By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 1:44 PM IST
Preliminary Chargesheet Being Prepared in Fake Liquor Case : ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలో వెలుగు చూసిన నకిలీ మద్యం వ్యవహారంపై సిట్, ఎక్సైజ్ అధికారులు ఈ వారంలో ప్రాథమిక ఛార్జిషీట్ దాఖలుకు కసరత్తు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అక్టోబరు 6న భవానీపురం ఎక్సైజ్ స్టేషన్లో నమోదైన కేసులో ఇప్పటివరకు సాగిన దర్యాప్తు ఆధారంగా ఎక్సైజ్ కోర్టులో అభియోగపత్రం వేయనున్నారు. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు మొత్తం 25 మందిని నిందితులుగా చేర్చారు. మూతలు సరఫరా చేసిన మనోజ్కుమార్, ధారబోయిన ప్రసాద్, సీసాలు సమకూర్చిన సెంథిల్ తదితరులు అరెస్టు కావాల్సి ఉంది.
చట్ట ప్రకారం పదేళ్లలోపు శిక్ష పడే కేసులకు 60 రోజుల్లోగా దర్యాప్తు పూర్తి చేసి ఛార్జిషీట్ను ఫైల్ చేయాల్సి ఉంది. దీంతో డిసెంబరు 6వ తేదీలోగా అభియోగపత్రం దాఖలు చేయాలన్న ఆలోచనలో ఎక్సైజ్ అధికారులు ఉన్నారు. ములకలచెరువు కేసులో ఉన్న పలువురు నిందితులను కస్టడీకి తీసుకుని విచారించాల్సి ఉంది. ఇంకా కొందరు అరెస్టు కావాల్సి ఉంది. తొలుత ప్రాథమిక ఛార్జిషీట్ వేసి, ఆ తర్వాత అనుబంధ పత్రాలు దాఖలు చేయాలని తలపోస్తున్నారు.
జోగి బ్రదర్స్ పాత్ర గురించి కీలక ఆధారాలు : మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్, అతని సోదరుడు రాము పాత్ర గురించి ఇప్పటికే ఎక్సైజ్ అధికారులు కీలక ఆధారాలు సేకరించారు. సెప్టెంబరు 23న జనార్దనరావు ఆఫ్రికా వెళ్లే ముందు జోగి రమేష్ను అతని ఇంట్లో కలిసినట్లు ఆధారాలు లభించాయి. జనార్దనరావు చెప్పిన సమయానికి జోగి రమేష్ ఇంటి సమీపంలో తిరిగినట్లు సీసీ కెమెరాల్లో నమోదైంది. అద్దేపల్లి సోదరుల బ్యాంకు స్టేట్మెంట్లను తీసుకుని ప్రతి లావాదేవీని పరిశీలించారు.
జోగి సోదరులకు మూడేళ్లలో విడతల వారీగా రూ.70 లక్షలు ఇచ్చినట్లు విచారణలో వెల్లడించారు. వీటికి సంబంధించి కీలక ఆధారాలు దొరికినట్లు తెలిసింది. 2022లో అక్టోబరు 25న జనార్దనరావు యూపీఐ ఖాతా నుంచి జోగి రాముకు నగదు బదిలీ అయినట్లు గుర్తించారు. ఇటీవల కాలంలో జోగి రాము, జనార్దనరావు మధ్య 18 ఫోన్ కాల్స్ ఉన్నట్లు బయటపడింది. జోగి సోదరుల పాత్ర, కుట్రలో వీరి ప్రమేయంపై తొలి ఛార్జిషీట్లో పొందుపర్చనున్నారు.
బేరసారాల లావాదేవీల వివరాల రికవరీ : ములకలచెరువులో నకిలీ మద్యం వ్యవహారంలో నిందితులు తమ ఫోన్లలో చెరిపేసిన ఆధారాలను ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు తిరిగి రాబట్టారు. నిందితుల మధ్య సాగిన యూపీఐ చెల్లింపులు, వాటి తాలూకూ స్క్రీన్షాట్లు, పలు ఫొటోలు బయటపడ్డాయి. తిరుమలశెట్టి శ్రీనివాసరావు నుంచి తలారి రంగయ్యకు వెళ్లిన వాట్సాప్ ఛాట్స్లో లేబుళ్లకు సంబంధించి ఫొటోలు ఉన్నాయి. రవి, అల్లాభక్ష్, చెక్కా సతీష్ మధ్య జరిగిన వాట్సాప్ ఛాట్స్లో ఆధారాలు వెలికి తీశారు. జనార్దనరావు, మనోజ్, ధారబోయిన ప్రసాద్ల మధ్య మూతల సరఫరా కోసం సాగిన బేరసారాలు, లావాదేవీలు, చెల్లింపుల వివరాలు ఉన్నాయి. వీటన్నింటితో రెండు, మూడు రోజుల్లో ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేయనున్నారు.
