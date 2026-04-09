త్వరలో అందుబాటులోకి పిడుగురాళ్ల వైద్య కళాశాల - తీరనున్న ప్రజల కష్టాలు

ఈ నెల మూడో వారం నుంచి ఓపీ సేవలు - ప్రజల ఆరోగ్య రక్షణకు కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు - 800 మందికి పైగా సిబ్బంది నియామకానికి సీఎం పచ్చజెండా

Published : April 9, 2026 at 6:31 PM IST

Piduguralla Medical College : అనారోగ్య సమస్య వస్తే ఆందోళనే! రోడ్డు ప్రమాదం జరిగితే ఆయువు నిలబడుతుందో లేదో తెలియదు. కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఆస్పత్రికి వెళ్లే వరకు ఆశలు వదులుకోవాల్సిందే! అత్యవసర సేవలందించే ప్రభుత్వాసుపత్రి లేక మాచర్ల, గురజాల, వినుకొండ నియోజకవర్గ ప్రజలు పడుతున్న వేదన ఇది. ఈ దుస్థితిని మార్చి ప్రజలకు ఆరోగ్య భరోసా కల్పించేలా కూటమి ప్రభుత్వం వడివడిగా అడుగులు వేస్తోంది. పిడుగురాళ్ల వైద్య కళాశాలను ప్రారంభించి ఈ నెలలోనే సేవలు అందుబాటులోకి తెచ్చేలా రంగం సిద్ధం చేసింది. దీంతో వైద్య కష్టాలు తీరతాయంటూ ప్రజలు కోటి ఆశలతో ఎదురుచూస్తున్నారు.

పల్నాడు ప్రజల వైద్య కష్టాలు తీర్చేలా ప్రభుత్వం కృషి : పల్నాడు జిల్లాలోని 7 నియోజకవర్గాల ప్రజల వైద్య కష్టాలు తీర్చేలా పిడుగురాళ్ల సమీపంలో ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, బోధనాసుపత్రి నిర్మాణాన్ని 2021లో ప్రారంభించారు. కేంద్రం నిధులు మంజూరు చేసినా నాటి వైఎస్సార్​సీపీ ప్రభుత్వం నిర్మాణ పనుల్ని మధ్యలోనే వదిలేయడంతో ప్రజలకు కష్టాలు తప్పలేదు. తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం మెరుగైన వైద్య సేవల్ని అందుబాటులోకి తెచ్చేలా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టింది. కామేపల్లిలో 47ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రూపుదిద్దుకుంటున్న వైద్య కళాశాల నిర్మాణానికి 450కోట్లు ఖర్చువుతుంది. ఇందులో కేంద్రం 195 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయగా మిగిలిన ఖర్చును రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తోంది.


800 మందికి పైగా సిబ్బంది నియామకానికి సీఎం పచ్చజెండా : వైద్య కళాశాలను 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. 800 మందికి పైగా సిబ్బంది నియామకానికి పచ్చజెండా ఊపారు. మంత్రి సత్యకుమార్ ఎప్పటికప్పుడు పనులను పర్యవేక్షిస్తూ మే 15 నాటికి కళాశాలను అందుబాటులోకి తెచ్చేలా చర్యలు చేపట్టారు. పిడుగురాళ్ల వైద్య కళాశాల ద్వారా 100 MBBS సీట్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. జాతీయ వైద్య కమిషన్ ప్రమాణాల ప్రకారం డాక్టర్లతో సహా 700 మంది సిబ్బంది అవసరం ఉంటుంది. ఇప్పటికే ప్రభుత్వం 520 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసే ప్రక్రియ ప్రారంభించింది. ఈ నెల మూడో వారం నుంచి బోధనాసుపత్రిలో ఓపీ సేవలు ప్రారంభించేలా చకచకా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. అనుకున్న సమయానికే బోధనాసుపత్రి, వైద్య కళాశాల అందుబాటులోకి తెస్తామని ప్రజాప్రతినిధులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు

వీలైనంత త్వరగా పూర్తి కావాలన్న నిర్మాణ పనులు : మొదటి విడతలకు 100 మంది మెడికల్​ విద్యార్థలను కాలేజ్​ కోసం రెడి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని, రాష్ట్రంలో ఏ ప్రభుత్వ కాలేజీ లేని విధంగా దీన్ని నిర్మిస్తున్నామంటూ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ తెలిపారు. అలానే ప్రభుత్వ అందించే సహకారం ఎల్లప్పుడు ఉంటుందని, వీలైనంత త్వరగా నిర్మాణ పనులు పూర్తి చేసి కళాశాలను అందిస్తారని ఆశిస్తున్నానంటూ స్పష్టం చేశారు.

ఆసుపత్రి పనులు మొదలు పెట్టేందుకు దాదాపు 70మందిని ఇక్కడికి పంపించాము. ఈ ఆసుపత్రిలో స్టాఫ్​ కోసం డీఎస్​సీ ద్వార 211 పోస్టులకు గాను నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేశాము. నేష్నల్​ మెడికల్​ కౌన్సిల్​ వాళ్లు వచ్చి ఈ కాలేజ్​లో అన్ని విధాల సౌకర్యలు కలిగి ఉన్నాయా లేదా అనే విషయాన్ని ఇన్​స్పెక్ట్​ చేస్తారు. ఇందులో ఏ ఒక్క దానికి సంబంధించిన సౌకర్యలు లేకపోతే కాలేజ్​కు పర్మిషన్​ ఇవ్వడం కూదరదు. అందుకే దీనికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కదానిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెడుతున్నాము -లావా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు,ఎంపీ

దశాబ్దాలుగా ప్రభుత్వాసుపత్రి లేక సకాలంలో వైద్యం అందక ఎంతో ఇబ్బంది పడ్డామని పల్నాడు ప్రాంత ప్రజలు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వ చొరవతో వైద్య సేవలు అందుతాయని హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

