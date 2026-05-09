చిమ్మ చీకటి - 2 కి.మీ. నడక - మన్యంలో గర్భిణి అవస్థలు
అంబులెన్స్ ఆగిన చోటే అడవిలో వైద్యం - రహదారి లేక గర్భిణి అవస్థలు - ఉమ్మనీరు పోతున్నా అడవి బాటలో గర్భిణికి అర్ధరాత్రి నరకయాతన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 4:00 PM IST
Pregnant Woman Walked 2 km in Forest: పురిటి నొప్పులతో విలవిల్లాడుతున్న నిండు గర్భిణి. చిమ్మ చీకటి. అడవిబాటలో సుమారు రెండు కిలోమీటర్లు కాలినడక. అంబులెన్స్ రాలేని పరిస్థితి. అంబులెన్స్ దగ్గరకు చేరిన వెంటనే వైద్య పరీక్షలు. ఇది సినిమా కథ కాదు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా మన్యంలో గురువారం రాత్రి జరిగిన ఘటన. ఊరికి రహదారి లేక నిండు గర్భిణి వలల వసంతకుమారి పడిన నరకయాతన రాష్ట్రంలోని గిరిజన ప్రాంతాల్లోని ప్రజల వాస్తవ దుస్థితిని మరోసారి కళ్లకు కట్టింది. ఇటీవల పాడేరు, చింతూరు ఏజెన్సీల్లోనూ ఇలాంటి ఘటనలే పునరావృతమవుతున్నా పరిష్కారం మాత్రం దొరకడం లేదు.
మన్యం ప్రాంతాల్లో రహదారి సౌకర్యం లేక ఏ చిన్న ఆరోగ్య సమస్య వచ్చినా ఆసుపత్రికి చేరడం నరకప్రాయంగా మారుతోంది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా గుర్తేడు మండలంలో గర్భిణి పడిన తీవ్ర అవస్థ ఈ దుస్థితికి అద్దం పట్టింది. అర్ధరాత్రి అడవిలో, అంబులెన్స్ ఆగిన చోటే వైద్య పరీక్షలు చేసి చివరకు రాజమహేంద్రవరం తరలించి తల్లీ బిడ్డ ప్రాణాలు కాపాడారు.
కాలినడక 2 కిలోమీటర్లు: దారగడ్డ పంచాయతీ కరమామిడిగొంది గ్రామానికి చెందిన వలల వసంతకుమారికి గురువారం రాత్రి ఒక్కసారిగా పురిటినొప్పులు వచ్చాయి. ఆశా కార్యకర్త సహాయంతో గుర్తేడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి బయలుదేరారు. పీహెచ్సీ వైద్యుడు ముకేంద్రకు సమాచారం ఇవ్వడంతో వెంటనే 108 అంబులెన్స్ను పంపించారు. అయితే గ్రామానికి వెళ్లే మార్గం పూర్తిగా గుంతలమయం కావడంతో, బురద, రాళ్లతో నిండి ఉండటంతో అంబులెన్స్ సుమారు 2 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే నిలిచిపోయింది.
దీంతో నొప్పులతో విలవిల్లాడుతున్న వసంతకుమారి ఆశా కార్యకర్త సాయంతో చీకట్లో, అటవీ మార్గంలో సుమారుగా 2 కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్లి అంబులెన్స్ వద్దకు చేరుకుంది. విషయం తెలుసుకున్న వైద్యుడు ముకేంద్ర కూడా అక్కడికి చేరుకొని అంబులెన్స్ నిలిచిన చోట, అటవీ మార్గంలోనే ఆమెకు అత్యవసర వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు.
నెలలు నిండలేదు- ఉమ్మనీరు పోతోంది: పరీక్షల్లో వసంతకుమారికి ఉమ్మనీరు పోతుండటం, పైగా నెలలు నిండకపోవడంతో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉందని వైద్యుడు గుర్తించారు. వెంటనే రాత్రి 10 గంటల సమయంలో అక్కడి నుంచి అంబులెన్స్లో రంపచోడవరం ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు పరిశీలించి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని, అధునాతన వైద్యం అవసరమని చెప్పడంతో హుటాహుటిన రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి రెఫర్ చేశారు.
అర్ధరాత్రి కాన్పు- తల్లీబిడ్డ క్షేమం: రాజమహేంద్రవరం జీజీహెచ్కు చేరుకునే సరికి అర్ధరాత్రి దాటింది. వైద్యులు అత్యవసరంగా చికిత్స అందించి కాన్పు చేశారు. వసంతకుమారి పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ప్రస్తుతం తల్లీబిడ్డ ఇద్దరూ క్షేమంగా ఉన్నారని, వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారని ఆసుపత్రి వర్గాలు తెలిపాయి. సకాలంలో వైద్యం అందకపోయి ఉంటే ప్రాణాలకే ప్రమాదం వాటిల్లేదని వైద్యులు పేర్కొన్నారు.
తొలిసారి కాదు: ఇటీవల కాలంలో మన్యం ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి ఘటనలు తరచూ వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. గత నెలలో చింతూరు ఏజెన్సీలో డోలీ మోతతో గర్భిణిని 8 కి.మీ. మోసుకెళ్లిన ఘటన, పాడేరు మండలంలో వాగు దాటుతూ ప్రసవించిన ఘటన అందరికీ తెలిసిందే. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కురుపాంలోనూ ఇటీవలే ఇలాంటి ఘటనే చోటుచేసుకుంది. రహదారి సౌకర్యం ఉంటే వారిని ఊరట కలుగుతుందని మన్యం వాసులు పదేపదే మొర పెట్టుకుంటున్నా అధికారుల్లో చలనం రావడం లేదని గిరిజన సంఘాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
అధికారులు స్పందించాలి: కరమామిడిగొంది గ్రామానికి కనీసం మట్టి రోడ్డు కూడా లేకపోవడంతో వర్షాకాలంలో పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉంటుందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అత్యవసర వైద్యం అవసరమైతే కిలోమీటర్ల కొద్దీ మోసుకెళ్లడం లేదా ఇలా కాలినడకన వెళ్లడమే దిక్కు అని వాపోతున్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి తమ గ్రామానికి రహదారి సౌకర్యం కల్పించాలని గ్రామస్థులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
