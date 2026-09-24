పోలీస్ జాబ్ అర్హత మార్కుల్లో మార్పులు - 30 శాతం సాధిస్తే క్వాలిఫై అయినట్లే
తెలంగాణలో నవంబర్ 29న ఎస్సై, డిసెంబర్ 20న కానిస్టేబుల్కు సంబంధించిన ప్రిలిమినరీ రాత పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. ఎస్సైకి 1,60,756, కానిస్టేబుల్కు 3,89,356 మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేశారు.
Published : September 24, 2026 at 9:27 AM IST
Police Recruitment in Telangana : తెలంగాణ పోలీస్ ఉద్యోగాల్లో భాగంగా యూనిఫాం సర్వీసులకు సంబంధించి ప్రిలిమినరీ రాత పరీక్షకు సన్నద్ధతపై అభ్యర్థులు దృష్టి సారించారు. నవంబర్ 29న రాష్ట్రంలోని 10 ఉమ్మడి జిల్లాల వారీగా ఆయా కేంద్రాల్లో ఎస్సై, డిసెంబర్ 20న కానిస్టేబుల్, అందుకు సమాన స్థాయి పోస్టులకు సంబంధించి 15 నుంచి 18 కేంద్రాల్లో రాత పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు మండలి ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈసారి ఎస్సై, ఆ స్థాయి పోస్టులకు 1,60,756 మంది, కానిస్టేబుల్, ఆ స్థాయి పోస్టులకు 3,89,356 మంది అభ్యర్థుల నుంచి అప్లికేషన్లు వచ్చాయి.
40 నుంచి 60 మార్కులు సాధించడం తప్పనిసరి
2022 నాటి నోటిఫికేషన్తో పోల్చితే ఈసారి కనీస అర్హత మార్కుల్లో స్వల్ప మార్పులు చోటు చేసుకోవడం గమనార్హం. క్రితంసారి అభ్యర్థులందరికీ కనీస అర్హత మార్కుల్ని 30 శాతంగానే పరిగణించారు. ఈసారి మాత్రం దీనిని మరింతగా కుదించడం పలువురు అభ్యర్థులకు చాలా వరకు కలిసి వచ్చే అంశంగా మారింది. ఈసారి పీడబ్ల్యూటీ (ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ టెస్ట్)లో అర్హత కోసం ఓసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు 30 శాతం మార్కులే సాధించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ఈ లెక్కన పీడబ్ల్యూటీలో మొత్తం 200 మార్కులకు గానూ కనీసం 60 మార్కులు సాధిస్తే ఈ పోటీలో తొలిమెట్టు గట్టెక్కినట్లే. మిగిలిన కేటగిరీల అభ్యర్థులకు మరింత తక్కువగానే కనీస మార్కులను నిర్ణయించారు. బీసీ అభ్యర్థులైతే 25 శాతం (50 మార్కులు), ఎస్సీ, ఎస్టీ, మాజీ సైనిక ఉద్యోగులు, హోంగార్డులకైతే 20 శాతం (40) మార్కులను మాత్రమే అర్హతగా నిర్ణయించారు.
ఊహించి రాస్తే నష్టమే
వాస్తవానికి ప్రిలిమినరీ పరీక్ష ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలోనే జరగనున్నప్పటికీ దీన్ని బోర్డు అధికారులు వడబోత పరీక్షగానే పరిగణిస్తున్నారు. ఇందులో సాధించిన మార్కుల్ని తుది ఫలితాల్లో పరిగణనలోకి తీసుకోకపోయినా తెలియని సమాధానాల్ని ఊహించి రాస్తే ఎక్కువగా నష్టమే జరిగే ఆస్కారం ఉంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఒక్కో తప్పు సమాధానానికి మొత్తం మార్కుల్లో 20 శాతం కోత పెట్టనున్నారు. తెలియని ప్రశ్నలను తేలికగా తీసుకుని వదిలేయడమే మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
అన్ని పోస్టులకు కలిపి 5,77,064 దరఖాస్తులు
పోలీస్ శాఖలో 5,400, ప్రత్యేక భద్రతా దళంలో 1,424, అగ్నిమాపక శాఖలో 790, జైళ్ల శాఖలో 223 పోస్టులు ఉన్నాయి. మొత్తం కలిపి 7,437 ఎస్సై, ఏఎస్సై, కానిస్టేబుల్ తత్సమాన ఉద్యోగాలకు జులై 29న ప్రకటన విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. ఆగస్ట్ 19 నుంచి సెప్టెంబర్ 16 వరకు దాదాపు 28 రోజుల పాటు ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్లను స్వీకరించారు. అన్ని పోస్టులకు కలిపి 5,77,064 దరఖాస్తులు వచ్చినట్లు బోర్డు ఛైర్మన్ శ్రీనివాస రావు తెలిపారు. దరఖాస్తుదారుల్లో అత్యధికంగా బీసీలు 49.19 శాతం మంది ఉన్నారు. తర్వాతి స్థానంలో ఎస్సీ, ఎస్టీలు 43.60 శాతం మంది ఉన్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి దరఖాస్తు చేసుకున్న 3.45 శాతంతో కలిపి ఓసీల సంఖ్య కేవలం 7.20 శాతంగా ఉంది. అభ్యర్థుల్లో 74.66 శాతం మంది పురుషులు ఉండగా, 25.33 శాతం మంది మహిళలు ఉన్నారు.
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