వచ్చేది మరో ఎండాకాలమే! - రాష్ట్రంలో రానున్న రోజుల వాతావరణంపై ఐఎండీ అలర్ట్
ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో వేసవిని తలపించేలా ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. ఇవాళ్టితో తెలంగాణ నుంచి నైరుతి రుతుపనాలు నిష్క్రమిస్తాయని, రానున్న 2 నెలల్లో ఎల్నినో ప్రభావం తీవ్రం కానుందని వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్రావు తెలిపారు.
Published : October 8, 2026 at 4:24 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 4:31 PM IST
Telangana Upcoming Weather Report : రాష్ట్రంలో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. సాధారణం కన్నా 3 నుంచి 5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతున్నట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. దీంతో ఉక్కపోత వాతావరణం నెలకొని జనం అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో వాతావరణ పరిస్థితులు ఈ విధంగానే కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్రావు తెలిపారు.
అలాగే తెలంగాణ నుంచి నైరుతి రుతుపవనాల నిష్క్రమణ ప్రారంభమైందన్నారు. ఇవాళ ఉత్తర, మధ్య తెలంగాణ నుంచి నిష్క్రమించిన నైరుతి రుతుపవనాలు, రేపటికల్లా పూర్తిస్థాయిలో తిరోగమనమవుతాయని ఆయన తెలిపారు. రానున్న రోజుల్లో రాష్ట్రంలో ఉండబోయే వాతావరణ పరిస్థితులను తెలుసుకోవడానికి ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్ ఐఎండీ అధికారి శ్రీనివాస్రావుతో ప్రత్యేక ముఖాముఖి నిర్వహించింది.
ప్ర : ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో వర్షాలతో పాటు చలి కూడా తక్కువగానే ఉంటున్నట్లు కనిపిస్తోంది? దీనికి కారణాలు ఏంటి?
జ : దీనికి ఎల్నినో ప్రభావమే కారణం. ఈ సంవత్సరం బలమైన అల్పపీడనాలు ఉన్నప్పుడు తప్పిస్తే, మిగితా సమయాల్లో వర్షాలు కురవలేదు. ఎండలు, ఉక్కపోత పెరిగాయి. రానున్న 2 నెలల్లో ఎల్నినో ప్రభావం మరింత తీవ్రంగా మారనుంది. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటి నుంచే సాధారణం కన్నా 3 నుంచి 5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి.
ప్ర : రాష్ట్రంలో ఏయే జిల్లాల్లో ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది?
జ : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎల్నినో ప్రభావం ఉంటుంది. అయితే ప్రస్తుతానికి ఉమ్మడి జిల్లాలైన ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, నల్గొండ, మహబూబ్నగర్లో 35 నుంచి 36 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఇవి సాధారణం కన్నా 4 డిగ్రీలు ఎక్కువ.
ప్ర : అక్టోబర్ నెలలోనే ఇలా ఉంటుందా? మున్ముందు కూడా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంటుందా?
జ : సాధారణంగా నవంబర్, డిసెంబర్లో చలికాలం కారణంగా వాతావరణం చల్లబడుతుంది. అయితే ఈసారి ఎల్నినో వల్ల శీతాకాలంలోనూ సాధారణం కన్నా 3 నుంచి 4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగానే కొనసాగే అవకాశాలున్నాయి. దీనివల్ల ఈ ఏడాది చలి తక్కువగానే ఉంటుంది.
ప్ర : ఎల్నినో ప్రభావం ఇంకా ఎప్పటి వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది?
జ : మరో రెండు నెలల దాకా ఎల్నినో ప్రభావం బలంగా ఉండనుందని అంతర్జాతీయ వాతావరణ సంస్థలు చెబుతున్నాయి. క్రమంగా 6 నెలల నుంచి ఎలా పెరుగుతూ వచ్చిందో, తగ్గడానికి కూడా అలాగే ఎక్కువ సమయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
ప్ర : ఎండతో పాటు ఉక్కపోత వాతావరణం ఉండటానికి కారణం ఏంటి?
జ : సాధారణంగా రుతుపవనాల సమయాల్లో గాల్లో తేమ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఉక్కపోతగా అనిపిస్తుంది. దీనికి ఈసారి అధిక ఉష్ణోగ్రతలు తోడవ్వడంతో మరింత తీవ్రంగా మారి ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తోంది.
ప్ర : రాష్ట్రంలో నైరుతి రుతుపనాలు కూడా నిష్క్రమిస్తున్నాయా?
జ : సెప్టెంబరు 19 నుంచే దేశంలో నైరుతి రుతుపవనాలు తిరుగుముఖం పట్టాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తర రాష్ట్రాల నుంచి నిష్క్రమిస్తూ ఇవాళ మన రాష్ట్రంలో తిరోగమనం అవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్ర : ఇక మన రాష్ట్రంలో ఇప్పట్లో వర్షాలు కురవనట్లేనా?
జ : రానున్న 4 నుంచి 5 రోజుల వరకు ఎలాంటి వర్ష సూచన కనిపించడం లేదు. తేమ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో సాయంత్రం వేళ మేఘావృత్తమై తేలిక పాటి జల్లులు మాత్రమే కురిసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక నైరుతి రుతుపనాలు పూర్తి స్థాయిలో నిష్క్రమించిన తర్వాత ఈశాన్య రుతుపవనాలు ప్రవేశిస్తాయి. అయితే ఈ రుతుపనాల ద్వారా ప్రధానంగా తూర్పు కోస్తా ప్రాంతాల్లో తప్పితే మన రాష్ట్రంలో పెద్దగా వానలు పడే అవకాశం ఉండదు. ఒకవేళ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నా, 7 రోజుల ముందే ప్రకటిస్తాం.
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