచ్చు. నగరం మాత్రం ప్రస్తుతం తీవ్ర నీటి సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. నగరవాసులు ఇప్పుడు పూర్తిగా వాటర్ బోర్డు సరఫరా చేసే నీరు, ప్రైవేట్ ట్యాంకర్లపైనే ఆధారపడుతున్నారు. దీనివల్ల నీటి బిల్లులు భారీగా పెరిగాయి. వర్షాలు లేకపోవడంతో భూగర్భ జలమట్టాలు గణనీయంగా పడిపోయాయి.
జల మండలి నుంచే 18 వేల ట్యాంకర్లు : మహానగరంలో 60 శాతం బోరు బావులు వట్టిపోయాయి. మహానగర పరిధిలోకి వచ్చే రంగారెడ్డి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాలు మినహాయించి, మేడ్చల్, హైదరాబాద్ జిల్లాల్లో భూగర్భ జలాలు దారుణ స్థితికి చేరుకున్నాయి. జులై మాసం మధ్యకి చేరుకున్నా కూడా జల మండలి నుంచి రోజుకు 18 వేల నీటి ట్యాంకర్లు బుక్ అవుతుండటం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. ఇక ప్రైవేట్ ఈ సంఖ్యకు రెట్టింపు ట్యాంకర్లు సరఫరా చేస్తుండొచ్చని అంచనా.
అడ్డగోలుగా బోర్వెల్స్ తవ్వకం! : కోర్ అర్బన్ రీజియన్ (క్యూర్) పరిధిలో దాదాపు 30 లక్షల భవనాలు ఉంటాయని అంచనా. ప్రతి ఇంటి నిర్మాణ సమయంలో ఒక బోర్వెల్ వేస్తున్నారు. కొన్నాళ్లకు అది ఎండిపోతే మరొకటి వేస్తున్నారు. దీనివల్ల భూగర్భ జలమట్టాలు నామమాత్రంగా మిగిలాయి. అపార్ట్మెంట్లు, బహుళ అంతస్తుల భవనాలలో, సగటున 8.5 అంగుళాల వ్యాసం గల పెద్ద బోర్వెల్లను సుమారు 2 వేల అడుగుల లోతు వరకు తవ్వుతున్నారు.
యజమానుల నుంచి ముడుపులు : నగరవ్యాప్తంగా భారీ బోర్వెల్ డ్రిల్లింగ్ యంత్రాలు అనుమతులు లేకుండానే యథేచ్ఛగా పనిచేస్తున్నాయి. బోరు బావులు తవ్వుకునేందుకు అనుమతులను స్వయంగా అధికారులే ఇవ్వలేదని చెబుతున్నప్పటికీ, స్కై టవర్స్ల్లో భారీ ఎత్తున బోర్లు వేస్తున్నారు. దీనికి తోడుగా బల్క్ కనెక్షన్ల కోసం జలమండలి నుంచి అనుమతులు పొందుతున్నారు. బోర్లు తవ్వుతున్న ఆయా యజమానుల నుంచి అధికారులు లంచాలు తీసుకుని, ఈ సమస్యను చూసీ చూడనట్లు వదిలేస్తున్నారు.
అస్తవ్యస్తమైన తాగునీటి సరఫరా : జలమండలి తాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా మారింది. కొన్ని ప్రాంతాలకు ఒక రోజు విడిచి ఒక రోజు నీరు అందుతుండగా, ఇతర కాలనీలకు రెండు రోజులకు ఒకసారి మాత్రమే సరఫరా అవుతోంది. జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్ వంటి ప్రాంతాలలో, పెద్ద భవనాలకు ఎక్కువ సేపు నీరు అందుతుండగా, పక్కనే ఉన్న కాలనీలకు మూడు రోజులకు ఒకసారి మాత్రమే నీరు వస్తోంది. ఇటీవల, ఆయా ప్రాంతాల నివాసితులు నిరసన చేస్తూ, నీటి ట్యాంకర్లను అడ్డుకున్నారు.
నగరంలో చాలా మంది ప్రజలు ప్రైవేట్ ట్యాంకర్లపైనే ఆధారపడుతున్నారు. దీంతో ప్రైవేట్ వ్యాపారులు రూ.కోట్లు దండుకుంటున్నారు. జంట జలాశయాల పరీవాహక ప్రాంతాలలోని శిఖం భూముల్లో అక్రమంగా బోర్లు తవ్వి, విచక్షణారహితంగా నీటిని తోడుతున్నారు. నగరానికి నీటి సరఫరా కోసం వారు వ్యవసాయ బోర్లను కూడా లీజుకు తీసుకుంటున్నారు.
రోజుకు 500 ఎమ్జీడీల భూగర్భ జలం : క్యూర్ పరిధిలోని మొత్తం 14.50 లక్షల నీటి కనెక్షన్లు ఉన్నయి. రోజువారీగా 550 మిలియన్ గ్యాలరీ పర్ డే (ఎమ్జీడీ) నీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు. కానీ, రోజూ నగరానికి 1,876 మిలియన్ లీటర్లు అవసరమవుతోంది. ఇందులో సుమారు సుమారు 500 ఎమ్జీడీల భూగర్భ జలాలను తోడుతున్నారు. నగరంలో ప్రస్తుతం 30 లక్షలకు పైగా బోర్లు వినియోగంలో ఉన్నాయి. కేవలం జలమండలి నుంచే రోజూ 18,500 ట్యాంకర్ల సరఫరా చేస్తున్నారు.
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