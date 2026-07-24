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ఆగస్టు 1న భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం - ముమ్మరంగా సాగుతున్న ఏర్పాట్లు

భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవానికి ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు - ఏర్పాట్లపై మంత్రుల సంఘం అధికాలతో సమీక్ష- సభా ప్రాంగణం, వేదిక, భద్రత, పార్కింగ్ గురించి వివరించిన అధికారులు

Bhogapuram Airport Opens On August 1 By Pm Modi
Bhogapuram Airport Opens On August 1 By Pm Modi (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 7:34 AM IST

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Bhogapuram Airport Opens On August 1 By Pm Modi : విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో నిర్మించిన అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఆగస్టు ఒకటో తేదీన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభం కానుంది. ఈ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌తో ఉత్తరాంధ్ర రూపురేఖలు మారనున్నాయి. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి ఈ విమానాశ్రయం ఎంతో దోహదం చేయనుంది. ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా నిర్వహించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తోంది. దీన్ని అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. ప్రారంభోత్సవానికి ప్రధాని రానున్న నేపథ్యంలో ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి.

ఆగస్టు 1న భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం (ETV Bharat)

ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్న ప్రభుత్వం: ఎయిర్‌పోర్ట్ ముందు అల్లూరి సీతారామరాజు భారీ విగ్రహాన్ని నెలకొల్పనున్నారు. ప్రవేశద్వారం ముందు ఏటికొప్పాక బొమ్మలు, బొబ్బిలి వీణతో పాటు జానపద కళారూపాలు ప్రతిబింబించే విధంగా కళాకృతులు ఏర్పాటు చేశారు. ఏర్పాట్లపై ఉండవల్లి నివాసంలో మంత్రి లోకేశ్‌ నేతృత్వంలోని మంత్రుల సంఘం అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా అధికారులు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. బహిరంగ సభా ప్రాంగణం, వేదిక, భద్రత, వివిధ గ్యాలరీలు, గ్రీన్ రూమ్స్, జనసమీకరణ, పార్కింగ్, రవాణా, భోజనం, తాగునీరు, పారిశుద్ధ్య ఏర్పాట్ల గురించి వివరించారు. మంత్రుల సంఘం పలు సూచనలు చేసింది. విమానాశ్రయ ప్రారంభం సందర్భంగా భోగాపురం సమీపంలో 60 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సుమారు రెండు లక్షల మందితో భారీ బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

ప్రధాని రాక నేపథ్యంలో విద్యార్థులతో పెద్ద ఎత్తున థింసా నృత్య ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అరకు కాఫీ విశిష్టతను తెలిపేలా స్టాల్ ఏర్పాటుపైనూ సమావేశంలో చర్చించారు. మరోవైపు అధికారులు విమానాశ్రయాన్ని పరిశీలించారు. అరైవల్, డిపార్చర్, చెక్-ఇన్ కౌంటర్లు, భద్రతా తనిఖీ కేంద్రాలు, వీఐపీ లాంజ్‌లు, ప్రయాణికుల నిరీక్షణ మందిరాలు, బ్యాగేజ్ హ్యాండ్లింగ్, లగేజ్ క్యారియర్ వ్యవస్థ, బోర్డింగ్ ప్రాంతాలు, విమానాల ల్యాండింగ్‌కు సంబంధించిన సదుపాయాలు, అంతర్గత రాకపోకల ఏర్పాట్లను సమగ్రంగా పరిశీలించారు.

ప్రధానిని ఆహ్వానించిన ముఖ్యమంత్రి: భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని ఆగస్టు 1న ప్రారంభించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కోరారు. బుధవారం ఉదయం పార్లమెంటు భవనంలోని తన కార్యాలయంలో ప్రధానిని కలిసిన ఆయన, ఈ కార్యక్రమానికి అధికారికంగా ఆహ్వానించారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ హయాంలో అప్పటి ప్రధాని వాజ్‌పేయి గ్రీన్‌ఫీల్డ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి ఆమోదం తెలిపారని, ఇప్పుడు ఆ భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రాజెక్టు పూర్తయి మోదీ హయాంలో ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధంగా ఉందని ఆయన వివరించారు. దీనిపై ప్రధాని మోదీ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ, ప్రారంభోత్సవానికి హాజరవుతానని హామీ ఇచ్చారు. కేంద్ర మంత్రులు రామ్మోహన్ నాయుడు, శ్రీనివాస వర్మ, అలాగే ఎంపీలు లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, కలిశెట్టి అప్పల నాయుడులతో కలిసి ముఖ్యమంత్రి ప్రధాని కార్యాలయాన్ని సందర్శించి, వారందరూ కలిసి ప్రధానితో కాసేపు మాట్లాడారు.

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