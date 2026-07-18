ఆ జిల్లాకు బుల్లెట్ ట్రైన్ రానట్లేనా? - శివారు పల్లె వాసుల్లో గుబులు!
వికారాబాద్ వాసుల ఆశలపై నీళ్లు - వారం రోజులుగా బుల్లెట్ రైలు మార్గంపై ప్రాథమిక కసరత్తు - జిల్లా వాసులు లోలోపల సంబురపడుతున్నా అధికారుల తీరు మరోలా
Published : July 18, 2026 at 2:39 PM IST
No Bullet Train Station in Vikarabad District : వికారాబాద్ జిల్లా వాసుల ఆశలు ఆవిరయ్యేలా కనిపిస్తున్నాయి. బుల్లెట్ రైలు ఈ జిల్లా మీదుగా రావడం లేదన్న సంకేతాలు అందడంతో నిరాశే మిగుల్చుతుంది. మొయినాబాద్, చేవెళ్ల, తాండూరు మీదుగా రైలు ముంబయి వెళ్తుందని మొదట ఊహాగానాలొచ్చాయి. కానీ తాజా ప్రతిపాదనలు చూస్తుంటే వారి ఆశలపై నీళ్లు చల్లినట్లయింది.
వారం రోజులుగా బుల్లెట్ రైలు మార్గంపై ప్రాథమిక కసరత్తు సాగుతోంది. మొయినాబాద్లో సర్వే పనులు ఊపందుకున్నాయి. హైదరాబాద్లోని సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన ఉపగ్రహ ఫొటో ఆధారంగా భూమి ఎత్తుపల్లాలను నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. గురువారం సాయంత్రానికి పెద్దమంగళారం వరకు పనులు పూర్తి చేశారు. అక్కడ తాత్కాలిక హద్దులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఉత్తరాది నుంచి వచ్చిన ప్రత్యేక బృందం పనుల్లో నిమగ్నమైంది. బుల్లెట్ ట్రైన్ వస్తుందని వికారాబాద్ జిల్లా వాసులు లోలోపల సంబరపడుతున్నా, అధికారుల తీరు మరోలా ఉంది. భూ సేకరణకు ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి ఆదేశాలు రాలేదన్నారు. తాండూరు రెవెన్యూ అధికారులు సైతం ఇదే విషయం చెబుతున్నారు.
ప్రతిపాదనలు మారాయా? : సర్వే పనులు చేస్తున్న ఓ అధికారి మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు రైల్వేమార్గంపై నిర్ణయానికి రాలేదన్నారు. ప్రస్తుతం నిర్వహించే సర్వేలో కేవలం మొయినాబాద్ నుంచి ఓఆర్ఆర్ మీదుగా ఫ్యూచర్ సిటీ వరకు మాత్రమే. అక్కడి నుంచి శంషాబాద్ తదితర ప్రాంతాలే ఉన్నాయని వికారాబాద్, తాండూరు లేవన్నారు. దీనిపై ఇప్పుడే ఏమీ చెప్పలేమని స్పష్టం చేశారు.
ఆ జిల్లా వారికి నిరాశేనా? : హైదరాబాద్ బేగంపేట, లింగంపల్లి, వికారాబాద్, తాండూరు మీదుగా రైళ్లు ముంబయికి వెళ్తున్నాయి. కొడంగల్, వికారాబాద్, తాండూరు వాసులు ఉపాధి కోసం వందల సంఖ్యలో రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ఇక్కడ రోజూ 4 రైళ్లు నడుస్తున్నాయి. ఆదివారం, శుక్రవారం మినహా మిగతా రోజుల్లో ఒకటి అదనంగా నడుస్తోంది. వికారాబాద్ నుంచి వెళ్లేవారికి జనరల్ బోగీలో దాదాపు రూ.413-450, రిజర్వేషన్ కేటగిరీలో రూ.1200-2500 వరకు ఛార్జీలుంటాయి. వికారాబాద్ నుంచి ముంబయికి 10-15 గంటల సమయం పడుతుంది. చేవెళ్ల నుంచి పూడూరు వరకు తండాల వారు రైలు ఎక్కేందుకు వికారాబాద్కు, కొడంగల్, బొంరాస్పేట, దౌల్తాబాద్, పరిగి వారు తాండూరుకు వెళ్లి ముంబయి చేరుకుంటారు. ఇక హైస్పీడ్ రైల్లో కేవలం మూడు గంటల్లో చేరుకునే వీలుండేది. ఆశలు తీరేలా లేవని అంటున్నారు.
నాలుగు వరుసల్లో నిర్మాణం : ప్రస్తుతం మార్కింగ్ ఇస్తున్న బుల్లెట్ ట్రైన్ మార్గాన్ని నాలుగు వరుసల్లో నిర్మించనున్నారని సమాచారం. ఇందుకోసం సుమారుగా 300 అడుగుల వెడల్పుతో భూసేకరణ చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఆయా మార్గాల్లో చిన్న, సన్నకారు రైతుల భూములే ఉండటం గమనార్హం. ఒకవేళ ఇదే కార్యరూపం దాలిస్తే భూములు కోల్పోయే రైతులకు ఏమేర పరిహారం అందుతుందన్న దానిపై స్పష్టత లేదు. రెవెన్యూ అధికారులకు సైతం ఈ విషయంలో స్పష్టత లేదు. బుల్లెట్ ట్రైన్ మార్గానికి ఇరువైపులా సర్వీసు దారులను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చే అవకాశం ఉంది. శంషాబాద్ మండలం కేబీదొడ్డి గ్రామం పూర్తిగా కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం పొంచి ఉంది.
10 రోజులుగా మార్కింగ్ వేస్తున్న రైల్వే యంత్రాంగం : కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ప్రవేశపెడుతున్న 7 బుల్లెట్ రైళ్లలో తెలంగాణకు మూడు రూట్లు ఏర్పాటవుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే శంషాబాద్-ముంబయి, హైదరాబాద్-అమరావతి-చెన్నై, హైదరాబాద్-బెంగళూరు కారిడార్లు ఏర్పాటు కానున్నాయి. ఇందులో ముంబయి మార్గానికి సంబంధించి బహదూర్గూడ వద్ద మొదలై మొయినాబాద్, చేవెళ్ల, వికారాబాద్ మీదుగా కారిడార్ను నిర్మించనున్నారు. పదిరోజులుగా దీనికి సంబంధించి రైల్వే యంత్రాంగం మార్కింగ్లు వేస్తున్నారు. శంషాబాద్ మండలంలోని చౌదరిగూడ, సుల్తాన్పల్లి, కేబీదొడ్డి గ్రామాలతో పాటు మొయినాబాద్ మండలంలోని అమ్డాపూర్, సురంగల్, కేతిరెడ్డిపల్లి కూడళ్లల్లో మార్కింగ్లు వేశారు. ఎలాంటి వంకరలు లేకుండా ప్రతి 5కి.మీ ఒక చోట మార్కింగ్ వేస్తున్నారు. ఈ మార్కింగ్లు పచ్చటి పంట పొలాల మధ్య నుంచే వస్తుండటంతో రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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