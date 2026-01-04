ETV Bharat / state

ప్రీమియం ప్రైవేట్‌ పార్టీ థియేటర్లు - బడ్జెట్​లోనే నచ్చిన వారితో ఫుల్​ ఎంజాయ్​మెంట్​

చిన్న చిన్న ఆనందాలను పంచుకోవడం కోసం ప్రైవేట్‌ పార్టీ థియేటర్లు - కాసేపు అలా చిల్‌ అయ్యేందుకు వెళ్తున్న ప్రజలు - వారాంతం వస్తే చాలు ఫుల్​ అయిపోతున్న థియేటర్ల బుకింగ్స్

Premium Private Party Theaters in Telangana
Premium Private Party Theaters in Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 4, 2026 at 2:01 PM IST

Premium Private Party Theaters in Telangana : చిన్నారుల పుట్టిన రోజైనా, చంటిపాపకు నామకరణమైనా, దోస్తుగాళ్లతో దావత్‌కైనా, మహిళల కిట్టీ పార్టీకైనా, గ్యాంగులు కలిసి దిల్‌ఖుష్‌ ముచ్చట్లు పెట్టాలన్నా, స్వాగతం అంటూ ప్రీమియం ప్రైవేట్‌ పార్టీ థియేటర్లు దుమ్ము రేపుతున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వారాంతం వస్తే చాలు ఇంటిల్లిపాదీ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి నిర్ణీత సమయంలో ప్రత్యేక దినోత్సవాలను కన్నుల పండువగా జరుపుకొంటున్నారు. ప్రతి రోజూ పండగ ఉత్సాహంలో తీరికలేని జీవితాల్లో ఏ చీకు చింతా లేకుండా కాసేపు చిల్‌ అయ్యేందుకు వెలిసిన ఈ థియేటర్లు ఆహ్వానిస్తున్నాయి. బెంగళూరు, హైదరాబాద్‌ మెట్రో నగరాలకే పరిమితమైన ఈ సంస్కృతి, ఇప్పుడు రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లా కేంద్రాలకు విస్తరించింది.

మూడు గంటలు మనకు నచ్చినట్లుగా : ప్రస్తుతమున్న పరిస్థితుల్లో మల్టీప్లెక్స్‌కు వెళ్తే నలుగురు ఉన్న కుటుంబంలో కనీసం రూ.5 వేలకు పైగా ఖర్చు అవుతుంది. అది మధ్య తరగతి, పేద కుటుంబాలకు చాలా భారం అవుతుంది. షాపింగ్, పార్కింగ్‌ ఖర్చులు వీటికి అదనం. వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని రెండు, మూడు గంటలు మనకు నచ్చిన ప్రదేశంలో, కిరాక్‌ అనిపించే ఆకర్షణీయ పరిసరాల్లో, కళ్లు జిగేల్‌మనేలా వెలుతురు, తీన్‌మార్‌ ఆడేలా సౌండ్‌ సిస్టం, మనం థియేటర్‌లో ఉన్నట్లు ఉండే వాతావరణం వెరసీ ప్రీమియం ప్రైవేటు పార్టీ థియేటర్లు సరికొత్త అనుభూతిని పంచుతున్నాయి.

Premium Private Party Theaters in Telangana
‘లియో’ అనే పెంపుడు కుక్క పిల్ల పుట్టినరోజు సందర్భంగా జరిగిన వేడుక (Eenadu)
  • మూడు గంటలకు రూ.1,000 నుంచి రూ.2 వేల మధ్య ప్రైవేటు పార్టీ థియేటర్ల యాజమాన్యాలు వసూలు చేస్తున్నాయి. అలంకరణ సామగ్రి మొత్తం వారే సమకూరుస్తున్నారు.
  • కుటుంబమే కాకుండా కళాశాల విద్యార్థులు జరిపే ఫ్రెషర్స్‌ పార్టీలు, బ్యాచ్‌లర్‌ పార్టీలు, ఫెస్ట్‌లు సైతం నిర్వహిస్తున్నారు. కేవలం మనం కోరుకునే సినిమాలే కాకుండా క్రికెట్, ఫుట్‌బాల్‌ వంటి క్రీడలను కూడా వీక్షించే మంచి సదుపాయాలను కల్పిస్తున్నారు.
  • ఈ మినీ థియేటర్‌లో చల్లని ఏసీ గదులు, హుందాగా ఉండే సోఫాల్లో కుటుంబ సభ్యులతో కూర్చుని ఫొటోలు దిగేందుకు, కబుర్లు చెప్పుకుని కడుపునిండా తినేందుకు గరం గరం బిర్యానీలు, కాక్‌ టైళ్లు, ఒక్కటేంటి సమస్తం మన వద్దకే వచ్చేలా అన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తుండటం మరో విశేషం.
  • తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ సంతోషాన్ని వినియోగదారులకు అందించడమే తమ ప్రధాన ఉద్దేశమని నల్గొండ జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన నిర్వాహకులు శంకర్‌గౌడ్, శ్రీనివాస్, జీవన్‌లు ఈటీవీ భారత్​తో చెబుతున్నారు. మనం అనే చిన్న ప్రపంచంలో జీవించే వారికి ఈ థియేటర్లు ఎంతో ఉపకరిస్తున్నాయని వారు తెలిపారు.

అందుబాటులో స్క్రీన్ : పుట్టిన రోజులు, పెళ్లి రోజులు, కొలీగ్స్‌ ఏర్పాటు చేసుకునే గెట్‌ టు గెదర్‌లు, కుటుంబసభ్యులంతా ఒక్కచోట కలవాలనుకోవడం, స్నేహితులంతా కలిసి సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ ఎంజాయ్‌ చేసేందుకు ఓ మీటింగ్‌ స్పాట్‌, ఇలా సందర్భం ఏదయినా ఈ ప్రైవేటు థియేటర్లను ఎంచుకోవడం ఉత్తమమైన మార్గం. ఇవి చూడ్డానికి హోం థియేటర్ల మాదిరే ఉంటాయి. కనిష్ఠంగా నలుగురి నుంచి గరిష్ఠంగా పదిహేను మంది వరకూ సరదాగా గడిపేందుకు మెత్తని సోఫాలు, థియేటర్‌ను పోలిన పెద్ద స్క్రీనుతో పాటు కూల్‌డ్రింక్స్‌, స్నాక్స్‌ ఇలా దాదాపు అన్ని సదుపాయాలను పొందవచ్చు. అలాగే అన్నిరకాల ఓటీటీ ఛానళ్లూ ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయి.

మీరు కోరుకున్న సినిమాను చెబితే అక్కడి సిబ్బంది ఆ సినిమాను స్క్రీన్‌మీద ప్రసారం చేస్తారన్నమాట. దాన్ని చూస్తూ మూడు గంటలసేపు ప్రైవేటు థియేటర్‌లో సరదాగా అలా గడిపేయొచ్చు. సినిమా వద్దూ అనుకుంటే ఈ థియేటర్లను చిన్నచిన్న వేడుకలకు కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు పైన చెప్పుకున్నట్లుగా పెళ్లిరోజు పార్టీని పది మంది మధ్యే చేయాలనుకున్నప్పుడు, జీవిత భాగస్వామికి లేదా బెస్ట్‌ఫ్రెండ్‌కు సర్‌ప్రైజ్‌ బర్త్‌డే పార్టీ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు కూడా ఈ థియేటర్‌ ఎంపిక కొంత మంచి అనుభూతి.

