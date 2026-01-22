నోరూరిస్తున్న 'మువ్వచెక్కీలు' - శీతాకాలం వంటకంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు
ఆంధ్రా, ఒడిశా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక మిఠాయిగా పేరొందిన నెయ్యి చెక్కీలు - ధనుర్మాస సీజన్ మూడు నెలల్లనే దొరుకుతుండటం విశేషం - కొత్త ధాన్యంతో చేసిన పేలాలుతో నెయ్యిచెక్కీలు తయారీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 10:42 PM IST
Preparation and Uniqueness of Muvva Chikki Sweet in AP : ఆంధ్రా, ఒడిశా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో నెయ్యి చెక్కీలంటే తెలియని వారుండరు. పసందైన పాకంతో నోరూరించే మధురమైన ఈ వంటకం కేవలం ధనుర్మాస సీజన్ 3 నెలల్లనే దొరుకుతుంది. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలతో పాటు ఒడిశా రాష్ట్రంలోనూ వీటిని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తుంటారు. దీన్ని శీతాకాలం వంటకం అని కూడా అంటారు. పండుగల సమయంలో ఆడపిల్లలను పుట్టింటికి ఆహ్వానించేందుకు వెళ్లేవారు వీటిని మర్యాదపూర్వకంగా తీసుకెళ్తారు. అసలు ఈ మిఠాయిని ఎలా తయారు చేస్తారు? ఎందుకింత పేరు వచ్చింది. ఈ కథనంలో చూద్దాం.
40 ఏళ్లుగా తయారీ : శ్రీకాకుళం, ఒడిశా ప్రాంతంలో తయారు చేసే వంటకాల్లో ధనుర్మువ్వ వంటకం ప్రత్యేకత సంపాదించుకుంది. వీటిని మువ్వచెక్కి, నెయ్యిచెక్కీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలతో పాటు ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఈ మిఠాయింటే తెలియని వారుండరు. ఆంధ్రా, ఒడిశా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో వీటిని గుడియా కులస్థులు తయారు చేస్తుంటారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా కేంద్రంలోని మండలవీధిలో నివాసం ఉంటున్న ఈశ్వరరావు గుడియా దంపతులు 40 ఏళ్లుగా వీటిని తయారు చేస్తున్నారు.
కొత్త ధాన్యంతో నెయ్యిచెక్కీలు : వరి పంట చేతికి వచ్చిన తర్వాత కొత్త ధాన్యంతో చేసిన పేలాలుతో నెయ్యిచెక్కీలు చేస్తారు. పంచదార, కొబ్బరి, నిమ్మరసం, పేలాలు, వాము, సోపును ఈ వంటకంలో వాడతారు. చక్కెర చిక్కటి పాకంలో పేలాలు వేసి ముద్దగాతయారు చేస్తారు. వివిధ ఆకృతుల్లో ఉండే చెక్కీల అచ్చుల్లో వీటిని అమర్చుతారు. కొబ్బరి ముక్కలు పలుచగా కోసి వాటిని పంచదార పాకంలో వేయిస్తారు. వివిధ ఆకృతుల్లో తయారీ చేసిన చెక్కీలపై వీటిని అందంగా అతికిస్తారు. ఇంకా ఖరీదైన ధనుర్మువ్వ చెక్కిలకు జీడిపప్పు, బాదంపప్పు, కిస్మిస్ను పేర్చుతారు. చూపరులను ఆకట్టుకునేలా చేసిన ప్యాకింగ్ కూడా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.
"వరి పంట చేతికి వచ్చిన తర్వాత కొత్త ధాన్యంతో చేసిన పేలాలుతో నెయ్యి చెక్కీలు తయారు చేస్తాం. ఇందులో పంచదార, కొబ్బరి, నిమ్మరసం, పేలాలు, వాము, సోపును వాడతాం. వీటిని దేవుళ్లకు నైవేద్యంగాను సమర్పిస్తాం. వీటిని శీతాకాలంలోనే తయారు చేస్తాం. ఈ మువ్వచెక్కిలకు మంచి గిరాకీ ఉంటుంది." - తయారీదారులు
వైష్ణవ దేవాలయాల్లో తొలి నైవేద్యంగా వీటిని సమర్పిస్తుండం ఆనవాయితీగా వస్తోందని తయారీదారులు చెబుతున్నారు. రక్తసంబంధీకులే కాకుండా స్నేహితులు కూడా బహుమతిగా ధనుర్మువ్వ చెక్కీలను ఉద్దానం ప్రాంతాల్లో ఇస్తుంటారు. ఒడిశాతో పాటు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో వీటికి మంచి గిరాకీ ఉంటుందని వ్యాపారస్తులు చెబుతున్నారు.
మరిన్ని విశేషాలు :
- సూర్యుడు ధనస్సు రాశిలో ప్రవేశించిన తర్వాత దీన్ని తయారు చేస్తారు. అందుకే ‘ధనుర్మువ్వ’ అని అంటారు.
- సంక్రాంతి పండగకు ఆడపిల్లలను ఇంటికి ఆహ్వానించేందుకు వెళ్లే తల్లిదండ్రులు, సోదరులు వీటిని తీసుకువెళ్తారు.
- ధనుర్మాసంలో విష్ణుమూర్తికి ఆలయాలు, ఇళ్లలో నైవేద్యంగానూ దీన్ని సమర్పిస్తుంటారు.
- శీతాకాలంలో తింటే జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుందని కూడా చెబుతుంటారు.
- పెద్ద పండగ తర్వాత ఎండలు పెరిగాక వీటి తయారీ ఆపేస్తారు. ఎక్కువ వేడి తగలకుండా నిల్వ చేసుకుంటే ఆరు నెలలైనా రుచిగానే ఉంటాయి.
- డిసెంబరు, జనవరి నెలల్లో ఆంధ్ర, ఒడిశా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో సుమారుగా రూ.20 కోట్ల వ్యాపారం జరుగుతుంది.
మొక్కజొన్నతో తియ్యని "బూరెలు" - ఇలా చేస్తే ఒక్కటి కూడా మిగలదు!
నోట్లో వేస్తే కరిగిపోయే "అంజీర్ కలాకండ్" - ఈ కొలతలతో చేస్తే స్వీట్ షాప్ టేస్ట్ పక్కా!