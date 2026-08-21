ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు గుడ్న్యూస్ - చివరి విడత డబ్బు చెల్లింపులకు లైన్ క్లియర్!
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల చివరి విడత డబ్బు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా - నిర్ణయం తీసుకున్న గృహ నిర్మాణ సంస్థ - మొదటి దశలో ఇవ్వాల్సిన రూ.లక్ష జరగని చివరి విడత చెల్లింపు
Published : August 21, 2026 at 9:43 AM IST|
Updated : August 21, 2026 at 9:48 AM IST
Final Bills For Indiramma Housing Scheme : 'ఇందిరమ్మ' గృహ నిర్మాణ లబ్ధిదారులకు చెల్లించాల్సిన చివరి విడత మొత్తాన్ని ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా విడుదల చేయాలని గృహ నిర్మాణ సంస్థ నిర్ణయించింది. మొదటి దశలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లను నిర్మించుకున్న లబ్ధిదారులకు ఇంకా రూ.లక్ష చొప్పున అందాల్సిన చివరి విడత చెల్లింపు జరగలేదు. ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన (గ్రామీణ) కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక్కో ఇంటికి తన వాటాగా రాష్ట్రానికి రూ.72,000 అందిస్తుంది. కేంద్ర నిధులు వచ్చే వరకు వేచి చూసే క్రమంలో అధికారులు గతంలో లబ్ధిదారులకు చివరి విడత చెల్లింపును నిలిపి ఉంచారు.
అయితే 'పీఎంఏవై-జీ' నుంచి రాష్ట్రానికి ఎన్ని ఇళ్లను కేటాయించాలనే దానిపై గానీ, నిధుల విడుదలకు సంబంధించిన సమయంపై గానీ కేంద్రం నుంచి ఎటువంటి స్పష్టత రాలేదని గృహ నిర్మాణ సంస్థ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. లబ్ధిదారులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేందుకు, నిర్ణీత గడువులోగా ఇంటి నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసుకున్న వారికి నేరుగా చివరి విడత చెల్లింపును విడుదల చేసేందుకు సంస్థ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ప్రభుత్వ ఆమోదం లభించిన వెంటనే లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో చివరి విడత మొత్తాన్ని జమ చేసేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి.
ఒక్కో విడతలో రూ.300 కోట్లు : గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇందిరమ్మ గృహ నిర్మాణ పథకం మొదటి దశలో భాగంగా ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రాంతం మినహా 3.68 లక్షల ఇళ్లను కేటాయించింది. వీటిలో 3.22 లక్షల ఇళ్లు లబ్ధిదారులకు మంజూరయ్యాయి. సుమారు 1.60 లక్షల మంది లబ్ధిదారులు ఇప్పటికే గృహ ప్రవేశం చేయగా, మిగిలిన ఇళ్ల నిర్మాణం తుది దశలో ఉంది. గృహ నిర్మాణ సంస్థ ఒక్కో లబ్ధిదారునికి ఇంటి నిర్మాణం కోసం మొత్తం రూ.5 లక్షలను 4 విడతలుగా అందిస్తుంది.
ఇళ్లను పూర్తి చేసుకున్న లబ్ధిదారులకు చివరి విడత (నాల్గో విడత) నిధులను విడుదల చేయడానికి రూ.1,000 కోట్ల మొత్తం అవసరం. అయితే అధికారులు ఈ నిధులను ఒక్కో విడతకు రూ.300 కోట్ల చొప్పున మూడు విడతలుగా విడుదల చేయాలని యోచిస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటా వస్తే, ఆ నిధులను ఇంకా ఇంటి నిర్మాణం పూర్తి కాని లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేయవచ్చని వారు పేర్కొంటున్నారు.
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