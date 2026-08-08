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అరకు, పులికాట్ టూరిజం ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్- రూ.1,800 కోట్ల ప్రతిపాదనలు ఆమోదం!

అరకులో ట్రెక్కింగ్, పులికాట్‌లో పక్షుల వీక్షణకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు - ప్రకృతి ఆధారిత పర్యాటక ప్రాంతాలుగా అభివృద్ధి చేయనున్న సర్కారు - రూ.1,800 కోట్ల ప్రాజెక్టును ప్రాథమికంగా ఆమోదించిన కేంద్రం

Government to develop nature based tourism Destination
Government to develop nature based tourism Destination (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 9:28 AM IST

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Government to develop nature based tourism Destination : ప్రకృతి ఆధారిత పర్యాటకానికి దేశంలో పలు ప్రాంతాలు ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందాయి. ఆ జాబితాలో ఇప్పుడు అరకు లోయ, పులికాట్ సరస్సు చేరనున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించిన రూ.1,800 కోట్ల ప్రతిపాదనలను కేంద్రం ప్రాథమికంగా ఆమోదించింది. సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (DPR)లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలో పంపనుంది. అరకులో ట్రెక్కింగ్, మౌలిక సదుపాయాలకు రూ.1,000 కోట్లు, పులికాట్ సరస్సులో చేపట్టే పనులకు రూ.800 కోట్లు అవసరమని అధికారులు అంచనా వేశారు.

అరకులో 6 భాగాలుగా: అరకులో 103 కి.మీ. పొడవు ట్రెక్కింగ్ కోసం ప్రతిపాదించారు. దీనిని 6 భాగాలుగా విభజించనున్నారు. పర్యాటకులు, సాహసికులు 2 రోజుల పాటు ట్రెక్కింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకరాత్రి బస చేసేందుకు హోంస్టేలు, ఫుడ్ కోర్టులు, కాఫీ షాపులు మార్గమధ్యంలో ఉంటాయి. ట్రెక్కింగ్ చేసే వారికి జియో ట్యాగింగ్ పరికరాలు అమర్చనున్నారు. అత్యవసర సమయాల్లో ప్రత్యేక బృందాలు సేవలు అందించనున్నారు.

  • అనంతగిరి కాఫీ నుంచి రిడ్జ్‌ ట్రైల్‌: 24 కి.మీ. ట్రెక్కింగ్‌లో కాఫీ తోటలు, కొండ శిఖరాలు, సూర్యోదయ వీక్షణ ప్రాంతాలు, విశాల లోయ దృశ్యాలు, అటవీ మార్గాలు, గిరిజన గ్రామాలు దర్శనమిస్తాయి.
  • గోరాపుర్‌ వ్యాలీ ట్రైల్‌: దీని పొడవు 23 కి.మీ. ఉంటుంది. ఇందులో విశాలమైన గడ్డి మైదానాలు, వ్యవసాయ భూములు, గ్రామీణ ప్రకృతి దృశ్యాలు, లోయల వీక్షణ ప్రాంతాలు, గ్రామీణ జీవన వ్యవస్థలు ప్రత్యేకతలుగా నిలుస్తాయి.
  • అర్నంబైల్‌ ఫారెస్ట్, వాటర్‌ఫాల్‌ ట్రైల్‌: 21 కి.మీ. ట్రెక్కింగ్‌లో దట్టమైన అటవీమార్గాలు, జలపాతాలు, వాగులు దాటడం, గిరిజన గ్రామాల సందర్శన వంటివి ఉంటాయి.
  • అర్మకొండ సమ్మిట్‌ ట్రైల్‌: దీని పొడవు 16 కి.మీ. ఉంటుంది. తూర్పు కనుమల్లో అత్యంత ఎత్తయిన శిఖరం, కొండ శ్రేణులు, విశాల పచ్చిక బయళ్లు, అద్భుతమైన ప్రకృతి దృశ్యాలు దర్శనమిస్తాయి.
  • కాకరపాడు గుహ, కాఫీ ట్రైల్‌: 10 కి.మీ. ట్రెక్కింగ్‌లో కాకరపాడు గుహ, కాఫీ తోటలు, అటవీ నడకమార్గాలు, భూగర్భశిలల విశేషాలు తదితరాలు ఉంటాయి.
  • టంకొట్ట జలపాత ట్రైల్‌: దీని పొడవు 9 కి.మీ. ఉంటుంది. జలపాతాలు, వాగులు, ప్రకృతి అందాలు ప్రత్యేకతలుగా నిలుస్తాయి.

పులికాట్‌లో ప్రకృతిని ఆస్వాదించేలా: పులికాట్‌కు వెళ్లే పర్యాటకులు కేవలం పక్షులను చూసి వెనక్కి వెళ్లకుండా వాటి గురించి తెలుసుకునేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు. సైకిల్‌పై వెళ్లి ప్రకృతిని ఆస్వాదించొచ్చు. బోట్లపై వెళ్లి సరస్సు అందాలను తిలకించొచ్చు. టవర్ల నుంచి వేలాది వలస పక్షులను చూడొచ్చు.

  • 20 కి.మీ. రోడ్డుమార్గం: సరస్సు ఒడ్డు వరకు వాహనంలో వెళ్లి పక్షులను వీక్షించొచ్చు. కుదిరి-అలకానితిప్ప-శ్రీహరికోట-వేనాడు ప్రాంతాలను అనుసంధానించి సరస్సు ఒడ్డున సుందరమైన రహదారి మార్గాన్ని అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
  • 18 కి.మీ. బోటింగ్‌ మార్గం: సరస్సు మధ్యలో పడవ ప్రయాణంలో వలస పక్షులను చూస్తూ ద్వీపాలను సందర్శించొచ్చు. బీవీపాలెం-ఇరుక్కుం ద్వీపం-వేనాడు ప్రాంతాలను అనుసంధానించి పర్యావరణహిత బోటింగ్‌కు ఏర్పాట్లు చేస్తారు. ఇరుక్కుం ఐలాండ్‌లోని 80 ఎకరాల్లో పర్యాటకులు బస చేసేందుకు భారీ టెంట్‌ సిటీని అభివృద్ధి పరచనున్నారు.
  • 2 కి.మీ. వాకింగ్‌ ట్రైల్‌: నేలపట్టు అభయారణ్యంలో నడుస్తూ, సైక్లింగ్‌ చేస్తూ పక్షులను వీక్షించొచ్చు. ఇందుకోసం ఇప్పటికే ఉన్న రహదారిని ఆధునికీకరించనున్నారు. మార్గమధ్యంలో విశ్రాంతి గదులు ఉంటాయి. పెద్దల కోసం ఈవీ బగ్గీలను సిద్ధం చేయనున్నారు.

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NATURE BASED TOURISM SITES
ప్రకృతి ఆధారిత పర్యాటక ప్రాంతాలు
NATURE BASED TOURIST DESTINATION

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