‘ఎన్టీఆర్‌ బేబీ కిట్ల’ పంపిణీ ఎప్పుడు? - పథకం నిలిపివేతతో పేదలకు తప్పని భారం

2021 నుంచి నిలిచిపోయిన ‘ఎన్టీఆర్‌ బేబీ కిట్ల’ పథకం - బయట మార్కెట్‌లో కొనలేక ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న పేదలు - ప్రభుత్వం స్పందించి ఇప్పటికైనా అందజేయాలని వేడుకోలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 6:37 PM IST

NTR Baby Kits Scheme in AP : పుట్టిన బిడ్డల ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాలను ప్రోత్సహించడానికి ‘ఎన్టీఆర్‌ బేబీ కిట్లు’ పేరుతో 2016లో టీడీపీ ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. శిశువులకు అవి ఎంతగానో ఉపయోగపడేవి. వాటిలో సబ్బు, న్యాప్‌కిన్, పౌడర్, రెండు తువ్వాళ్లు, బొమ్మ, సురక్షితమైన చిన్న పరుపు, ఇలా 11 రకాల వస్తువులు ఉండేవి. కానీ గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎన్టీఆర్‌ పేరు తొలగించి కొంతకాలం కిట్లు పంపిణీ చేసి ఆపేశారు. చివరికి 2021 నుంచి ఈ పథకం అమలు నిలిచిపోయింది. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత శిశువుల ఆరోగ్య పరిరక్షణకు ఎన్టీఆర్‌ బేబీ కిట్లు ఇస్తామని ప్రకటించి ఏడాదిన్నర అవుతున్నా వాటి జాడ లేదు. ఇప్పటికైనా అందజేయాలని బాలింతల కుటుంబ సభ్యులు కోరుతున్నారు.

ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం బేబీ కిట్లను పంపిణీ చేయకపోవడంతో రూ.1,500 నుంచి రూ. 2 వేలు వెచ్చించి గర్భిణీలు బయట కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అవి నాణ్యంగా లేకపోవడంతో శిశువులు అనారోగ్యానికి గురైన ఘటనలు ఉన్నాయని కొందరు బాధితులు, ఏఎన్‌ఎంలు, ఆశా కార్యకర్తలు తెలిపారు. పేద కుటుంబాల్లో కొందరు పాత చీరలు, పంచెలు బిడ్డ కోసం వినియోగిస్తుండటంతో చిన్నారులు అస్వస్థతకు గురవుతున్నారని పేర్కొన్నారు.

పేద కుటుంబాల్లో ఆర్థిక భారం : తాజాగా శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్ఛాపురం మండలంలో ఓ గ్రామానికి చెందిన గర్భిణిని రెండో కాన్పు కోసం పట్టణంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు. వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ప్రసవానంతరం తల్లీబిడ్డ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. ఆమెకు తొలి కాన్పు ఇక్కడే జరిగింది. అప్పట్లో ఎన్టీఆర్‌ బేబీ కిట్‌ ఇచ్చారు. అది బిడ్డ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడిందని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఇప్పుడు కిట్‌ ఇవ్వకపోడంతో రూ.1,500 ఖర్చు చేసి బయట కొనుగోలు చేశామని, పేద కుటుంబం కావడంతో ఆర్థికంగా భారమైందని వాపోయారు.

ఒకప్పుడు ప్రసవాలకు ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు వెళ్లేవారు. ప్రస్తుతం వసతులు మెరుగుపడటం, వైద్యులు, సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండటం, వివిధ పథకాలు వర్తిస్తుండటంతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాలు పెరుగుతున్నాయి. ఏడాదికి సగటున 2,500 వరకు కాన్పులు జరుగుతున్నాయని శ్రీకాకుళం జిల్లా డీఎంహెచ్‌వో డా.కె.అనిత తెలిపారు.

"ఎన్టీఆర్‌ బేబీ కిట్ల సరఫరాకు ఉన్నత స్థాయిలో పరిశీలన జరుగుతోంది. నాణ్యమైన వస్తువులను అందించాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నతాధికారులు అధ్యయనం చేస్తున్నారు. త్వరలోనే అవి రావొచ్చు. వచ్చిన వెంటనే పంపణీ చేస్తాం." - డా.కె.అనిత, డీఎంహెచ్‌వో, శ్రీకాకుళం

ఏటా 3 లక్షల మందికి పైనే : రాష్ట్రంలో ప్రతీ సంవత్సరం సుమారు 3.20 లక్షల మంది తల్లులకు ఎన్టీఆర్‌ బేబీ కిట్లు అందించాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యం. శిశు ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం 2016లో టీడీపీ ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. తర్వాత అధికారంలో వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కొన్ని సంవత్సరాలు అమలు చేసి రద్దు చేసింది. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక మళ్లీ ఇప్పుడు దీన్ని 'ఎన్టీఆర్‌ బేబీ కిట్‌’ పేరుతో పథకాన్ని పునఃప్రారంభించాలని నిర్ణయించింది. ఈ కిట్లకు అయ్యే ఖర్చును రాష్ట్ర బడ్జెట్​ నుంచి అమలు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఇప్పటికే ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే.

